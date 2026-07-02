Economía

Un asesor de Caputo habló sobre la vuelta al mercado de deuda: “No esperamos una ventana de oportunidad, esperamos un portón”

Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía, sostuvo que es una opción y no una obligación la salida emisión de deuda en el exterior. La explicación a la suba del dólar de los últimos días

Guardar
Google icon
Felipe Nuñez pronuncia un discurso en un evento de la Fundación Faro el pasado mes de diciembre
Felipe Nuñez anticipó la presentación del programa financiero del Tesoro para 2026 y 2027.

La reducción del riesgo país en las últimas semanas, con registros cercanos a los 430 puntos básicos (p.b.), impulsó nuevos reclamos desde el sector financiero para que el ministro de Economía, Luis Caputo, avance con una colocación en el mercado internacional. Diversos analistas advirtieron que, aun cuando el equipo económico tenga otros instrumentos para cubrir el programa financiero, la coyuntura podría representar una oportunidad que no conviene dejar pasar. Frente a ese escenario, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, afirmó que esperan un “portón” y no una ventana de oportunidad para emitir deuda en el exterior.

Es que el directivo remarcó que la emisión de deuda en los mercados internacionales representa una alternativa y no una imposición. “El endeudamiento en el mercado internacional de capitales es una opción, no una obligación. Nuestra obligación es que el Tesoro se refinancie a tasas cada vez más bajas. ¿Si ustedes tienen que tomar un crédito lo tomarían a diez o a seis de tasa? A seis. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros”. De esta manera, Núñez defendió la elección de fuentes de financiamiento más convenientes y la preferencia por el mercado local y préstamos con respaldo.

PUBLICIDAD

felipe nuñez equipo económico.jfif
Al igual que Nuñez, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró esta semana que muy pronto van a presentar el programa financiero.

En relación a la percepción internacional sobre la deuda argentina, Núñez se refirió a la discusión sobre las oportunidades de emisión de deuda y el acceso a los mercados. “Se han hablado en tantas ocasiones de ventanas, van a perder una ventana. No sé cuántas ventanas, ya tenemos una casa gigante con un ventanal. Nosotros estamos esperando un portón que nos van a recibir y van a querer refinanciar la deuda”, graficó. La metáfora enfatizó una perspectiva optimista sobre la disposición de los mercados a aceptar emisiones futuras y la magnitud de las oportunidades venideras.

De cara ello, Nuñez reconoció que si bien Argentina ya tuvo una mejora en calificación por parte de Fitch y Standard and Poor’s, Moody’s todavía no lo hizo, aunque eso no restringe el acceso al mercado internacional. “Se necesita para acceder a ese pull de inversores más grandes, dos de tres y ya las tuvimos. Pero obviamente cualquier upgrade es positivo”, comentó.

PUBLICIDAD

El asesor del Ministerio de Economía remarcó que el equipo ya definió el programa financiero del Tesoro para los años 2026 y 2027, con una presentación pública prevista en el corto plazo y que en el corto plazo la vamos a estar presentando. El cual consistirá en lo que ya vienen anunciando diferente miembros del Palacio de Hacienda: el endeudamiento en el mercado local, los préstamos con garantías.

La explicación a la suba del dólar

Ante la suba del dólar de los últimos días, que ayer el minorista cerró el miércoles en $ 1.510, y la baja en el ritmo de compra por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Nuñez sostuvo que no existe ningún cambio en la política vigente y ratificó el funcionamiento del esquema de bandas. “Tenemos un esquema de bandas cambiarias en el cual el Banco Central interviene en el techo o en el piso ante un shock, hoy estás lejos de ambos. El tipo de cambio flota”, detalló. Y que la causa de la suba en la cotización responde al fortalecimiento reciente del dólar a nivel internacional impactó en las monedas emergentes y el peso argentino acompañó ese movimiento global.

Núñez puso en contexto el comportamiento del Banco Central en el mercado de cambios y remarcó que el volumen de compras superó las expectativas del inicio de año. “Más que fijarnos si está comprando menos el Banco Central, lo relevante es que cumpliste la expectativa de compra de USD 10.000 millones en cinco meses, hoy estás arriba de los USD 11.000 millones y no hay ninguna duda que va a seguir comprando, probablemente a un menor ritmo en algún mes del año porque hay pago de energía, porque hay alguna demanda mayor en algún mes. Estamos en un escenario mucho más positivo de que lo que habíamos previsto a principios de año”, afirmó. Según el directivo, el ritmo de acumulación de reservas permitió mantener la previsibilidad del mercado y reforzar la confianza en la capacidad de intervención de la autoridad monetaria.

Nuñez destacó que el Banco Central ya compró más de USD 11.000 millones en lo que va del año.
Nuñez destacó que el Banco Central ya compró más de USD 11.000 millones en lo que va del año.

