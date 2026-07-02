Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 2 de julio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.511,11 para la venta y $1.459,95 para la compra.
El esquema cambiario vigente define un rango dentro del cual el dólar puede moverse sin que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenga la obligación de salir a vender divisas. Ese límite superior, conocido como “techo de la banda”, no es un número fijo: se recalcula todos los meses en función de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con el dato de mayo ya conocido, el mercado empezó a mirar cuánto margen queda antes de que el esquema oficial obligue a una intervención directa.
En una semana que en la práctica termina hoy porque en Estados Unidos los mercados operarán media rueda y mañana es feriado absoluto, los inversores argentinos se siguieron inclinando por los bonos soberanos, en detrimento de las acciones que tuvieron importantes retrocesos. Esta caída se dio en medio del reporte de una consultora sobre el aumento de la mora, que incluye a los 30 bancos más importantes.
Por tercera rueda consecutiva el mercado mayorista negoció con muy alto monto de operaciones por encima de los USD 800 millones, volumen que a la vez coincidió con una suba del dólar, reflejo de una demanda que continúa muy activa.
El dólar blue, a 1.525 pesos
Igual que el resto de las cotizaciones, el dólar blue subió el martes diez pesos o 0,7%, a $1.525, su precio más alto desde el 26 de junio. En lo que va de 2026, el dólar informal mantiene una baja de diez pesos.