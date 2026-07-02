América Latina

Rodrigo Paz aprueba un paquete de decretos en el área de los combustibles, las importaciones y la electricidad

El presidente boliviano emitió desde Paraguay siete decretos que plantean cambios en áreas estratégicas y apuntan a responder las demandas de la coyuntura económica

Guardar
Google icon
El presidente de Bolvia, Rodrigo Paz (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA PRESIDENCIA DE BOLIVIA
El presidente de Bolvia, Rodrigo Paz (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA PRESIDENCIA DE BOLIVIA

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó un paquete de siete decretos supremos que introducen modificaciones en áreas clave de la economía, entre ellas el abastecimiento de combustibles, las tarifas eléctricas, el sistema de pensiones y la actividad minera. Las normas fueron aprobadas por el gabinete y publicadas en la Gaceta Oficial del Estado.

Desde Paraguay, donde acudió para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, el mandatario boliviano anunció la promulgación de las normas como parte de una estrategia para impulsar la reactivación económica tras los conflictos y bloqueos registrados en las últimas semanas.

PUBLICIDAD

Según el mandatario, el Ejecutivo también prepara nuevas reformas en ámbitos como la justicia, la salud y la educación, además de un plan de inversiones que contempla la ejecución de 8.900 obras en los próximos seis meses.

El presidente paraguayo Santiago Peña da lal bienvenida a su homólogo boliviano Rodrigo Paz en la cumbre del Mercosur. 30 de junio de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo
El presidente paraguayo Santiago Peña da lal bienvenida a su homólogo boliviano Rodrigo Paz en la cumbre del Mercosur. 30 de junio de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

Estas son las siete normas promulgadas por el presidente Paz:

Decreto Supremo 5644. Autoriza de manera excepcional a empresas privadas, entidades públicas y personas naturales a importar diésel, gasolina y otros derivados del petróleo. Los combustibles adquiridos bajo este régimen podrán comercializarse a precios de mercado, mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos mantendrá la venta de carburantes con precios regulados. La norma también establece controles de calidad, requisitos de registro ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sanciones por el uso indebido de combustibles subvencionados e incentivos tributarios para las importaciones hasta finales de 2030.

PUBLICIDAD

Decreto Supremo 5646 .Reduce en 5% los aranceles de importación hasta el 31 de diciembre de 2027. El Ejecutivo argumentó que la decisión busca amortiguar el impacto del nuevo régimen de tipo de cambio flexible, disminuyendo los costos de las importaciones y limitando el traslado de esos mayores costos a los precios internos.

Decreto Supremo 5647. Eleva del 3% al 5% el límite máximo de variación mensual de las tarifas de electricidad para los consumidores. Además, crea fondos de estabilización para compensar diferencias entre los costos de generación y las tarifas, e incorpora ajustes extraordinarios vinculados a cambios en el precio del gas, la inflación y el tipo de cambio.

Fotografía de archivo de torres de energía. EFE/Neil Hall
Fotografía de archivo de torres de energía. EFE/Neil Hall

Decreto Supremo 5643. Aprueba un nuevo Manual Único de Calificación del Sistema Integral de Pensiones para evaluar los casos de invalidez y fallecimiento de los asegurados. La norma crea un registro oficial de médicos calificadores y modifica las reglas para solicitar recalificaciones de incapacidad.

Decreto Supremo 5641. Deja sin efecto la declaratoria de reserva fiscal minera sobre un área del municipio potosino de Chuquihuta, al sudoeste del país, con el argumento de que es necesario ampliar el proceso de socialización con las comunidades antes de continuar con las tareas de prospección y exploración.

Decretos supremos 5642 y 5645. Autorizan la exención del pago de tributos aduaneros para diversas donaciones provenientes del exterior destinadas al Ministerio de Salud, la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) y la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), incluyendo medicamentos, insumos médicos y equipos especializados para tratamientos de radioterapia.

