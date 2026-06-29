Por qué la alerta de sismos de Google no sirve en iPhone: qué alternativas existen

Google desarrolló un sistema de alerta sísmica para Android, conocido como Android Earthquake Alerts System. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imposibilidad de utilizar la alerta de sismos de Google en el iPhone responde a diferencias entre los sistemas operativos de Apple y Android. Mientras Android integra una red global de detección basada en los acelerómetros de millones de dispositivos, el iPhone no permite que Google acceda a su hardware de la misma manera ni a sus notificaciones de emergencia.

Por esta razón, los usuarios de iOS deben recurrir a soluciones alternativas si desean recibir avisos sísmicos en sus teléfonos.

Por qué la alerta sísmica de Google no funciona en iPhone

Google desarrolló un sistema de alerta sísmica para Android, conocido como Android Earthquake Alerts System, que utiliza los acelerómetros de más de 2.000 millones de teléfonos en todo el mundo. Esta red convierte cada dispositivo en un sensor capaz de identificar vibraciones características de un sismo.

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La razón principal es que Apple diseña iOS con restricciones estrictas en cuanto a privacidad y acceso al hardware. REUTERS/Ann Wang

Cuando muchos móviles en una región detectan el mismo movimiento, Google puede confirmar la existencia de un terremoto y envía notificaciones automáticas a los usuarios cercanos.

En el caso de los iPhone, este mecanismo no está disponible. La razón principal es que Apple diseña iOS con restricciones estrictas en cuanto a privacidad y acceso al hardware. Google no puede activar los sensores del iPhone en segundo plano ni emplear el sistema de notificaciones de emergencia de la misma manera.

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Por lo tanto, los teléfonos de Apple quedan fuera de la red global de detección y tampoco reciben las alertas automáticas de Google, incluso si el usuario lo desea.

La imagen ilustra la preparación de México para el Simulacro Nacional 2026, con un mapa del país y ondas sísmicas emergiendo de Guerrero, mientras un teléfono móvil muestra una alerta de "SIMULACRO". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema de Google no anticipa los terremotos antes de que ocurran, pero sí puede avisar a los usuarios unos segundos antes de que lleguen las ondas sísmicas más intensas. En esos momentos, una alerta temprana permite a las personas buscar refugio rápidamente y reducir el riesgo de lesiones.

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En Android, para recibir estas notificaciones, basta con activar la función de alertas de terremotos, mantener la ubicación encendida y contar con acceso a internet. Nada de esto es posible en iPhone, ya que Google carece del permiso necesario para operar sobre el sistema de Apple.

Alternativas de alerta sísmica y de emergencias en iPhone

Aunque los usuarios de iPhone no pueden recibir las alertas sísmicas de Google, existen otras opciones disponibles en iOS. Una de ellas es la función llamada Alertas de seguridad mejoradas, disponible para quienes tienen instalada la versión iOS 26.2 o posterior.

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Aunque los usuarios de iPhone no pueden recibir las alertas sísmicas de Google, existen otras opciones disponibles en iOS. (AP Foto/Richard Vogel)

Estas alertas ofrecen avisos complementarios de emergencia, que incluyen sismos, inundaciones y otras amenazas graves, según la información que proporcionen los organismos emisores. Para configurarlas, el usuario debe ingresar a Configuración, seleccionar Notificaciones y habilitar la opción Alertas de seguridad mejoradas. Si el menú no aparece, significa que la función aún no está disponible en el país de residencia del usuario.

En varios países de América Latina, los gobiernos cuentan con sistemas propios de alerta de emergencias. Los organismos oficiales detectan los sismos y envían mensajes de advertencia directamente a los teléfonos móviles de la población.

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En estos casos, Apple informa que las alertas gubernamentales están activadas por defecto y que, al recibirlas, el iPhone emite un sonido similar al de una alarma. En algunos territorios, no es posible desactivar este tipo de avisos.

El sistema de alertas gubernamentales de iPhone está diseñado para comunicar emergencias críticas. (Apple)

Cómo funcionan las alertas gubernamentales en iPhone

El sistema de alertas gubernamentales de iPhone está diseñado para comunicar emergencias críticas. El dispositivo puede mostrar avisos emitidos por el gobierno o las agencias de emergencia de la región, así como advertencias por amenazas a la vida, seguridad o por condiciones meteorológicas extremas.

