El giro militar del Reino Unido: cómo es el plan que pone a los sistemas no tripulados en el centro de la defensa

La guerra en Ucrania está dejando una enseñanza que ya empezó a modificar la planificación militar de las principales potencias: el futuro del combate será cada vez menos tripulado. Con esa premisa, el Reino Unido decidió cancelar la construcción de su próximo destructor y redirigir buena parte de su presupuesto de defensa hacia drones, inteligencia artificial y embarcaciones autónomas, en uno de los cambios doctrinarios más importantes de las últimas décadas para una fuerza naval occidental.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó que el nuevo Defense Investment Plan impulsado por el gobierno de Keir Starmer prevé una inversión superior a los USD 395.000 millones hasta 2030, de los cuales unos USD 6.600 millones estarán destinados exclusivamente a drones.

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La guerra en Ucrania aceleró el giro militar británico y consolidó a los sistemas no tripulados como eje de la planificación de defensa (REUTERS)

Sin embargo, sostuvo que el verdadero cambio no pasa por el volumen de recursos, sino por la decisión de abandonar progresivamente el modelo tradicional de grandes buques tripulados. En ese sentido, aseguró que la transformación británica difícilmente quede aislada: “Ahora lo van a hacer los británicos, pero después lo van a hacer todos. Es lo que se viene, es el mundo”.

El proyecto contempla el desarrollo de los llamados unmanned combat vessels, plataformas concebidas para operar sin tripulación y coordinar otros sistemas autónomos. Según explicó Serbin Pont, uno de los diseños más avanzados es el Tipo 91, un buque de unos 70 metros de eslora pensado para funcionar como “un arsenal flotante”, con capacidad para transportar hasta 130 misiles entre sistemas antiaéreos, armamento de ataque terrestre y armas láser.

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Detrás de esa decisión también hay una cuestión económica y operativa. El especialista explicó que prescindir de una tripulación permite reducir costos, liberar espacio para armamento y disminuir el riesgo humano en combate. “Cuando eliminás eso de la ecuación, te ahorrás un montón de espacio, de recursos y de vidas”, señaló, antes de agregar que, incluso si una embarcación fuera destruida, “el impacto humano es mucho menor”.

El Defense Investment Plan del gobierno de Keir Starmer prevé una inversión de más de USD 395.000 millones hasta 2030, con USD 6.600 millones destinados a drones (Europa Press)

A eso se suma otro problema que atraviesan varias fuerzas occidentales: la creciente dificultad para reclutar y retener personal militar.

Para Serbin Pont, esa transformación no puede entenderse sin mirar lo que ocurre desde hace más de tres años en Ucrania, donde el uso masivo de drones modificó la lógica del campo de batalla. Allí, explicó, se emplean alrededor de 200.000 drones por mes, una escala que supera ampliamente la capacidad humana para procesar información en tiempo real. “Los sensores y operadores humanos no dan abasto para tomar decisiones en ese espacio de combate”, resumió.

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Eso no significa que las formas tradicionales de hacer la guerra hayan desaparecido. Por el contrario, sostuvo que ambos modelos hoy conviven. Mientras los drones concentran buena parte de las bajas, la artillería continúa teniendo un peso decisivo.

Según detalló, todavía se disparan unos 30.000 proyectiles diarios, una combinación que demuestra que la innovación tecnológica no reemplazó completamente a los métodos convencionales, sino que los potenció.

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El uso masivo de drones en Ucrania, con unos 200.000 por mes, impulsó un mayor protagonismo de la inteligencia artificial en el combate (Royal Navy)

La consecuencia inmediata de ese escenario es el creciente protagonismo de la inteligencia artificial. Frente a un volumen de información imposible de procesar manualmente, los algoritmos comienzan a intervenir cada vez más en la identificación de amenazas y la selección de objetivos.

Como resumió el analista, “la persona no tiene tiempo hoy en día de tomar decisiones”, una limitación que explica por qué países como el Reino Unido ya no piensan únicamente en incorporar drones, sino en diseñar plataformas enteras orientadas a operar de manera autónoma.

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Ese avance tecnológico abre, al mismo tiempo, un debate mucho más complejo que el puramente militar. Para Serbin Pont, la discusión ya no pasa por la capacidad de las máquinas, sino por los límites que las sociedades están dispuestas a aceptar. “Hoy la pregunta es: ¿a partir de qué punto estás cómodo con delegar decisiones que implican matar en una computadora?”, planteó.

El avance de la inteligencia artificial en la guerra reabrió el debate sobre cuánto control humano debe mantenerse en la selección de objetivos y el uso de la fuerza (Europa Press)

El especialista recordó que el principio predominante sigue siendo mantener al human in the loop, es decir, que un operador conserve la decisión final antes del uso de la fuerza. Sin embargo, advirtió que el propio ritmo del combate empieza a poner esa regla bajo presión.

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Como ejemplo mencionó operaciones recientes en Gaza, donde herramientas de inteligencia artificial participaron en la selección de objetivos y los oficiales disponían de apenas entre 30 y 90 segundos para autorizar un ataque. En ese contexto, sostuvo que el interrogante deja de ser únicamente quién ejecuta el disparo y pasa a ser quién decidió ceder esa responsabilidad a un algoritmo. “¿Qué pasa si el día de mañana el ser humano ya no tiene el botón rojo?”, se preguntó.

Para el analista, esa discusión debería darse antes de que la tecnología termine de consolidarse. Por eso cerró con una advertencia que excede el plano militar: “Definamos las reglas de juego ahora y que sean lo más parejas posible, porque después es tarde”.

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