España vs. Austria: qué pasa si ves este partido del Mundial 2026 en Pelota Libre o Roja Directa

Las dos selecciones son lideradas por Rodri para los ibéricos y Alaba para los austriacos. (Fotocomposición Infobae)

Este jueves 2 de julio, los dieciseisavos de final del Mundial 2026 presentan varios encuentros de alto interés, entre ellos el enfrentamiento entre España y Austria, que capta la atención de millones de aficionados.

La expectativa alrededor de este partido genera que muchos se pregunten cómo seguir el evento sin contratar una suscripción oficial, recurriendo a alternativas piratas en internet.

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Entre las plataformas más buscadas figuran Pelota Libre y Roja Directa, dos portales piratas para acceder a transmisiones deportivas de manera gratuita, pero utilizar estos servicios implica riesgos cibernéticos y legales que pueden afectar a los usuarios.

Las autoridades internacionales como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) han intensificado las campañas de concienciación sobre los peligros asociados al streaming pirata, sobre todo durante torneos globales.

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Qué clase de malware pueden contener los sitios piratas

Los portales piratas suelen alojar virus y programas maliciosos que comprometen la seguridad de los dispositivos de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La INTERPOL destaca que muchas páginas y redes P2P con contenido pirateado suelen estar infectadas con malware o virus, así que acceder a estas apps puede provocar daños irreparables en los dispositivos, porque los programas maliciosos suelen operar en segundo plano para robar datos personales o bancarios.

Los ciberdelincuentes aprovechan la popularidad de estos eventos para distribuir software malicioso, poniendo en riesgo tanto a usuarios individuales como a empresas.

El malware no solo afecta al dispositivo inicial, puede extenderse por toda una red doméstica o corporativa. Esto puede comprometer operaciones empresariales enteras o facilitar el robo de identidad, afectando la privacidad y seguridad de quienes acceden a estos sitios.

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Cómo pueden robar datos personales y bancarios a través de Pelota Libre

Al registrarse o realizar pagos, los usuarios pueden entregar información confidencial que termina en manos de ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plataformas piratas suelen utilizar el acceso a los partidos como anzuelo para recopilar información confidencial. Al solicitar datos personales o financieros para crear cuentas o realizar pagos, exponen a los usuarios a fraudes y robos.

Los métodos de pago inseguros en estos portales pueden derivar en estafas con tarjetas de crédito o en el acceso no autorizado a cuentas bancarias.

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La INTERPOL señala que los datos obtenidos pueden emplearse en suplantación de identidad o venta en mercados ilegales. Los usuarios pueden convertirse en víctimas de delitos financieros, enfrentando pérdidas económicas y dificultades para recuperar el control sobre sus cuentas.

Por qué la ausencia de actualizaciones de software aumenta los riesgos

Los productos obtenidos de manera ilegal, incluidos los reproductores o apps streaming pirata, suelen carecer de actualizaciones y parches de seguridad. Esto facilita la explotación de vulnerabilidades y la entrada de nuevos virus.

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El software no autorizado carece de parches de seguridad, lo que facilita la entrada de nuevas amenazas informáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el uso de programas piratas aumenta la posibilidad de fallos y de que el sistema quede inutilizado, lo que puede afectar desde computadoras personales hasta redes empresariales completas.

La INTERPOL sugiere mantener todos los dispositivos protegidos con antivirus y sistemas actualizados, algo que resulta imposible con software no autorizado.

Qué consecuencias legales puede enfrentar un usuario de apps ilegales

La descarga o difusión de material protegido por derechos de autor sin permiso de los titulares constituye un delito en la mayoría de las jurisdicciones.

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Visualizar el partido entre España y Austria en plataformas como Pelota Libre o Roja Directa puede acarrear sanciones económicas y, en algunos casos, penas de prisión.

Leyes internacionales sancionan la distribución ilegal de material protegido por derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, suscribirse a servicios piratas puede implicar la participación involuntaria en delitos informáticos más graves, como la distribución de malware o el apoyo a redes de ciberdelincuencia.

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Las sanciones varían según el país, pero la tendencia internacional es endurecer las penas e incrementar la cooperación entre organismos de seguridad.

Cómo identificar si un sitio en internet es pirata

La INTERPOL sugiere desconfiar de cualquier página que ofrezca contenido de calidad a precios muy bajos o de manera gratuita, sobre todo cuando se trata de eventos deportivos de alto perfil.

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Las empresas titulares de derechos suelen operar únicamente en los territorios donde poseen licencias, y sus servicios oficiales presentan precios acordes al mercado.