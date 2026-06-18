Waymo retira miles de robotaxis después de que no respetaran cortes y desvíos en autopistas

La NHTSA advirtió que el vehículo autónomo de Waymo puede entrar a gran velocidad en zonas de obras de autopista, dado que prioriza evitar otros peligros y/o no reconoce la zona de obras (Reuters).

La empresa de vehículos autónomos Waymo retiró del mercado 3.871 robotaxis en Estados Unidos después de que su software de conducción permitiera que algunos vehículos entraran a zonas de obras y cierres de autopista a alta velocidad, informaron CBS News, FOX Business y ABC 7.

La revisión comenzó después de que se registraran seis episodios en Phoenix y otros siete en el área de la Bahía de San Francisco. A raíz de esos casos, la empresa restringe temporalmente la circulación en autopistas mientras investiga la causa.

PUBLICIDAD

Alcance del retiro del software de Waymo y respuesta de la empresa

De acuerdo con CBS News, la revisión afecta al sistema de conducción automatizada de quinta generación de Waymo, instalado en su flota de vehículos Jaguar, y se consideró afectado el total de los 3.871 vehículos incluidos en la medida. Según el expediente citado por FOX Business, el retiro abarcó los vehículos de ese modelo fabricados entre el 17 de mayo de 2022 y el 19 de mayo de 2026.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​ (NHTSA) describió en el aviso de la retirada: “En determinadas circunstancias, el vehículo autónomo puede entrar y circular a gran velocidad en zonas de obras de la autopista debido a que prioriza de forma inapropiada evitar otros peligros de la autopista y/o no reconoce la zona de obras”.

PUBLICIDAD

Consultado sobre la retirada, un portavoz de Waymo afirmó a FOX Business que la compañía “identificó un área de mejora en cuanto al rendimiento en las zonas de construcción de autopistas”.

Un portavoz, aunque se desconoce si fue el mismo citado por FOX Business, dijo a CBS News que la empresa restringió voluntariamente las operaciones en autopistas mientras realizaba mejoras, notificó a reguladores estatales y federales y presentó una solicitud de retiro voluntario del software ante la NHTSA.

PUBLICIDAD

En el expediente citado por FOX Business, al 13 de junio la solución de software seguía en desarrollo. El portavoz añadió a CBS News: “Seguimos prestando un servicio seguro a los pasajeros en las calles de todas las ciudades donde operamos”.

La retirada del software de Waymo afecta a 3.871 vehículos Jaguar equipados con el sistema de conducción automatizada de quinta generación (REUTERS/Paresh Dave).

Un pasajero relató que el vehículo aceleró entre señales de obra y presencia policial

Waymo, filial de Alphabet, amplió el año pasado la conducción en autopista a sus vehículos en San Francisco, Phoenix y Los Ángeles. La compañía también opera servicios de transporte sin conductor en ciudades como Austin y anunció planes de expansión a otros mercados, precisaron CBS News y FOX Business.

PUBLICIDAD

Tal como reportó CBS News, los seis primeros incidentes ocurrieron en Phoenix, donde los vehículos no reconocieron señales de cierre de rampas y entraron en zonas de obras de la autopista.

Posteriormente, se registraron otros siete casos en mayo en el área de San Francisco, donde vehículos de Waymo ingresaron a carriles con trabajos activos y avanzaron entre conos que marcaban cierres en carriles adyacentes.

PUBLICIDAD

Los primeros incidentes en Phoenix ocurrieron cuando vehículos de Waymo no reconocieron señales de cierre de rampas y entraron en zonas de obras de la autopista (Reuters).

Uno de los episodios ocurridos en mayo, durante un trayecto entre San Mateo y San Francisco, tuvo como protagonista a Elliot Slade, quien viajaba con su prometida en un robotaxi de Waymo. Slade detalló a CBS San Francisco que el auto aceleró dentro de una zona en construcción y que la policía lo persiguió.

Al describir el momento, Slade relató: “El sistema Waymo empezó a fallar a medida que nos acercábamos a la confluencia porque los carriles se estaban fusionando. Un carril había desaparecido, otro no sé dónde estaba. Había coches por todas partes al entrar”.

PUBLICIDAD

Además, agregó: “Había señales de obras. Se encendían las luces. Se veía la policía a lo lejos y el coche aceleró. Fue entonces cuando miré a mi prometida y pensé: ‘Se acabó. Esto es todo. Estamos muertos. Vamos a morir aquí mismo, en Waymo’”.

Según CBS News, el robotaxi salió de la autopista hacia un barrio residencial. Slade explicó que la empresa le ofreció tres viajes gratis, cada uno por hasta USD 40, aunque no está seguro de utilizarlos.

PUBLICIDAD