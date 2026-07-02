Guatemala

La SAT reporta que el 59.56% del parque vehicular activo en Guatemala aún no ha pagado el impuesto de circulación 2026

El rezago abarca a una mayoría de los 6,720,052 registros vigentes, con 3,438,359 motocicletas, 2,853,017 automóviles y 428,676 camiones, según los datos divulgados por la entidad tributaria

Guardar
Google icon
Infografía con datos del Impuesto Vehicular 2026 en Guatemala. Un reloj de Julio, vehículos en autopista, números de vehículos, porcentajes de pago, cifras de recaudación.
Una infografía detalla el estado de pago del Impuesto Vehicular 2026 en Guatemala, con datos del parque automotor y la recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A un mes del vencimiento, la SAT de Guatemala había recaudado Q 690,36 millones del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos 2026, menos de la mitad de la meta oficial, mientras los propietarios tienen hasta el 31 de julio para pagar y evitar multa, intereses y la posible desactivación de automotores con varios años de mora.

El rezago alcanza a la mayor parte del parque vehicular activo. De 6,720,052 automotores registrados, el 59.56% seguía pendiente de pago y el 40.44% ya había cumplido, según datos de la Superintendencia de Administración Tributaria.

El superintendente de Administración Tributaria Werner Ovalle Ramírez informó que la meta de recaudación para 2026 es de Q 1,495.13 millones. Hasta el 30 de junio, el ingreso acumulado ascendía a Q 690,36 millones, equivalente al 40,95% del objetivo.

PUBLICIDAD

El funcionario explicó que la institución busca elevar el cumplimiento antes de la fecha límite. “Estamos socializando esta información, invitando a todos los contribuyentes a que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias”, dijo.

Hombre con gafas en podio transparente, bandera de Guatemala, logotipo SAT, pantalla digital azul con esquemas de avión, barco y camión
Superintendente de la Administración Tributaria de Guatemala presenta aspectos de logística internacional con proyecciones de transporte de carga. (Sat Guatemala)

Más de 6,7 millones de vehículos deben cumplir con el pago antes del 31 de julio

La obligación tributaria aplica al parque vehicular activo, integrado principalmente por motocicletas y automóviles. La SAT reporta 3,438,359 motocicletas, 2,853,017 automóviles y 428,676 camiones o vehículos pesados.

El impuesto puede pagarse entre el 1 de enero y el 31 de julio de cada año, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Decreto 70-94. La autoridad tributaria recordó que el trámite puede completarse en línea en menos de cinco minutos.

PUBLICIDAD

Quien no pague dentro del plazo queda sujeto a multa, mora e intereses. La sanción por omisión equivale al 100% del valor del impuesto, aunque la ley contempla una rebaja del 75% si el pago se hace de forma voluntaria.

A eso se suman intereses calculados diariamente con una tasa anual de 12.65%, incorporados de manera automática por el sistema Declaraguate o la Agencia Virtual. La SAT precisó que esos recargos empiezan a operar una vez vencido el plazo.

La SAT advirtió sobre desactivaciones y consignaciones por mora acumulada

La consecuencia más severa afecta a los vehículos con deudas prolongadas. La institución advirtió que los automotores que acumulen tres años sin pagar el impuesto pueden ser desactivados en el registro tributario.

Si esos vehículos son detectados en circulación durante operativos, las autoridades pueden consignarlos. Ovalle Ramírez señaló que después del 31 de julio la SAT podrá verificar con mayor precisión los casos específicos y determinar cuántos automotores ya aparecen inactivos.

“Mucha gente nos informa a través de la Intendencia de Atención al Contribuyente el motivo de por qué no pagaron. Así que esperamos que a partir del 31 de julio nosotros podamos tener ya el dato exacto de todos aquellos vehículos que ya están inactivados”, sostuvo el superintendente.

El impuesto de circulación 2026 también puede pagarse con tarjeta de crédito. Antes del pago, el contribuyente debe completar el formulario SAT-4091, que se utiliza para validar y confirmar los datos del vehículo.

Ese formulario ahora debe gestionarse desde la Agencia Virtual de la SAT, ya que antes solo estaba disponible en Declaraguate. La institución añadió que, si el conductor decide no imprimir la tarjeta y la calcomanía de circulación, deberá conservar ambos documentos en formato digital en su teléfono para presentarlos en retenes.

