La lupa sobre la gran polémica de Argentina-Cabo Verde: la mano de Lopes que el árbitro omitió y el VAR no llamó a revisar

ARGENTINA PIDIÓ PENAL POR ESTA MANO DENTRO DEL ÁREA PERO EL ÁRBITRO NO SANCIONÓ NADA. ¿Qué te parece?



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La acción más controvertida del encuentro entre Argentina y Cabo Verde, por los 16avs de final del Mundial 2026 se produjo a los 89 minutos en Miami, cuando un centro de Lionel Messi al área para la posición de Alexis Mac Allister encontró a Roberto Lopes, defensor del conjunto africano, quien cometió una infracción en la disputa. En la secuencia, el balón impactó inicialmente en el pecho del jugador y, de manera inmediata, se desplazó hacia un brazo que ocupaba un espacio corporal no justificado por el movimiento natural de esa acción.

Más allá de que el primer contacto se produjo en el pecho, ese hecho no excluye automáticamente la posibilidad de una infracción. Lo determinante desde el punto de vista reglamentario es que el brazo se encontraba en una posición que aumentaba el espacio corporal y, además, realizó un gesto corporal adicional hacia la trayectoria del balón, circunstancia que le otorga plena identidad de una infracción por mano sancionable.

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Desde la óptica técnica, la decisión del árbitro Drew Fischer de dejar continuar el juego debió haber sido objeto de una revisión por parte del VAR. Al tratarse de una posible infracción de mano dentro del área con incidencia directa en una situación de penal, correspondía recomendar una On-Field Review (OFR) para ofrecerle al árbitro una nueva oportunidad de valorar la acción con distintos ángulos y velocidades. Nada de eso ocurrió.

Más allá de la protesta de los jugadores de Argentina (Enzo Fernández fue uno de los más enfáticos), que se acercaron al canadiense para plantearle que había ocurrido una mano, tras pocos segundos de observación del equipo en la cabina del VAR, el juez decidió dejar seguir las acciones.

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Con el duelo 1-1 gracias a las conquistas de Lionel Messi y Deroy Duarte, la gran actuación del arquero Vozinha -le tapó dos balones providenciales al Diez- llevó el encuentro al tiempo extra. Luego del breve descanso, Lisandro Martínez, tras una cesión de Mac Allister, infló el techo de la red y anotó el 2-1. Sin embargo, a los 103′, Sidny Cabral dibujó una jugada de la Pulga, enganchó hacia adentro y sacó un disparo combado y perfecto para firmar un impensado 2-2.

El ganador de la llave se medirá a Egipto el martes en Atlanta por los octavos de final de la Copa del Mundo. Los africanos vencieron por penales a Australia en otra llave disputada, como la gran mayoría de los duelos en este certamen.

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