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Los Pumitas vencieron a Irlanda y reforzaron su candidatura en el Mundial Juvenil de Georgia

El seleccionado argentino capitalizó sus oportunidades y, tras un primer tiempo dominante, cerró el partido con autoridad en el certamen

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Tres jugadores de rugby se abrazan en el campo de juego. Llevan camisetas con franjas celestes y blancas y los números 12 y 15. Uno usa una vincha azul y blanca
Los Pumitas vencieron a Irlanda y definirán el grupo con Inglaterra (Los Pumitas Instagram)

Los Pumitas lograron una importante victoria por 62-40 ante Irlanda en la segunda fecha del Mundial Juvenil de Rugby que se disputa en Georgia, consolidando su posición en el torneo y mostrando una combinación de eficacia ofensiva y capacidad de respuesta ante la adversidad. El equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda ratificó su buen momento en la competencia y sumó su segundo triunfo consecutivo, lo que lo ubica como uno de los conjuntos de mejor rendimiento en la primera fase.

El arranque del encuentro dejó en evidencia la ambición del seleccionado argentino M20. En los primeros diez minutos, Luciano Avaca abrió el marcador tras una jugada rápida y una desconcentración defensiva de los europeos, y poco después Federico Serpa Laporte amplió la ventaja en una jugada colectiva que nació en campo propio. Este inicio contundente permitió a la Argentina sacar una diferencia de catorce puntos pese a no tener el control total de la pelota. El equipo nacional aprovechó al máximo sus oportunidades y marcó el ritmo del partido desde temprano.

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Los Pumitas y Sudáfrica M20 del Rugby Championship
Los Pumitas son el equipo con más puntos a favor del torneo (Photo by Michael Sheehan/Gaspafotos/Prensa UAR)

Irlanda, que buscó revertir la tendencia con el empuje de sus forwards, descontó gracias a una acción de Rian Handley. Sin embargo, el desarrollo del primer tiempo continuó inclinado hacia el lado argentino. La presión ejercida por los dirigidos por Fernández Miranda se tradujo en nuevas conquistas cuando el conjunto del trébol quedó en inferioridad numérica por la tarjeta amarilla a Daniel Ryan. En ese contexto, Simón Pfister y Tomás Dande apoyaron sendos tries, y la diferencia se amplió hasta 31-7 al llegar al descanso.

En la segunda mitad, Los Pumitas mantuvieron la iniciativa y sumaron otro try por intermedio de Pfister. Aunque Irlanda respondió con anotaciones de Charlie O’Shea y Jack Deegan, la reacción argentina fue inmediata: Luciano Avaca interceptó la pelota y apoyó su segundo try personal, alejando el peligro de una posible remontada. El intercambio de puntos se mantuvo durante gran parte del complemento, con ambos equipos alternando conquistas y mostrando pasajes de juego abierto.

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Con el correr de los minutos, Irlanda acortó distancias gracias a la eficacia de sus backs y la precisión en las definiciones. El marcador llegó a estar a solo diez puntos de diferencia cuando restaban diez minutos para el final. La definición del encuentro llegó en el tramo final, cuando Bautista Lescano, tras una jugada individual, y Manuel Giannantonio, que aprovechó el desgaste rival, anotaron dos tries que sentenciaron el resultado.

Un jugador de rugby masculino, con camiseta azul y blanca y pantalón corto blanco, corre con un balón ovalado en un campo de césped verde
Los Pumitas

La formación inicial de Los Pumitas incluyó nombres que se destacaron a lo largo del encuentro, como Benjamín Farías Cerioni, Manuel Cuneo Camargo, Bautista Salinas Mallea, Joaquín Pascual Viale, Bautista Benavides, Jerónimo Sorondo, Federico Torre, Juan Preumayr, Benjamín Ordiz Yujnovsky, Pedro Coll y Bautista Lescano. Además, los cambios permitieron sumar frescura y sostener la intensidad hasta el final.

El próximo compromiso de Los Pumitas en el Mundial Juvenil de Georgia será frente a Inglaterra, en un encuentro que definirá la clasificación en el Grupo C. El partido se disputará el martes 7 de julio a las 8:30, en el mismo escenario donde el seleccionado argentino logró sus primeros dos triunfos. Este cruce se presenta como determinante para las aspiraciones del equipo dirigido por Nicolás Fernández Miranda, ya que una victoria lo dejaría con grandes posibilidades de avanzar a las instancias decisivas del certamen.

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