WhatsApp dice no más estafas ni suplantación de marcas: activa esta función

WhatsApp incorporó una advertencia para frenar estafas digitales antes de iniciar chats con números desconocidos. (EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

WhatsApp incorporó recientemente una función pensada para frenar el avance de las estafas digitales, que aprovechan la rapidez y la ingenuidad de los usuarios.

Esta herramienta, que todavía se encuentra en proceso de desarrollo e implementación progresiva para Android e iOS, introduce un sistema de advertencia que pausa durante 10 segundos la posibilidad de iniciar una conversación con un número desconocido.

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Durante ese breve lapso, el usuario recibe información clave para decidir si continuar o cancelar el contacto, lo que representa una respuesta directa a las crecientes amenazas de fraude en la plataforma.

Cómo funciona la nueva advertencia de WhatsApp de chats desconocidos

La alerta busca ofrecer un margen de reflexión antes de cualquier interacción con un potencial desconocido. Cuando alguien intenta enviar un mensaje a un número con el que nunca tuvo contacto previo, la aplicación despliega una pantalla preventiva. Allí se detalla el país de registro del número, si el contacto ya está guardado en el dispositivo y si existen grupos en común.

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La alerta de WhatsApp muestra el país de registro del número, si el contacto está guardado y si existen grupos en común.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En ese mismo cuadro, el usuario puede optar por “Continuar” o “Cancelar” el acercamiento. El destinatario, por su parte, no recibe ninguna notificación sobre la decisión tomada. Este mecanismo se activa en chats completamente nuevos y no tiene relación con otros procesos de seguridad, como el enlace de dispositivos o la verificación de cuenta.

Este sistema introduce una pausa deliberada de 10 segundos antes de habilitar el chat. El propósito es que el usuario pueda leer la advertencia con atención y analizar si el contacto resulta legítimo, o si podría tratarse de spam o un intento de fraude.

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Por qué WhatsApp impulsa este cambio y a quién protege

La introducción de esta advertencia responde a un patrón repetido de engaños virtuales. En los últimos años, WhatsApp se consolidó como un canal donde las estafas y contactos sospechosos proliferan.

Los delincuentes explotan la confianza o el descuido de quienes reciben mensajes de números no identificados, muchas veces haciéndose pasar por conocidos que “cambiaron de número” o por instituciones.

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WhatsApp impulsa este cambio por el aumento de fraudes con mensajes de números no identificados que simulan ser conocidos o instituciones.

La nueva función está pensada para cortar ese circuito. Antes de permitir el inicio de una conversación, la aplicación compara el número con los contactos guardados y verifica datos como el país de origen. Si el número aparece como ajeno o proviene del extranjero, el sistema lo resalta para que el usuario lo note rápidamente.

Este mecanismo protege a quienes reciben mensajes inesperados y resguarda a los usuarios que, por distintos motivos, deciden contactar a un número nuevo —por ejemplo, tras recibir un aviso de cambio de línea— y podrían estar cayendo en una trampa. La pausa y la advertencia obligan a detenerse y reconsiderar el paso siguiente.

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Descubre si alguien lee tus chats en WhatsApp en secreto

Descubrir si otra persona accede a tu cuenta de WhatsApp es posible gracias a la función “Dispositivos vinculados”. Esta herramienta, situada en el menú principal bajo el ícono de tres puntos, muestra todos los aparatos con acceso activo a tu cuenta.

Revisarla regularmente permite detectar dispositivos sospechosos y cerrar sesiones no autorizadas en el momento, lo que refuerza la seguridad de mensajes, fotos y archivos.

La función “Dispositivos vinculados” de WhatsApp permite detectar accesos sospechosos y cerrar sesiones no autorizadas para proteger la cuenta. (Zacharie Scheurer/dpa)

Además, si alguna sesión permanece inactiva por más de 30 días, se desconecta automáticamente. El sistema también envía notificaciones push cuando se inicia sesión en un nuevo dispositivo o se vincula uno diferente.

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Estas alertas permiten reaccionar rápido ante posibles accesos extraños: si detectas una actividad que no reconoces, puedes eliminar ese dispositivo directamente desde la notificación o el menú de “Dispositivos vinculados”. Así, WhatsApp ofrece herramientas concretas para proteger tu privacidad y evitar el robo de datos sensibles.