Chrome cambia para siempre: Google integra un acceso directo a su Modo IA en el navegador

Google empieza a probar en Chrome en nuevo modo IA. (Google)

Google continúa reforzando su apuesta por la inteligencia artificial y ahora está probando una nueva función en Chrome que permitirá acceder al Modo IA directamente desde la barra del navegador. La herramienta añade un botón permanente en la interfaz para abrir un panel lateral con respuestas generadas por IA relacionadas con la página que el usuario está consultando.

La novedad forma parte de una serie de cambios con los que la compañía pretende convertir la inteligencia artificial en una pieza central de la experiencia de navegación. En lugar de abrir una nueva pestaña o recurrir al buscador tradicional, los usuarios podrán interactuar con la IA de forma inmediata mediante un solo clic.

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Las pruebas han sido detectadas en versiones experimentales de Chrome y muestran cómo el icono del Modo IA puede fijarse en la barra de herramientas para ofrecer acceso rápido a las funciones impulsadas por inteligencia artificial.

En Google Chrome ya no necesitarás abrir Gemini para interactuar con la IA.

Cómo funciona el nuevo botón del Modo IA

La nueva característica permite abrir un panel lateral sin abandonar la página web que se está visualizando. Desde ese espacio, los usuarios pueden hacer preguntas sobre el contenido que tienen delante, solicitar explicaciones, resumir información o analizar textos con ayuda de la inteligencia artificial.

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Además, las pruebas realizadas por Google muestran que el sistema también será capaz de trabajar con archivos añadidos por el usuario para generar respuestas más precisas y adaptadas al contexto.

La idea es que la IA esté siempre disponible durante la navegación y no dependa de una búsqueda independiente o de una ventana adicional.

La nueva función de Google Chrome busca que tengas acceso a su IA en cualquier momento.

Una función que gana protagonismo en Chrome

El botón del Modo IA forma parte de las llamadas Tareas contextuales, una función que ya existía en Chrome a través de accesos ubicados en la barra de direcciones o en la página de nueva pestaña.

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Sin embargo, Google quiere darle mayor visibilidad. Por ello, está experimentando con la posibilidad de integrar este acceso de manera permanente en la barra superior del navegador, permitiendo que cada usuario lo mantenga fijado mediante las opciones de personalización.

Este cambio supone un paso más en la estrategia de la compañía para hacer que la inteligencia artificial esté presente de forma constante durante la experiencia de navegación.

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Google prueba a redirigir las búsquedas en Chrome para que lleven directamente al Modo IA.

Google quiere convertir la IA en el nuevo estándar

La incorporación del botón responde a una estrategia más amplia. En los últimos meses, Google ha intensificado sus esfuerzos para integrar la inteligencia artificial en todos sus productos y servicios.

La empresa incluso ha experimentado con redirecciones automáticas desde las búsquedas tradicionales hacia el Modo IA, una señal de que pretende impulsar esta experiencia como una alternativa al sistema clásico de búsqueda.

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La intención es que los usuarios puedan obtener respuestas generadas por inteligencia artificial sin abandonar las páginas que están visitando, haciendo que la interacción sea más rápida y natural.

Las nuevas busquedas de Google Chrome permitirán abrir una barra lateral con Gemini para que puedas hacer preguntas en cualquier momento.

Más funciones con inteligencia artificial llegarán a Chrome

El nuevo acceso directo no es la única novedad que Google está probando en su navegador.

La compañía también trabaja en otras herramientas basadas en inteligencia artificial que buscan transformar la forma en que las personas utilizan Chrome. Entre ellas figuran una vista dividida para gestionar varias pestañas simultáneamente, una barra de búsqueda flotante y mejoras en el sistema de autocompletado inteligente.

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Estas funciones forman parte de una estrategia que apunta a convertir al navegador en una plataforma cada vez más asistida por IA.

Google busca que los usuarios utilicen sus herramientas de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La batalla por el futuro de la navegación

La integración del Modo IA refleja cómo Google está redefiniendo la experiencia tradicional de navegar por internet. Lo que comenzó como un buscador basado en enlaces evoluciona hacia un sistema donde la inteligencia artificial acompaña al usuario en tiempo real.

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Con el nuevo botón en la barra de Chrome, la compañía busca que las consultas impulsadas por IA sean tan accesibles como escribir una dirección web o abrir una pestaña nueva.

Aunque la función todavía se encuentra en fase de pruebas, todo indica que Google quiere que la inteligencia artificial deje de ser una herramienta opcional y se convierta en una parte habitual de la navegación diaria.

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