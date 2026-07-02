Golpe al narcotráfico en El Salvador: cae estructura que operaba en el oriente del país

La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil capturaron a 11 personas por presunto narcotráfico en Usulután y San Miguel. (Foto: FGR)

La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil lograron la captura de 11 personas señaladas como presuntos responsables de actividades de narcotráfico en el oriente del país.

Las detenciones ocurrieron tras una investigación que permitió identificar a quienes habrían distribuido y vendido diferentes tipos de drogas, empleando vehículos de transporte y negocios comerciales como fachada.

Según las autoridades, la banda operaba en colonias y barrios de Usulután y San Miguel, extendiendo sus operaciones a sectores como Las Flores, Soriano, El Cocal, Mustán, Barrio Candelaria y La Parroquia, así como en Hacienda de La Riviera y cantón El Papalón.

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Además, la red se valía de taxis, servicios de transporte por aplicación y cervecerías para encubrir la distribución de sustancias ilícitas.

La investigación se inició el 16 de marzo de 2025, luego de la aprehensión en flagrancia de ocho personas en locales de venta de licor ubicados en Usulután. Desde ese momento, la fiscalía identificó al presunto cabecilla, José de la Cruz, conocido como “Cruz”, y procedió a individualizar a los principales proveedores y distribuidores de la estructura entre el 4 de julio de 2025 y el 1 de julio de 2026.

La estructura de narcotráfico operaba en colonias y barrios de Usulután y San Miguel con apoyo de taxis, transporte por aplicación y cervecerías. (Foto: FGR)

Durante los operativos, la policía capturó a cinco presuntos proveedores y cinco distribuidores de cocaína, marihuana y crack. Entre los proveedores figuran Miguel T. M., Isaí R. J., José A., Cristian F. y Johalmo C., este último identificado como abogado. También fueron detenidos de la Cruz, Sonia M. P., José R., Omar M. y José I. B., a quienes se atribuye el papel de supuestos distribuidores.

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Las fuerzas policiales incautaron pequeñas cantidades de marihuana, una suma de USD 4,180, quince teléfonos celulares, un vehículo y un arma de fuego. Estos hallazgos forman parte del resultado de los procedimientos efectuados en distintos puntos de los distritos de Usulután, Santa Elena, Santa María y San Miguel Centro.

Los presuntos responsables enfrentarán cargos por agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de drogas. A lo largo de la investigación, la fiscalía reportó un total de 16 capturas en flagrancia, el decomiso de 1.830,19 gramos de marihuana y 149,53 gramos de cocaína, además del dinero en efectivo y otros bienes incautados.

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La investigación por tráfico de drogas comenzó el 16 de marzo de 2025 tras la captura en flagrancia de ocho personas en locales de venta de licor en Usulután. (Foto: FGR)

La desarticulación de esta estructura criminal representa un golpe a la distribución local de estupefacientes y evidencia la utilización de comercios y servicios cotidianos para actividades ilícitas. Las autoridades aseguran que el proceso judicial continuará para determinar el grado de responsabilidad de cada implicado y los vínculos con otras organizaciones delictivas.

Capturas por narcotráfico en San Salvador

Las autoridades también llevaron a cabo la detención de tres personas en el Barrio San Jacinto, al sur de la capital, por presuntos vínculos con la distribución y venta de drogas.

En San Salvador, las autoridades capturaron a tres personas en San Jacinto por presunta distribución de drogas y tenencia y portación de arma de fuego. (Foto: FGR)

Los detenidos son Gerardo B. P., Jesse C. R. y Roxana B. R.. En el operativo, las autoridades incautaron varias porciones de marihuana, USD 2,970 en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una tablet, un arma de fuego Taurus calibre 9 mm, un cargador con munición, un molinillo y una balanza pequeña.

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Las investigaciones apuntan a que las ventas se realizaban tanto en la zona de residencia como hacia otros departamentos del país. Los tres imputados serán procesados por los delitos de tráfico ilícito y tenencia y portación de arma de fuego. Próximamente, se presentarán ante la justicia para responder por los hechos señalados.