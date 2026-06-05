Waymo no quiere contaminar: convertirá las baterías de sus robotaxis viejos en sistemas de almacenamiento solar

Con esta estrategia, Waymo contribuye a la integración de movilidad autónoma y sostenibilidad energética. (Reuters)

La empresa estadounidense de conducción autónoma Waymo inició un proyecto para reutilizar las baterías usadas de sus vehículos autónomos. La compañía decidió que, en lugar de enviar estos componentes directamente a plantas de reciclaje, los aprovechará para crear sistemas de almacenamiento de energía solar en mercados clave del sector renovable en Estados Unidos.

Con esta estrategia, Waymo busca extender la vida útil de las baterías de sus robotaxis y reforzar la infraestructura eléctrica.

La iniciativa de Waymo se concreta a través de una colaboración con B2U Storage Solutions, una empresa especializada en almacenamiento de energía. El plan arrancará en California y Texas, dos estados con expansión de la generación solar y con desafíos en la gestión del almacenamiento energético. La selección de estos territorios responde a la necesidad de sumar capacidad de almacenamiento para equilibrar oferta y demanda de energía renovable.

PUBLICIDAD

La alianza entre Waymo y B2U Storage Solutions prolonga la vida útil de materiales destinados al transporte. (Reuters)

El desafío de las baterías de vehículos eléctricos

El aumento de los vehículos eléctricos plantea un reto ambiental y logístico: millones de baterías llegan al final de su vida útil en automóviles, aunque aún conservan capacidad de almacenamiento. Adam Lenz, director de sostenibilidad y medio ambiente de Waymo, explicó que la flota opera bajo un modelo de transporte compartido, con mayor utilización y desgaste que los autos privados. Según su planteo, esto hace que las baterías se retiren del servicio vehicular antes de agotar su potencial energético.

“Muchos de estos sistemas siguen siendo útiles durante años como almacenamiento estacionario”, afirmó Lenz. La alianza con B2U Storage Solutions busca aprovechar ese valor residual y evitar el descarte prematuro de materiales.

PUBLICIDAD

Integración de baterías en sistemas de almacenamiento solar

El proceso de B2U Storage Solutions comienza con la adquisición de las baterías usadas a Waymo. Luego, los técnicos someten los componentes a pruebas de rendimiento. Las baterías que cumplen con los estándares se integran en armarios de almacenamiento, de dimensiones similares a pequeños contenedores de transporte. Cada armario alberga docenas de baterías reutilizadas, según cifras de la empresa.

Las baterías reutilizadas fortalecen la red eléctrica durante los picos de demanda en mercados solares de Estados Unidos. (Reuters)

Estos sistemas absorben electricidad durante períodos de alta generación renovable y precios bajos, y liberan esa energía a la red en momentos de mayor demanda, como tardes y noches, cuando baja la producción solar. Freeman Hall, director ejecutivo de B2U Storage Solutions, señaló que la empresa carga las baterías cuando la oferta de energía solar y eólica es alta y las descarga en picos de consumo. Según estimaciones de la compañía, un solo armario puede suministrar electricidad suficiente para una vivienda promedio por tres meses.

PUBLICIDAD

Impacto en la red eléctrica y beneficios ambientales

El crecimiento de la energía solar y eólica en California y Texas incrementó la necesidad de sistemas de almacenamiento que permitan desplazar la energía producida hacia horarios de mayor consumo. El proyecto de Waymo y B2U Storage Solutions se inscribe en ese contexto, como una alternativa para gestionar excedentes de energía renovable y mejorar la fiabilidad de la red.

B2U Storage Solutions calcula que cada batería reutilizada puede generar miles de dólares en valor energético adicional. El enfoque también busca reducir residuos y extender la vida útil de materiales ya fabricados para el sector del transporte.

PUBLICIDAD

Los sistemas desarrollados pueden abastecer viviendas durante meses usando energía almacenada. (Reuters)

Para Waymo, convertir baterías en sistemas de almacenamiento solar también supone una ventaja operativa: la empresa depende de un suministro eléctrico estable para sostener su flota de robotaxis autónomos. Lenz sostuvo que el uso de baterías reutilizadas impulsa el desarrollo de energías renovables y refuerza la infraestructura energética necesaria para la expansión de los vehículos eléctricos.

El avance del transporte autónomo en Estados Unidos abre nuevos desafíos en el manejo de residuos tecnológicos. Iniciativas como la de Waymo y B2U Storage Solutions proponen una salida para gestionar baterías fuera de uso y aportar capacidad de almacenamiento a la red eléctrica en mercados clave.

PUBLICIDAD