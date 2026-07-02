República Dominicana

El sector industrial dominicano firma un acuerdo con Aenor para acelerar su modernización

La alianza entre Proindustria y la entidad española de normalización prevé formación, acompañamiento especializado y fortalecimiento empresarial para elevar la competitividad manufacturera con estándares internacionales, con énfasis en innovación, calidad y sostenibilidad

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La industria manufacturera en Colombia muestra un crecimiento de apenas 0,7% y ventas en caída del 0,4% durante noviembre de 2025, según datos del Dane y la Andi - crédito iStock
La República Dominicana impulsa la modernización industrial con un acuerdo entre Proindustria y Aenor. crédito iStock

El sector industrial de la República Dominicana se prepara para un salto clave en su modernización tras la firma de un acuerdo entre el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) y la Asociación Española de Normalización (Aenor).

El convenio, suscrito por Rafael Cruz Rodríguez, director general de Proindustria, y Ariel Espejo Combes, director general de Aenor en el país, apunta a transformar la manera en que las empresas manufactureras dominicanas compiten y producen, apostando por la calidad, la innovación y la sostenibilidad bajo estándares internacionales.

Las acciones previstas en el marco de este acuerdo incluyen capacitaciones, asistencia técnica y programas de fortalecimiento empresarial diseñados para cubrir áreas como calidad, trazabilidad, sostenibilidad ambiental, cumplimiento regulatorio y gobernanza. La intención es dotar a las industrias locales de herramientas prácticas que les permitan mejorar su desempeño y acceder a mercados más exigentes.

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“Consideramos que esta alianza permitirá acercar a las empresas a programas de formación especializada en normas ISO, gestión de la calidad, innovación, sostenibilidad, transformación digital, gestión ambiental, gestión de riesgos y mejora continua. De manera que saludamos esta alianza estratégica, que viene a fortalecer la visión de una gestión comprometida con colocar esta institución en otra dimensión”, afirmó Cruz Rodríguez.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El convenio entre Proindustria y Aenor busca fortalecer la competitividad de las empresas manufactureras dominicanas con calidad, innovación y sostenibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El convenio establece la adopción de sistemas de gestión de la calidad alineados con normas nacionales e internacionales. Esto representa una oportunidad para que las empresas dominicanas puedan certificar sus procesos, optimizar recursos y garantizar productos de mayor valor agregado.

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Además, se prevé la promoción de la cultura de la calidad en todo el sector manufacturero, facilitando certificaciones, auditorías y evaluaciones de conformidad que abrirán puertas en mercados como el europeo y el norteamericano.

Desde la perspectiva de Aenor, la competitividad actual requiere mucho más que cumplir con requisitos mínimos.

“Las organizaciones también deben evidenciar su compromiso con la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, la innovación, la gestión responsable de los residuos, la inocuidad alimentaria, la reducción de su huella de carbono y una gobernanza cada vez más sólidas y determinan la capacidad de competir y acceder a mercados internacionales”, sostuvo Ariel Espejo Combes.

El directivo resaltó que el acuerdo permitirá que más empresas accedan a conocimientos y herramientas para cumplir con las exigencias de mercados en Europa y Estados Unidos, donde los estándares se vuelven cada vez más estrictos.

“Precisamente por ello valoramos este acuerdo con Proindustria. Nuestra aspiración es que un mayor número de empresas manufactureras pueda acceder al conocimiento, las herramientas y los estándares que les permitan fortalecer su competitividad y responder con éxito a las crecientes exigencias de mercados como Europa y Estados Unidos, donde los requisitos son cada vez más rigurosos”, agregó.

La alianza incorpora formación en normas ISO, gestión de la calidad, transformación digital, gestión ambiental, gestión de riesgos y mejora continua. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La alianza incorpora formación en normas ISO, gestión de la calidad, transformación digital, gestión ambiental, gestión de riesgos y mejora continua. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

En los siguientes dos años, los equipos de Proindustria y Aenor desplegarán planes de trabajo anuales que contemplan capacitaciones, difusión de buenas prácticas y asistencia técnica en la gestión ambiental, social y de gobernanza (ESG) para parques industriales y zonas francas.

El objetivo es fortalecer las capacidades del sector productivo y posicionar la industria dominicana como referente en innovación y cumplimiento normativo.

Para la población dominicana, el impacto de este acuerdo se traducirá en productos de mayor calidad y en un sector industrial más sólido, capaz de generar empleo y nuevas oportunidades económicas. La modernización de los procesos y la adopción de estándares internacionales impulsarán la productividad y la sostenibilidad, alineando a la industria local con las tendencias globales y elevando el perfil del país como exportador confiable.

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