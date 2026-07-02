La SAT reporta que el 59.56% del parque vehicular activo en Guatemala aún no ha pagado el impuesto de circulación 2026

Una infografía detalla el estado de pago del Impuesto Vehicular 2026 en Guatemala, con datos del parque automotor y la recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A un mes del vencimiento, la SAT de Guatemala había recaudado Q 690,36 millones del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos 2026, menos de la mitad de la meta oficial, mientras los propietarios tienen hasta el 31 de julio para pagar y evitar multa, intereses y la posible desactivación de automotores con varios años de mora.

El rezago alcanza a la mayor parte del parque vehicular activo. De 6,720,052 automotores registrados, el 59.56% seguía pendiente de pago y el 40.44% ya había cumplido, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria.

El superintendente de Administración Tributaria Werner Ovalle Ramírez informó que la meta de recaudación para 2026 es de Q 1,495.13 millones. Hasta el 30 de junio, el ingreso acumulado ascendía a Q 690,36 millones, equivalente al 40,95% del objetivo.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que la institución busca elevar el cumplimiento antes de la fecha límite. “Estamos socializando esta información, invitando a todos los contribuyentes a que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias”, dijo.

Superintendente de la Administración Tributaria de Guatemala presenta aspectos de logística internacional con proyecciones de transporte de carga. (Sat Guatemala)

Más de 6,7 millones de vehículos deben cumplir con el pago antes del 31 de julio

La obligación tributaria aplica al parque vehicular activo, integrado principalmente por motocicletas y automóviles. La SAT reporta 3,438,359 motocicletas, 2,853,017 automóviles y 428,676 camiones o vehículos pesados.

El impuesto puede pagarse entre el 1 de enero y el 31 de julio de cada año, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Decreto 70-94. La autoridad tributaria recordó que el trámite puede completarse en línea en menos de cinco minutos.

PUBLICIDAD

Quien no pague dentro del plazo queda sujeto a multa, mora e intereses. La sanción por omisión equivale al 100% del valor del impuesto, aunque la ley contempla una rebaja del 75% si el pago se hace de forma voluntaria.

A eso se suman intereses calculados diariamente con una tasa anual de 12.65%, incorporados de manera automática por el sistema Declaraguate o la Agencia Virtual. La SAT precisó que esos recargos empiezan a operar una vez vencido el plazo.

La SAT advirtió sobre desactivaciones y consignaciones por mora acumulada

La consecuencia más severa afecta a los vehículos con deudas prolongadas. La institución advirtió que los automotores que acumulen tres años sin pagar el impuesto pueden ser desactivados en el registro tributario.

PUBLICIDAD

Si esos vehículos son detectados en circulación durante operativos, las autoridades pueden consignarlos. Ovalle Ramírez señaló que después del 31 de julio la SAT podrá verificar con mayor precisión los casos específicos y determinar cuántos automotores ya aparecen inactivos.

“Mucha gente nos informa a través de la Intendencia de Atención al Contribuyente el motivo de por qué no pagaron. Así que esperamos que a partir del 31 de julio nosotros podamos tener ya el dato exacto de todos aquellos vehículos que ya están inactivados”, sostuvo el superintendente.

El impuesto de circulación 2026 también puede pagarse con tarjeta de crédito. Antes del pago, el contribuyente debe completar el formulario SAT-4091, que se utiliza para validar y confirmar los datos del vehículo.

PUBLICIDAD

Ese formulario ahora debe gestionarse desde la Agencia Virtual de la SAT, ya que antes solo estaba disponible en Declaraguate. La institución añadió que, si el conductor decide no imprimir la tarjeta y la calcomanía de circulación, deberá conservar ambos documentos en formato digital en su teléfono para presentarlos en retenes.

De acuerdo con los registros de la autoridad tributaria, julio suele ser el mes en que más guatemaltecos pagan este impuesto, en parte por el desembolso del Bono 14.