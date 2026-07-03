Honduras priorizará el interés nacional en su política exterior y mantiene una agenda abierta al mundo, afirma canciller

La canciller Mireya Agüero afirmó que Honduras mantendrá una política exterior abierta al mundo. El Gobierno asegura que cualquier decisión sobre China o Taiwán responderá únicamente al interés nacional. La Cancillería desmintió que existan acercamientos oficiales con Taiwán. (Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores)

La política exterior de Honduras estará guiada por los intereses nacionales, la apertura hacia nuevos socios internacionales y el fortalecimiento de la cooperación, la inversión y el comercio, aseguró este jueves la canciller Mireya Agüero, quien dejó claro que cualquier decisión relacionada con las relaciones diplomáticas entre China Continental y Taiwán responderá exclusivamente a una evaluación estratégica del país y no a presiones provenientes del exterior.

Durante declaraciones a medios de comunicación, la funcionaria sostuvo que el Gobierno del presidente Nasry Asfuraimpulsa una política exterior “abierta al mundo”, orientada a diversificar las oportunidades para Honduras en un escenario internacional cada vez más dinámico y competitivo.

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Agüero enfatizó que el país mantendrá una postura responsable y planificada respecto a cualquier decisión diplomática, especialmente en torno a la relación con la República Popular China y Taiwán, tema que en las últimas horas volvió a cobrar relevancia tras versiones surgidas luego de declaraciones de autoridades taiwanesas.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que la Cancillería ya aclaró públicamente esa situación al desmentir que existan acercamientos oficiales con Taiwán, indicando que cualquier información relacionada con ese asunto deberá ser manejada únicamente por los canales institucionales correspondientes.

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“No ha habido acercamientos”, afirmó la canciller, al tiempo que reiteró que las relaciones internacionales de Honduras serán conducidas con prudencia y conforme a los procedimientos oficiales establecidos por el Estado.

Honduras confirmó que mantiene conversaciones discretas con la República Popular China. Agüero afirmó que la decisión sobre China o Taiwán no responderá a presiones internacionales. (Foto: Casa Presidencial Honduras / Archivo)

No obstante, confirmó que el Gobierno hondureño mantiene conversaciones discretas con la República Popular China, país que considera el principio de “una sola China” como un elemento esencial e innegociable dentro de cualquier relación diplomática.

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Agüero explicó que la eventual decisión sobre mantener vínculos con China Continental o con Taiwánserá producto de un análisis técnico, político y estratégico que priorice exclusivamente los beneficios para Honduras.

“El tema de la decisión entre Taiwán versus China continental va a ser desde el punto de vista del interés nacional. Entonces no va a estar basado en nostalgias, no va a estar basado en un tema meramente anclado en una promesa de campaña. Tiene que ser verdaderamente pensado, tiene que ser un tema estructurado y consensuado efectivamente en función de los intereses nacionales”, manifestó.

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La funcionaria reiteró que el Gobierno no permitirá que actores externos definan la política internacional del país y subrayó que la determinación será adoptada únicamente por las autoridades hondureñas.

“La decisión entre China o Taiwán no va a venir de Washington”, expresó, insistiendo en que Honduras ejercerá plenamente su soberanía al momento de definir su estrategia diplomática.

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<b>Relación con Estados Unidos va más allá del TPS</b>

Durante sus declaraciones, la canciller también se refirió a la relación bilateral con Estados Unidos, señalando que esta debe analizarse desde una perspectiva mucho más amplia que un único tema específico.

La canciller señaló que la relación con Estados Unidos va mucho más allá del TPS. El Gobierno busca fortalecer la cooperación, la inversión y los lazos comerciales con distintos socios internacionales. (FOTO: Blogs Unah)

Agüero explicó que la agenda entre ambos países comprende diversos asuntos de cooperación política, económica, comercial, migratoria y de seguridad, por lo que consideró un error reducir el vínculo únicamente a la discusión sobre una eventual prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS).

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Afirmó que Honduras continuará fortaleciendo sus relaciones con Washington sobre la base del diálogo permanente y la cooperación mutua, al tiempo que impulsará nuevos espacios de colaboración con otros actores internacionales.

<b>Una política exterior orientada a nuevas oportunidades</b>

La canciller destacó que Honduras mantiene relaciones con importantes actores internacionales como China, Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, además de sostener negociaciones con países cuyas economías poseen una dimensión considerablemente superior a la hondureña.

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En ese sentido, reconoció que abrirse al mundo implica enfrentar desafíos derivados de las diferencias económicas y geopolíticas entre los países, aunque sostuvo que también representa una oportunidad para atraer nuevas inversiones, ampliar mercados y fortalecer la cooperación internacional.

“Una Honduras abierta al mundo, una Honduras buscando cooperación, buscando inversión, buscando nuevos lazos comerciales. Entonces, si nos vamos a abrir al mundo, obviamente hay vulnerabilidad abriéndonos al mundo, pero hay oportunidades”, expresó.

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Honduras mantiene relaciones con China, Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. La política exterior de la administración Asfura priorizará decisiones sustentadas en los intereses nacionales. (Foto: Secretaria de Relaciones Exteriores)

La diplomática indicó que el objetivo del Gobierno consiste en aprovechar esas oportunidades para impulsar el crecimiento económico, promover el comercio exterior y fortalecer la presencia de Honduras en los principales escenarios internacionales.

Asimismo, señaló que la política exterior buscará consolidar alianzas estratégicas que permitan incrementar la cooperación internacional en áreas como infraestructura, desarrollo productivo, innovación, educación y generación de empleo, aspectos que considera fundamentales para mejorar la competitividad del país.

En ese escenario, afirmó que Honduras procurará mantener relaciones equilibradas con sus distintos socios internacionales, privilegiando el diálogo, el respeto mutuo y la defensa de los intereses nacionales como ejes de su política exterior.

Finalmente, Mireya Agüero aseguró que la administración del presidente Nasry Asfura buscará consolidar una política internacional moderna, pragmática y orientada a generar beneficios concretos para el país, mediante decisiones sustentadas en el interés nacional, el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y la búsqueda permanente de mayores oportunidades de cooperación e inversión para Honduras.