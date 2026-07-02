Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 2 de julio

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Financial Times destacó el enojo del gobierno argentino por el proyecto de explotación petrolera en Malvinas Un informe del medio británico analizó el impacto económico y político del desarrollo petrolero off shore Sea Lion, que podría triplicar el PBI malvinense y aumentar la tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido

“No va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable”, aseguró el Secretario de Energía y Minería Daniel González detalló actualizaciones sobre tarifas, subsidios y la situación del sistema energético ante la llegada de bajas temperaturas

Construir los cimientos de la Inteligencia Artificial: los desafíos de la infraestructura del futuro Un informe señaló que el costo medio global de estas obras saltó de 150 a 3.000 millones de dólares en un año, con nuevas exigencias de energía, agua y regulación

La financiarización del futuro El capital global se desplaza desde los flujos de caja hacia la probabilidad de dominar capas críticas de la próxima economía, como la computación, los centros de datos, la conectividad satelital y la energía