Deportes

La lupa sobre la gran polémica de Argentina-Cabo Verde: la mano de Lopes que el árbitro omitió y el VAR no llamó a revisar

Cuando estaba por finalizar el tiempo regular, una mano de Roberto Lopes mereció una convocatoria del VAR que no ocurrió

Guardar
Google icon

La acción más controvertida del encuentro entre Argentina y Cabo Verde, por los 16avs de final del Mundial 2026 se produjo a los 89 minutos en Miami, cuando un centro de Lionel Messi al área para la posición de Alexis Mac Allister encontró a Roberto Lopes, defensor del conjunto africano, quien cometió una infracción en la disputa. En la secuencia, el balón impactó inicialmente en el pecho del jugador y, de manera inmediata, se desplazó hacia un brazo que ocupaba un espacio corporal no justificado por el movimiento natural de esa acción.

Más allá de que el primer contacto se produjo en el pecho, ese hecho no excluye automáticamente la posibilidad de una infracción. Lo determinante desde el punto de vista reglamentario es que el brazo se encontraba en una posición que aumentaba el espacio corporal y, además, realizó un gesto corporal adicional hacia la trayectoria del balón, circunstancia que le otorga plena identidad de una infracción por mano sancionable.

PUBLICIDAD

Desde la óptica técnica, la decisión del árbitro Drew Fischer de dejar continuar el juego debió haber sido objeto de una revisión por parte del VAR. Al tratarse de una posible infracción de mano dentro del área con incidencia directa en una situación de penal, correspondía recomendar una On-Field Review (OFR) para ofrecerle al árbitro una nueva oportunidad de valorar la acción con distintos ángulos y velocidades. Nada de eso ocurrió.

Más allá de la protesta de los jugadores de Argentina (Enzo Fernández fue uno de los más enfáticos), que se acercaron al canadiense para plantearle que había ocurrido una mano, tras pocos segundos de observación del equipo en la cabina del VAR, el juez decidió dejar seguir las acciones.

PUBLICIDAD

Con el duelo 1-1 gracias a las conquistas de Lionel Messi y Deroy Duarte, la gran actuación del arquero Vozinha -le tapó dos balones providenciales al Diez- llevó el encuentro al tiempo extra. Luego del breve descanso, Lisandro Martínez, tras una cesión de Mac Allister, infló el techo de la red y anotó el 2-1. Sin embargo, a los 103′, Sidny Cabral dibujó una jugada de la Pulga, enganchó hacia adentro y sacó un disparo combado y perfecto para firmar un impensado 2-2.

El ganador de la llave se medirá a Egipto el martes en Atlanta por los octavos de final de la Copa del Mundo. Los africanos vencieron por penales a Australia en otra llave disputada, como la gran mayoría de los duelos en este certamen.

Temas Relacionados

deportes-internacionalselección argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Roberto Lopesselección Cabo Verde Mundial 2026Alexis Mac AllisterLionel Messideportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Lisandro Martínez metió un golazo para volver a ganar en Miami

El defensor marcó el 2-1 en los Estados Unidos. Lionel Messi había adelantado al campeón del mundo y Deroy Duarte igualó el trámite para los africanos. Egipto espera al ganador

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Lisandro Martínez metió un golazo para volver a ganar en Miami

24 fotos del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

La Albiceleste volvió a ser local en el Hard Rock Stadium de Miami, la ciudad que adoptó al capitán Lionel Messi

24 fotos del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

Shakira volvió a aparecer en el partido de Argentina: el detalle en la indumentaria de uno de sus hijos que hizo furor

La cantante colombiana se acercó hasta el estadio Hard Rock para presenciar el duelo por 16avos de final de la Albiceleste

Shakira volvió a aparecer en el partido de Argentina: el detalle en la indumentaria de uno de sus hijos que hizo furor

Pelotazo desde mitad de cancha, control impecable y definición precisa: el golazo de Lionel Messi para abrir el marcador ante Cabo Verde

Antes de la media hora del primer tiempo, el capitán argentino anotó otro gran tanto para poner el 1-0 contra los africanos y sumar el séptimo en su cuenta personal en la presente Copa del Mundo

Pelotazo desde mitad de cancha, control impecable y definición precisa: el golazo de Lionel Messi para abrir el marcador ante Cabo Verde

La estrategia fallida de Australia: cambió de arquero para la tanda de penales ante Egipto pero quedó eliminado del Mundial

El entrenador de los Socceroos, Tony Popovic, apostó a un movimiento decisivo antes de la definición desde los doce pasos, pero el seleccionado africano fue más certero en las ejecuciones y celebró la clasificación

La estrategia fallida de Australia: cambió de arquero para la tanda de penales ante Egipto pero quedó eliminado del Mundial

DEPORTES

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los africanos volvieron a empatar el partido en Miami

Argentina-Cabo Verde, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: los africanos volvieron a empatar el partido en Miami

30 fotos del partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026

Shakira volvió a aparecer en el partido de Argentina: el detalle en la indumentaria de uno de sus hijos que hizo furor

Pelotazo desde mitad de cancha, control impecable y definición precisa: el golazo de Lionel Messi para abrir el marcador ante Cabo Verde

La estrategia fallida de Australia: cambió de arquero para la tanda de penales ante Egipto pero quedó eliminado del Mundial

TELESHOW

La madre de la Reina Máxima recorrió la muestra de Jacinta Grondona con sus amigas

La madre de la Reina Máxima recorrió la muestra de Jacinta Grondona con sus amigas

Así se se prepararon Caro Calvagni, Agus Gandolfo y Rocío Espósito para el partido de la Scaloneta: looks, hijos y ansiedad

Mauro Icardi volvió a atacar a Yanina Latorre por las redes: “Te voy a hundir”

Todo Miami albiceleste: los famosos argentinos que coparon el estadio para ver a la Selección ante Cabo Verde

Evangelina Anderson deslumbró con una sesión de fotos en bikini y un guiño para la Selección: “Siempre alentando”

INFOBAE AMÉRICA

Ministerio de Salud reporta 1,411 casos acumulados de dengue en Costa Rica en lo que va del 2026

Ministerio de Salud reporta 1,411 casos acumulados de dengue en Costa Rica en lo que va del 2026

Ricardo Arjona abre una segunda fecha para concierto en El Salvador

Sacerdote exiliado lanza la acusación contra Rosario Murillo: “Está poseída por el demonio”

Poder Judicial responde a la presidenta Laura Fernández y reafirma su política de cero tolerancia a la corrupción

Honduras: Combustibles acumulan más de 15 lempiras de rebaja tras seis semanas consecutivas a la baja