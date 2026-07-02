Crimen y Justicia

Marchan para pedir justicia por el adolescente de 17 años baleado por la espalda en San Francisco Solano

Lautaro Fabrizio Lionel Servín fue atacado por motochorros cuando iba a la escuela junto a su padre. Los delincuentes, al darse cuenta de que seguía con vida, volvieron para rematarlo. Aún no hay detenidos

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Lautaro Servín Asesinado
Lautaro Servín tenía 17 años

Familiares, amigos y vecinos de Lautaro Fabrizio Lionel Servín, el adolescente de 17 años que fue asesinado el martes 23 de junio en San Francisco Solano cuando iba a la escuela junto a su padre, marchan en la tarde de este jueves para pedir justicia por el homicidio por el que aún no hay detenidos.

Tres motochorros balearon a Lautaro tres veces por la espalda en la localidad perteneciente al partido de Almirante Brown. Según revelaron testigos, al darse cuenta de que el adolescente seguía con vida, volvieron para rematarlo. A pesar de que llegaron a trasladarlo al Hospital Oñativia, murió apenas ingresado tras entrar en paro cardíaco.

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El ataque ocurrió cerca de las 7.30 en la intersección de las calles Rivadavia y El Benteveo. Según informaron fuentes policiales a Infobae, Marcelo Servín caminaba junto a su hijo cuando tres hombres a bordo de dos motocicletas —una de ellas tipo enduro, color rojo y blanco— los interceptaron y los amenazaron con armas de fuego con intención de robarles.

Al resistirse, los atacantes abrieron fuego y se dieron a la fuga. Lautaro se desplomó en la calle y un vecino lo trasladó de urgencia en un vehículo particular al hospital, donde los médicos constataron, al menos, una herida en el tórax y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.

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En ese mismo lugar, desde las 16.30 de hoy, se realiza la marcha. Según indicó Ignacio Barrios, abogado de la familia de Lautaro, se trata de “un reclamo pacífico que busca que la causa no se enfríe”.

Es la segunda movilización que se realiza por este hecho. En la anterior, hubo “más de cuatro cuadras de gente”. “Cuando un barrio entero se pone de pie, le está diciendo a la Justicia y a las autoridades que este caso tiene testigos, tiene memoria y tiene seguimiento”, expuso el letrado en diálogo con Infobae.

Ignacio Barrios, abogado penalista
Ignacio Barrios, abogado de la familia de Lautaro, le pide celeridad a la Justicia y que el hecho sea calificado como homicidio agravado

“El acompañamiento de los vecinos no es presión indebida sobre los jueces; es la comunidad ejerciendo su derecho a exigir respuestas. Lautaro era un chico de familia, que iba al colegio acompañado por su padre porque todavía estaba oscuro. Que un pibe así termine asesinado en la calle nos obliga a todos a estar presentes. Por eso convocamos a que nos acompañen”, manifestó Barrios.

La causa tramita ante la UFI Nº 4 descentralizada de Almirante Brown, a cargo del fiscal Schafer, y hoy está en plena etapa de individualización de los autores.

Según pudo saber este medio, hay tres líneas de trabajo activas: el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, que ya registraron parte de la secuencia; el trabajo de la Policía Científica sobre la prueba balística; y el análisis de telefonía en la franja horaria del hecho. Mientras tanto, se aguarda el resultado de la autopsia, que va a ser determinante para fijar la mecánica exacta de los disparos. Todo esto será fundamental para avanzar en detenciones, ya que de momento no hay sospechosos identificados.

La familia reclama dos cosas concretas: verdad y la calificación que este hecho merece. Y quiero ser preciso, porque no es un detalle menor. Esto no fue un robo que salió mal. A Lautaro no le sacaron nada, no había nada para sacarle. Cayó al piso, ya reducido, y en lugar de huir volvieron sobre él”, advirtió el abogado.

Y concluyó: “Hay un testigo que escuchó la orden de rematarlo y está el propio relato del padre, que oyó decir que seguía con vida y que por eso dispararon otra vez. Eso, técnicamente, es un homicidio agravado, no una figura menor. Lo que le pedimos a la Justicia es que investigue con esa vara, que no se conforme con el encuadre más cómodo, y que actúe con la celeridad que un chico asesinado camino al colegio exige. La impunidad, en un caso con esta cantidad de prueba disponible, sería inadmisible”.

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