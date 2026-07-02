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El emotivo mensaje de Lionel Scaloni por el trágico accidente que provocó cuatro muertes en un pueblo cercano a Pujato

El entrenador de la selección argentina le envió sus condolescencias a los familiares de las víctimas de un siniestro vial en Casilda

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El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, se apartó de las cuestiones futbolísticas previas al duelo de este viernes contra Cabo Verde por los 16avos del Mundial 2026 para emitir un doloroso mensaje en conferencia de prensa por el trágico accidente que causó cuatro muertes en la ciudad santafesina de Casilda, a 13 kilómetros de Pujato (la ciudad donde nació el DT).

“Antes que nada, quería mandar un fuerte abrazo y mis condolencias a los chicos que han fallecido en un pueblo muy cercano al mío. Es terrible lo que pasó. Mandarles un fuerte abrazo y mis condolencias. Es terrible lo que están viviendo”, señaló el Gringo antes de comenzar el intercambio de preguntas y respuestas.

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El siniestro vial sucedió alrededor de las 5:30 del sábado 27 de junio, cuando un Peugeot 208 volcó en una pronunciada curva de la ruta provincial S26, en dirección a Carcarañá, al sur de la provincia de Santa Fe. A su llegada, los bomberos voluntarios de Casilda observaron que había cinco personas tiradas en el pasto y una chica atrapada dentro del vehículo.

Quedó detenido por este hecho Fausto G. (20), uno de los dos sobrevivientes, ya que una cámara de seguridad arrojó que él manejaba el vehículo, a pesar de que el dueño era Ramiro Tripiana (24), quien fue una de las víctimas fatales. Los rescatistas encontraron sin vida a Lola Gironacci, de 17 años, quien era oriunda de la localidad de Zavalla. El domingo a la madrugada falleció Sabrina Jazmín Correa, de 17 años. Este martes se confirmó la cuarta muerte: Zaira, también de 17 años, que estaba en estado crítico.

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Mora, de 17 años, fue trasladada en un helicóptero sanitario desde Casilda hasta Rosario con una grave lesión medular, mientras que Fausto G. permaneció internado en un centro de salud casildense, pero recibió el alta y el lunes pasado fue detenido después de que una cámara lo captó al volante del rodado.

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