Rodrigo Paz aprueba un paquete de decretos en el área de los combustibles, las importaciones y la electricidad

El presidente de Bolvia, Rodrigo Paz (archivo) POLITICA SUDAMÉRICA BOLIVIA PRESIDENCIA DE BOLIVIA

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó un paquete de siete decretos supremos que introducen modificaciones en áreas clave de la economía, entre ellas el abastecimiento de combustibles, las tarifas eléctricas, el sistema de pensiones y la actividad minera. Las normas fueron aprobadas por el gabinete y publicadas en la Gaceta Oficial del Estado.

Desde Paraguay, donde acudió para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, el mandatario boliviano anunció la promulgación de las normas como parte de una estrategia para impulsar la reactivación económica tras los conflictos y bloqueos registrados en las últimas semanas.

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Según el mandatario, el Ejecutivo también prepara nuevas reformas en ámbitos como la justicia, la salud y la educación, además de un plan de inversiones que contempla la ejecución de 8.900 obras en los próximos seis meses.

El presidente paraguayo Santiago Peña da lal bienvenida a su homólogo boliviano Rodrigo Paz en la cumbre del Mercosur. 30 de junio de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

Estas son las siete normas promulgadas por el presidente Paz:

Decreto Supremo 5644. Autoriza de manera excepcional a empresas privadas, entidades públicas y personas naturales a importar diésel, gasolina y otros derivados del petróleo. Los combustibles adquiridos bajo este régimen podrán comercializarse a precios de mercado, mientras que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos mantendrá la venta de carburantes con precios regulados. La norma también establece controles de calidad, requisitos de registro ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sanciones por el uso indebido de combustibles subvencionados e incentivos tributarios para las importaciones hasta finales de 2030.

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Decreto Supremo 5646 .Reduce en 5% los aranceles de importación hasta el 31 de diciembre de 2027. El Ejecutivo argumentó que la decisión busca amortiguar el impacto del nuevo régimen de tipo de cambio flexible, disminuyendo los costos de las importaciones y limitando el traslado de esos mayores costos a los precios internos.

Decreto Supremo 5647. Eleva del 3% al 5% el límite máximo de variación mensual de las tarifas de electricidad para los consumidores. Además, crea fondos de estabilización para compensar diferencias entre los costos de generación y las tarifas, e incorpora ajustes extraordinarios vinculados a cambios en el precio del gas, la inflación y el tipo de cambio.

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Fotografía de archivo de torres de energía. EFE/Neil Hall

Decreto Supremo 5643. Aprueba un nuevo Manual Único de Calificación del Sistema Integral de Pensiones para evaluar los casos de invalidez y fallecimiento de los asegurados. La norma crea un registro oficial de médicos calificadores y modifica las reglas para solicitar recalificaciones de incapacidad.

Decreto Supremo 5641. Deja sin efecto la declaratoria de reserva fiscal minera sobre un área del municipio potosino de Chuquihuta, al sudoeste del país, con el argumento de que es necesario ampliar el proceso de socialización con las comunidades antes de continuar con las tareas de prospección y exploración.

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Decretos supremos 5642 y 5645. Autorizan la exención del pago de tributos aduaneros para diversas donaciones provenientes del exterior destinadas al Ministerio de Salud, la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) y la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), incluyendo medicamentos, insumos médicos y equipos especializados para tratamientos de radioterapia.