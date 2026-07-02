Jorge Macri y la comunidad judía se reunieron con Eyal Sela en el cierre de su misión como embajador de Israel en Argentina

El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, cerró su misión diplomática de cuatro años en Buenos Aires con un desayuno encabezado por Jorge Macri

El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, cerró su misión diplomática de cuatro años en Buenos Aires con un desayuno encabezado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la presencia de referentes de las principales instituciones de la comunidad judía del país. El encuentro sirvió para repasar los logros de una gestión que atravesó momentos de alta tensión regional y para reafirmar los lazos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e Israel.

La reunión juntó a dirigentes de organizaciones con peso institucional y comunitario, en un clima de reconocimiento hacia el trabajo desplegado por Sela desde su llegada al cargo. El diplomático había protagonizado episodios de alta visibilidad durante su mandato, entre ellos su participación en la reunión de gabinete convocada por el presidente Javier Milei en abril de 2024, tras el ataque de Irán contra Israel, y su posterior declaración pública de agradecimiento al gobierno argentino por su postura ante ese conflicto.

PUBLICIDAD

Días pasados, Macri había participado del Encuentro Federal organizado por la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), donde se recordó a las víctimas del atentado de 1994 y se renovó el compromiso con la memoria y la justicia. En ese mismo marco, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó su Informe Anual sobre Antisemitismo.

La despedida de Eyal Sela reafirmó los lazos entre la Ciudad de Buenos Aires e Israel tras una gestión marcada por la tensión regional

Entre los asistentes al desayuno se contaron Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA; Mauro Berenstein, presidente de la DAIA; Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano; Jorge Knoblovits, secretario general de esa misma organización; el rabino Tzvi Grunblatt, director de Jabad Lubavitch Argentina; Daniel Gurfinkiel, presidente de la Sociedad Hebraica Argentina; Claudio Presman, vicepresidente de esa entidad; y Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí. Junto a Macri estuvieron el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y el legislador porteño Waldo Wolff.

PUBLICIDAD

Durante el encuentro, los presentes valoraron la trayectoria de Sela al frente de la embajada, con énfasis en su disposición al diálogo y su contribución al desarrollo de una agenda de trabajo compartida entre Israel y la ciudad. Pompeo, quien tiene a su cargo la coordinación de las iniciativas porteñas para prevenir el antisemitismo y promover la convivencia, fue el encargado de sintetizar el alcance de ese vínculo bilateral. “La relación entre Buenos Aires e Israel se expresa en un profundo vínculo institucional, en una agenda de diálogo y cooperación con ciudades como Tel Aviv y Jerusalem”, afirmó el funcionario, según el comunicado posterior. Agregó que ese lazo también se extiende al sector privado y a las instituciones comunitarias, a las que definió como parte de la identidad de la Ciudad.

Jorge Macri observa el abrazo entre dos hombres, flanqueado por representantes de la comunidad judía y el Embajador de Israel Eyal Sela.

La despedida de Sela tuvo lugar luego de cuatro años al frente de la representación diplomática israelí en el país. A lo largo de ese período, el embajador debió gestionar una agenda marcada por episodios de tensión geopolítica.

PUBLICIDAD

En abril de 2024, tras el primer ataque directo de Irán contra territorio israelí, participó de una reunión de gabinete en la Casa Rosada y brindó detalles sobre la magnitud del operativo: “Los explosivos que llevan todas estas combinaciones, de misiles y drones, fue más de 60 toneladas”, precisó en aquella ocasión. También advirtió que la defensa israelí, apoyada por una coalición liderada por Estados Unidos e integrada por Reino Unido, Francia y países de Medio Oriente, logró interceptar la mayoría de los proyectiles.

En aquel contexto, Sela había subrayado que el conflicto con Irán no respondía a disputas territoriales sino a una postura ideológica del régimen de Teherán. Al mismo tiempo, insistió en que la normalidad debía preservarse en áreas como el comercio, las inversiones y los vínculos científicos entre Argentina e Israel.

PUBLICIDAD

El acto de cierre de su gestión, enmarcado en una semana cargada de conmemoraciones vinculadas al atentado a la AMIA, consolidó el mensaje central del encuentro: el rechazo al terrorismo y al antisemitismo como ejes permanentes de la relación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Estado de Israel.