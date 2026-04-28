El aparato que debe estar lejos del router de WiFi para mejorar la velocidad del internet

El router es el encargado de repartir la señal por todos los espacios domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de la conexión a internet en los hogares suele verse afectada por diversos factores, muchos de ellos poco evidentes para los usuarios. Uno de los errores más frecuentes al instalar el router es ubicarlo cerca de ciertos aparatos que pueden interferir en el rendimiento de la red WiFi.

Empresas proveedoras del servicio de internet han identificado que existe un aparato en particular cuya proximidad al router puede reducir la velocidad del internet doméstico: el horno microondas.

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Por qué el microondas debe estar lejos del router de WiFi

Uno de los electrodomésticos que más interfiere con la señal WiFi es el microondas. Según portales expertos como High Speed Internet y Celsia, este aparato emite radiación en una frecuencia muy cercana a la utilizada por los routers, lo que genera conflictos directos en la transmisión de datos.

La coincidencia de frecuencias entre el router y el microondas puede causar interferencias y ralentizar la conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La radiación del microondas suele operar en la banda de 2,4 GHz, igual que muchos routers WiFi domésticos. Como resultado de esta coincidencia de frecuencias, existe una alta probabilidad de interferencia, sobre todo cuando ambos aparatos están en uso simultáneamente.

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Colocar el router al lado de un microondas suele ocasionar fluctuaciones en la velocidad de conexión e incluso interrupciones temporales del servicio, así que para preservar la calidad de la red, se debe mantener distancia entre el router y cualquier microondas.

Qué otros electrodomésticos afectan el rendimiento de la red WiFi

Sumado a los microondas, otros dispositivos pueden afectar la señal de WiFi, aunque en menor medida. Entre los aparatos más habituales se encuentran los televisores, computadoras y sistemas de sonido, los cuales pueden generar campos electromagnéticos que alteran el flujo de datos inalámbricos.

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Si varios dispositivos están conectados al tiempo se puede reducir la velocidad del WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la acumulación de varios de estos aparatos en un mismo espacio puede amplificar los problemas de interferencia. Para minimizar este efecto, es aconsejable evitar colocar el router cerca de dispositivos activos y buscar áreas despejadas.

Cuál es el mejor lugar para ubicar el router en un hogar

La ubicación del router dentro de una casa es decisiva para el alcance y la estabilidad de la señal. Colocar el dispositivo en una posición central permite que la señal se distribuya en todas las direcciones con mayor eficiencia, logrando una cobertura más uniforme en toda la casa.

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Para quienes viven en casas de varios pisos, es conveniente ubicar el router cerca del techo del primer piso o cerca del suelo en el segundo, siempre buscando una posición central.

La posición central del router y la ausencia de obstáculos garantizan una cobertura uniforme en toda la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal WiFi se extiende mejor cuando no encuentra grandes obstáculos en su camino, así que es preferible evitar esquinas, armarios o espacios cerrados.

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Cómo impactan las paredes y los materiales de construcción en la señal WiFi

Las paredes y ciertos materiales de construcción pueden debilitar o bloquear la señal del router. Metales, piedras, agua y azulejos son barreras mucho más difíciles de atravesar para las ondas de WiFi que materiales como madera o paneles de yeso.

El diseño de la casa influye directamente en la calidad de la conexión. Si la señal debe pasar por varias paredes gruesas para llegar a una habitación, la velocidad del internet puede disminuir.

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En este sentido, se sugiere buscar líneas de visión directas entre el router y los dispositivos principales y reducir el número de obstáculos en el trayecto de la señal para optimizar el rendimiento general.

Qué otras pautas ayudan a mejorar la velocidad del internet

En ciertos casos es mejor la conexión física para evitar las interferencias de la opción inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen métodos adicionales para potenciar la velocidad y estabilidad de la red doméstica. Uno de los más efectivos es elevar el router del suelo, porque esto permite sortear muebles grandes que podrían bloquear la señal.

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Otra alternativa es recurrir a cables Ethernet para zonas donde la señal WiFi no llega correctamente. Los cables permiten conectar dispositivos directamente al router, rodeando obstáculos físicos y eliminando la interferencia inalámbrica.

Asimismo, reducir el número de dispositivos conectados y revisar la configuración del router, como el canal utilizado y la fortaleza de la contraseña, puede marcar diferencia en el desempeño de la red.

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