De acuerdo con los registros de la autoridad tributaria, julio suele ser el mes en que más guatemaltecos pagan este impuesto, en parte por el desembolso del Bono 14.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloImpuesto de circulación 2026SAT de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: un elevado porcentaje de productos lácteos importados utiliza leche reconstituida, según vicepresidente de Asileche

Luis Bonilla, de Asileche, afirmó que los derivados lácteos traídos de otros países ya usan materia prima reconstituida bajo reglas más flexibles en América Latina

El Salvador: un elevado porcentaje de productos lácteos importados utiliza leche reconstituida, según vicepresidente de Asileche

Guatemala: La Corte de Constitucionalidad autoriza que siga la construcción de la cárcel El Triunfo

La máxima instancia anuló el amparo que mantenía la obra detenida desde el 27 de marzo de 2026 en Morales, Izabal, y con ello removió el freno legal señalado por el ministro Henry Sáenz

Guatemala: La Corte de Constitucionalidad autoriza que siga la construcción de la cárcel El Triunfo

Consulados de Honduras en Estados Unidos suspenderán atención por feriado del Día de la Independencia

La red consular hondureña permanecerá cerrada el viernes 3 de julio debido al asueto por la celebración del 4 de julio en Estados Unidos. Los servicios se reanudarán el próximo lunes

Consulados de Honduras en Estados Unidos suspenderán atención por feriado del Día de la Independencia

Panamá evalúa 20 líneas de café entregadas a la red de Cooperación Regional para la Caficultura en Mesoamérica

Hay avances en resistencia, productividad y calidad de taza, aspectos considerados clave para la sostenibilidad y competitividad del sector cafetalero nacional

Panamá evalúa 20 líneas de café entregadas a la red de Cooperación Regional para la Caficultura en Mesoamérica

Animales exóticos y mercancía falsificada, entre los decomisos recientes realizados por Aduanas en República Dominicana

El organismo dominicano reportó retenciones de artículos prohibidos, fauna silvestre y mercancía sin aval sanitario, con mayor presencia de tabaco, armamento y dispositivos, en un contexto de alza de intentos de ingreso irregular

Animales exóticos y mercancía falsificada, entre los decomisos recientes realizados por Aduanas en República Dominicana

TECNO

Cada cuánto cambiar la contraseña del WiFi: mantén a los intrusos fuera de la red de internet

Cada cuánto cambiar la contraseña del WiFi: mantén a los intrusos fuera de la red de internet

Cuál es la diferencia entre WhatsApp Plus y WhatsApp normal

Elon Musk tiene un plan para superar a Apple: así es su propio celular con IA

Guía para encontrar la papelera de WhatsApp y liberar espacio del celular

Paso a paso para canjear los códigos de Free Fire disponibles hoy 2 de julio de 2026

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift y Travis Kelce destinan 26 millones de dólares a obras benéficas previo a su boda en Nueva York

Taylor Swift y Travis Kelce destinan 26 millones de dólares a obras benéficas previo a su boda en Nueva York

Rumbo a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: se revela la exclusiva lista de invitados, un megaoperativo en Nueva York y multas millonarias para los soplones

Kim Kardashian sorprende al modelar lencería micro de SKIMS: "Lewis es un hombre afortunado"

Las maniobras al estilo comando que usan las celebridades para ocultar dónde se casan

Olivia Wilde vuelve a generar críticas y preocupación por su cuerpo tras nueva aparición en alfombra roja

MUNDO

Friedrich Merz presentó un paquete de 34 reformas para reactivar la economía alemana

Friedrich Merz presentó un paquete de 34 reformas para reactivar la economía alemana

Zelensky advirtió una respuesta tras el ataque ruso más devastador sobre Kiev y exigió refuerzos para la defensa aérea

El giro militar del Reino Unido: cómo es el plan que pone a los sistemas no tripulados en el centro de la defensa

China extiende su brazo represivo a cualquier ciudad del mundo: la ley que busca moldear la conciencia de un pueblo

La tregua en Líbano no permitió el retorno de 700.000 desplazados, que enfrentan hogares destruidos y zonas militarizadas