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Entre las alertas se incluyen las AMBER, que se utilizan para casos de menores extraviados en Estados Unidos, además de alertas de seguridad pública y otras categorías que dependen de la región.

No todas las funciones están disponibles en todos los países. Algunas regiones permiten que el usuario desactive estas alertas, mientras que en otras no existe esa opción. En todos los casos, la finalidad es asegurar que la población reciba información relevante en situaciones de peligro inminente.

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Gracias a las alertas de Google, numerosos habitantes de Venezuela pudieron resguardarse a tiempo en los dos terremotos más recientes. (Captura Google)

Diferencias entre las alertas de seguridad mejoradas y las alertas gubernamentales

En iPhone, existen dos tipos principales de alertas de emergencia: las gubernamentales y las de seguridad mejoradas. Ambas pueden funcionar en paralelo, pero presentan notables diferencias en cuanto a origen, tecnología y presentación.

Las alertas gubernamentales las emiten las autoridades locales y se transmiten a través de la red celular de los operadores, por medio de la tecnología Cell Broadcast. Este sistema no requiere conexión a internet ni datos móviles. Todas las alertas tienen el mismo formato: texto en mayúsculas y un sonido de alarma estándar.

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En cambio, las alertas de seguridad mejoradas llegan directamente desde Apple, sin pasar por los operadores ni por los organismos oficiales. Se transmiten utilizando WiFi o datos móviles y requieren que el teléfono esté conectado a internet. Tienen una apariencia distinta, con mapas de las zonas afectadas e instrucciones integradas en la notificación, disponibles en iOS 26.2 o posterior.

Apple informa que las alertas gubernamentales están activadas por defecto y que, al recibirlas, el iPhone emite un sonido similar al de una alarma. REUTERS/Francis Mascarenhas

Otra diferencia central es la velocidad de entrega. Cuando el usuario activa la opción de optimización de recepción, las alertas mejoradas pueden llegar antes que las gubernamentales frente a un mismo evento.

Además, el usuario puede desactivar las alertas mejoradas desde la configuración del dispositivo, mientras que las gubernamentales suelen estar activadas por defecto y, en algunos países, no es posible desactivarlas.

En cuanto a disponibilidad, las alertas gubernamentales dependen de la infraestructura y las políticas de cada país, así como del soporte de los operadores locales. Las alertas mejoradas, por ahora, solo están activas en Estados Unidos y Taiwán para dispositivos con iOS 26.2 o superior.

Contar con notificaciones tempranas permite reaccionar con mayor rapidez y adoptar medidas de protección ante un posible sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan las alertas críticas de clima en iPhone

Además de las opciones específicas para sismos, la aplicación Clima de Apple puede enviar notificaciones sobre fenómenos meteorológicos severos. Estas alertas provienen de los servicios meteorológicos locales y aparecen en la pantalla de bloqueo del iPhone, incluso si el dispositivo está en modo silencio o con No molestar activado.

En varios países de Latinoamérica, como Colombia, los usuarios pueden recibir avisos por tormentas, inundaciones, huracanes, olas de calor o tornados.

Para activar estas notificaciones, es necesario abrir la app Clima, acceder al menú de notificaciones y habilitar la opción Clima extremo. También se debe permitir el acceso permanente a la ubicación para que el sistema pueda funcionar correctamente. Sin embargo, los sismos no están incluidos en este sistema porque no son fenómenos meteorológicos; por lo tanto, las alertas sísmicas requieren otros mecanismos de notificación.

La app Clima notifica sobre eventos meteorológicos graves en la ubicación del usuario o en cualquier lugar guardado. (Apple)

Pasos para activar las notificaciones de terremotos en iPhone

Aunque el iPhone no participa en la red de detección de Google, es posible recibir avisos de terremotos a través de los mecanismos habilitados por Apple. Para activar las notificaciones, el primer paso es abrir la aplicación Clima y entrar al menú de notificaciones. Luego, se debe permitir el acceso permanente a la ubicación desde la configuración, seleccionando la opción Siempre en el apartado de ubicación de la app Clima.

Después, es necesario regresar a la aplicación y autorizar las notificaciones y el acceso a la ubicación cuando el sistema lo solicite. De esta manera, el iPhone podrá enviar alertas sobre fenómenos relevantes, incluidos terremotos, siempre que Apple haya habilitado el servicio en la región correspondiente.