Temas Relacionados

Boliviadecreto supremoRodrigo Paz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica: Municipal Liberia queda sin licencia para disputar el Apertura 2026 tras detectar Fedefútbol irregularidades legales y financieras

La decisión llega dos semanas después de la detención del expresidente Wilder Eusse por una solicitud de extradición de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico

Costa Rica: Municipal Liberia queda sin licencia para disputar el Apertura 2026 tras detectar Fedefútbol irregularidades legales y financieras

Diputados para la diáspora salvadoreña: cinco preguntas clave para una representación real

La nueva zona electoral 15 cambia el mapa del sufragio en el exterior y abre una variedad de preguntas. La Asociación Agenda Migrante El Salvador lleva el debate hacia controles, cercanía y transparencia

Diputados para la diáspora salvadoreña: cinco preguntas clave para una representación real

Nicaragua: El régimen Ortega-Murillo acusado de genocidio y expulsión del pueblo Miskito en la Costa Caribe

La violencia estructural y la expansión de intereses mineros obligan a familias miskitas a abandonar sus hogares, según defensora indígena

Nicaragua: El régimen Ortega-Murillo acusado de genocidio y expulsión del pueblo Miskito en la Costa Caribe

La misión de la OEA advierte que la asunción del rector en la USAC no despeja dudas de legalidad

El organismo alertó que el cambio de mando en la Universidad de San Carlos puede aumentar la incertidumbre, la conflictividad interna y el deterioro de la credibilidad si no se aclaran pronto los cuestionamientos pendientes

La misión de la OEA advierte que la asunción del rector en la USAC no despeja dudas de legalidad

Hondureño finge su secuestro para exigir unos 2,287 USD a su hermana en EE.UU.

El sospechoso fue encontrado en un hotel de el departamento de Yoro, y remitido al Ministerio Público por el delito de simulación de infracción inexistente

Hondureño finge su secuestro para exigir unos 2,287 USD a su hermana en EE.UU.
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Creador de contenido preguntó a un extranjero si es por ellos que la vivienda se encareció en Medellín: “En parte es verdad”

Creador de contenido preguntó a un extranjero si es por ellos que la vivienda se encareció en Medellín: “En parte es verdad”

Aida Victoria Merlano cuestionó las donaciones que han sido enviadas a Venezuela y defendió a los afectados: “Ropa en mal estado y tangas usadas”

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 2 de julio, minuto a minuto

Juicio por Loan Peña, en vivo: declara la abuela del nene desaparecido y dueña de la casa donde se hizo el último almuerzo

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 2 de julio: EEUU descarta extender el T-MEC hasta 2042; el tratado mantiene su vigencia al 2036, confirma Ebrard

INFOBAE AMÉRICA

Con una nueva estrategia de defensa, Sebastián Marset se declara inocente y ya tiene fecha de juicio en EEUU

Con una nueva estrategia de defensa, Sebastián Marset se declara inocente y ya tiene fecha de juicio en EEUU

Sobrevivieron por segundos: los dramáticos relatos de las víctimas tras el ataque más letal de Rusia contra Kiev

En medio de una ola de calor extrema, no use ventiladores en interiores si la temperatura supera este límite, advierten los expertos

Se infiltró en el metro de Londres para documentar el acoso a mujeres y contó lo que vivió: “Fue escalofriante”

Revelan que Rusia usó barcos de su flota clandestina para lanzar drones que interrumpieron el tráfico aéreo en Europa

ENTRETENIMIENTO

Toy Story 5 llegó con un choque entre juego y pantallas

Toy Story 5 llegó con un choque entre juego y pantallas

Primer vistazo a ‘La resurrección de Cristo’ mientras Mel Gibson anuncia el regreso a cines de una nueva versión de ‘La pasión de Cristo’

De John Cena a Brian Urlacher: 10 famosos que se animaron a hablar del trasplante capilar

“Los grandes directores crean un mundo y te guían si ven que algo no encaja”, afirmó Willem Dafoe sobre su trayectoria

El creador de los Minions reveló cómo nació su voz: “Parte de la magia está en que no los entiendes”