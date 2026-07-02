Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 2 de julio

El billete al público es ofrecido a $1.510 para la venta en el Banco Nación, un precio máximo desde octubre último. El blue se vende a $1.525

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13:06 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.511,11 para la venta y $1.459,95 para la compra.

13:05 hsHoy

El dólar sigue en alza: a cuánto puede llegar sin la intervención del Gobierno, según la nueva banda cambiaria

El precio mayorista extiende una racha alcista con volúmenes de negociación inusualmente altos, mientras el Banco Central despliega mecanismos alternativos para moderar el ritmo de la suba sin recurrir a la venta directa de reservas

La cotización mayorista encadenó tres ruedas consecutivas al alza, en un contexto de fuerte volumen operado en el segmento de contado. (Free photo)
La cotización mayorista encadenó tres ruedas consecutivas al alza, en un contexto de fuerte volumen operado en el segmento de contado. (Free photo)

El esquema cambiario vigente define un rango dentro del cual el dólar puede moverse sin que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenga la obligación de salir a vender divisas. Ese límite superior, conocido como “techo de la banda”, no es un número fijo: se recalcula todos los meses en función de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con el dato de mayo ya conocido, el mercado empezó a mirar cuánto margen queda antes de que el esquema oficial obligue a una intervención directa.

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13:05 hsHoy

El dólar tocó su punto más alto en 19 meses a nivel global: qué impacto tiene en la Argentina

El fortalecimiento de la moneda estadounidense frente a las principales divisas del mundo genera movimientos financieros en todo el mundo y el mercado argentino no queda ajeno

El dólar tocó su nivel más alto en 19 meses a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El dólar tocó su nivel más alto en 19 meses a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una semana que en la práctica termina hoy porque en Estados Unidos los mercados operarán media rueda y mañana es feriado absoluto, los inversores argentinos se siguieron inclinando por los bonos soberanos, en detrimento de las acciones que tuvieron importantes retrocesos. Esta caída se dio en medio del reporte de una consultora sobre el aumento de la mora, que incluye a los 30 bancos más importantes.

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13:03 hsHoy

El dólar subió por tercer día seguido y se consolida por encima de $1.500

El billete al público se negoció a $1.510 y ganó 10 pesos, en un nuevo máximo desde el 24 de octubre. El mayorista subió a $1.489, en una plaza con alta demanda y un alto monto de operaciones por encima de los USD 800 millones

El dólar regresa a sus precios más altos desde la corrida cambiaria durante las elecciones de medio término.
El dólar regresa a sus precios más altos desde la corrida cambiaria durante las elecciones de medio término.

Por tercera rueda consecutiva el mercado mayorista negoció con muy alto monto de operaciones por encima de los USD 800 millones, volumen que a la vez coincidió con una suba del dólar, reflejo de una demanda que continúa muy activa.

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13:03 hsHoy

El dólar blue, a 1.525 pesos

Igual que el resto de las cotizaciones, el dólar blue subió el martes diez pesos o 0,7%, a $1.525, su precio más alto desde el 26 de junio. En lo que va de 2026, el dólar informal mantiene una baja de diez pesos.

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