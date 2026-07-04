Ministerio de Salud reporta 1,411 casos acumulados de dengue en Costa Rica en lo que va del 2026

El canal endémico de la semana 24 muestra cómo los casos de dengue (línea negra) rompieron la estabilidad inicial y superaron la media histórica a partir de la semana 17. REUTERS/Fatima Tuj Johora/File Photo

El Ministerio de Salud de Costa Rica, a través de su Dirección de Vigilancia de la Salud, publicó ayer 2 de julio el Boletín Epidemiológico número 24 correspondiente al año 2026.

Los datos confirman que, si bien el acumulado anual muestra una ligera reducción respecto al año anterior, el país enfrenta un incremento sostenido de casos de dengue en las últimas semanas.

Las condiciones climáticas actuales han acelerado la reproducción del mosquito transmisor, encendiendo las alarmas en varias regiones del territorio nacional.

El análisis del canal endémico, revela un cambio de tendencia crucial a partir de la semana epidemiológica 17 el cual se disparó un aumento sostenido de notificaciones que ha llevado la curva a cruzar la línea de la media histórica, aproximándose peligrosamente a la zona de alerta o límite superior (IC Sup).

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A pesar de este repunte, el acumulado de 2026 registra 1,411 casos totales, lo que representa una reducción del 8% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se reportaban 1,540 contagios. No obstante, las autoridades insisten en que este margen positivo podría desaparecer rápidamente si la tendencia al alza de las últimas semanas se mantiene.

No obstante, de los 1,411 casos acumulados en el país, las autoridades identificaron un total de 24 casos catalogados como “dengue con signos de alarma”, lo que exige un monitoreo riguroso para evitar que evolucionen hacia cuadros graves o hemorrágicos.

Se detalla el incremento sostenido de casos a partir de mayo (Cortesía: Ministerio de Salud de Costa Rica).

En lo que respecta a la ocupación hospitalaria, la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante los datos recopilados por el Expediente Único Digital en Salud (EDUS), informó que al 29 de junio se reportan 2 personas hospitalizadas con diagnóstico confirmado de dengue.

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Medidas preventivas y recomendaciones a la población

Las autoridades mantienen campañas preventivas activas en todo el territorio nacional, pero recuerdan que la participación comunitaria es indispensable para contener el avance del vector. Para prevenir y manejar la situación de manera efectiva, se recomienda aplicar estrictamente las siguientes medidas:

Eliminación de criaderos: Es fundamental limpiar constantemente cualquier recipiente que acumule agua estancada. Se debe prestar especial atención a las canoas de los techos, floreros, bebederos de animales, y realizar una revisión exhaustiva de llantas, baldes o plásticos en los patios y alrededores de las viviendas.

Atención médica temprana: Ante la aparición de los primeros síntomas asociados a la enfermedad, tales como fiebre alta, dolor muscular o articular severo, dolor de cabeza (especialmente detrás de los ojos) y malestar general, es vital acudir de inmediato a los servicios de salud de la CCSS o a clínicas privadas.

Evitar la automedicación: Se hace un llamado enérgico a no consumir medicamentos como la aspirina, el ibuprofeno o el naproxeno, ya que estos fármacos pueden incrementar el riesgo de hemorragias en pacientes con dengue.

Autoridades de salud insisten en revisar llantas, floreros y plásticos para evitar que el agua estancada se convierta en un foco de contagio de dengue (Cortesía: Ministerio de Salud).

El dengue en el país tico ha mostrado repuntes importantes, especialmente en zonas costeras y afectadas por el cambio climático y el fenómeno de El Niño. La combinación de altas temperaturas y lluvias intermitentes genera el escenario perfecto para la rápida reproducción del mosquito Aedes aegypti.

De igual manera, el boletín especifica que la región del Pacífico Central se posiciona como el epicentro actual de la enfermedad, registrando el mayor número de casos notificados con 293 contagios. Además, esta región presenta la tasa de incidencia más alarmante de todo el país, con 91.0 casos por cada 100,000 habitantes.

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