De cara a los próximo meses, respecto al poder adquisitivo, Núñez señaló que el salario real comenzó a mostrar señales de recuperación tras el shock inflacionario vinculado a factores como la energía y la carne. “Lo que nosotros estamos viendo y los vimos en abril es que el salario real está comenzando a recuperarse después del shock de inflación que tuvimos por cuestiones puntuales energía, carne. Lo que vemos es que el salario real está empezando a recuperar, en abril tuvo una recuperación del 1,4%, la inflación sigue desacelerando y eso va a potenciar el salario real y eso va a hacer un motor para el crecimiento”, puntualizó. El funcionario evaluó que la combinación entre la estabilidad cambiaria y la recuperación salarial constituye una base para la expansión de la actividad económica y la menor presión inflacionaria.

Temas Relacionados

Felipe NuñezMercado InternacionalLuis CaputoPrograma financieroRiesgo paísÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casi el 30% de los argentinos opera en el mercado: qué inversiones eligen y qué provincias lideran el ranking

El mercado de capitales local registra una expansión acelerada, marcada por el aumento de cuentas, operaciones y diversidad de instrumentos, con una presencia cada vez más federal y mayor participación de mujeres inversoras

Casi el 30% de los argentinos opera en el mercado: qué inversiones eligen y qué provincias lideran el ranking

Operativo Nieve: los aeropuertos de la Patagonia se preparan para la temporada de invierno con una nueva tecnología de IA

Aeropuertos Argentina ya puso en marcha el proceso que permite que los aviones puedan aterrizar incluso cuando se registran nevadas

Operativo Nieve: los aeropuertos de la Patagonia se preparan para la temporada de invierno con una nueva tecnología de IA

El Gobierno anunció un proyecto privado para hacer una nueva central nuclear por USD 1.200 millones

La iniciativa de Meitner Energy, del Ansari Group y con participación del Invap, plantea un reactor modular de 300 MWe con capitales estadounidenses. Podría entrar al Súper RIGI. La noticia llega en medio de la crisis en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

El Gobierno anunció un proyecto privado para hacer una nueva central nuclear por USD 1.200 millones

El dólar operó estable y cortó una racha de tres subas consecutivas

El billete al público estuvo negociado sin variantes a $1.510 en el Banco Nación. El mayorista cedió un peso, con una retracción en el volumen de negocios

El dólar operó estable y cortó una racha de tres subas consecutivas

Calculadora del plazo fijo en julio 2026: cuánto gano en cada banco si invierto $300.000

Diferencias en entidades, tasas y resultados marcan el escenario para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus ahorros en el corto plazo

Calculadora del plazo fijo en julio 2026: cuánto gano en cada banco si invierto $300.000

DEPORTES

El emotivo mensaje de Lionel Scaloni por el trágico accidente que provocó cuatro muertes en un pueblo cercano a Pujato

El emotivo mensaje de Lionel Scaloni por el trágico accidente que provocó cuatro muertes en un pueblo cercano a Pujato

El delicado momento que atraviesa una de las estrellas de la selección de Francia: “Se siente frustrado”

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La angustia de la figura de Alemania que falló el penal decisivo ante Paraguay: “Me ha pasado por la cabeza miles de veces”

Scaloni habló en la previa de Argentina-Cabo Verde: qué le preocupa de su rival y quiénes son sus candidatos en el Mundial

TELESHOW

Mica Viciconte respondió a las críticas que recibió tras su cruce con Daniela Celis: “Pensar distinto no me hace machista”

Mica Viciconte respondió a las críticas que recibió tras su cruce con Daniela Celis: “Pensar distinto no me hace machista”

La China Suárez negó los rumores de separación de Mauro Icardi con un divertido video en sus redes

Juli Poggio defendió a Daniela Celis tras la crítica de Mica Viciconte: “Un escote no le falta el respeto a nadie”

La preocupación de Cande Tinelli por el estado de salud de su perrita: “A seguir luchándola”

Pipo Cipolatti expresó su dolor por la muerte de Daniel Melingo con un particular comunicado

INFOBAE AMÉRICA

El Centro Histórico de San Salvador capta casi 200 millones de dólares en inversión privada hasta la mitad de junio 2026

El Centro Histórico de San Salvador capta casi 200 millones de dólares en inversión privada hasta la mitad de junio 2026

La ONU condenó el mayor ataque ruso contra Kiev desde el inicio de la guerra: al menos 20 muertos y 90 heridos

La araña más rápida del mundo vive en Queensland y superó los 3,59 metros por segundo en laboratorio

Malkins Bank: el campo de golf que nació sobre un vertedero industrial y esconde una crisis ambiental en Reino Unido

Descubrieron cómo una de las criaturas más antiguas de la Tierra usa su reloj biológico para colonizar su entorno