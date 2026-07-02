Choque en Palermo: un colectivo impactó contra una camioneta y hay una pasajera herida

Un siniestro ocurrido este jueves por la mañana complicó el tránsito en el barrio porteño de Palermo, donde un colectivo chocó contra una camioneta. Como consecuencia del impacto, una mujer que viajaba en el vehículo de pasajeros resultó herida.

El choque se produjo en República Árabe Siria al 2862, entre la avenida General Las Heras y Juncal. Estuvieron involucrados un colectivo de la línea 59 y una camioneta particular.

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Según las primeras informaciones, el colectivo circulaba por la avenida General Las Heras cuando una camioneta que intentaba cruzar por República Árabe Siria se interpuso en su trayectoria. A raíz del impacto, una mujer que viajaba de pie en el colectivo sufrió un golpe en una rodilla y, como no podía levantarse por sus propios medios, fue trasladada por una ambulancia del SAME.

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