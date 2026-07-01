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¿Podrás llamarte Google o Apple en WhatsApp? Así evitará Meta que suplanten nombres de usuario famosos

Esta herramienta estará enlazada con Instagram y Facebook para darle priodidad a las marcas y creadores de contenido

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WhatsApp incorporó nombres de usuario para identificar cuentas y permitir búsquedas sin compartir el número de teléfono. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
WhatsApp incorporó nombres de usuario para identificar cuentas y permitir búsquedas sin compartir el número de teléfono. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Con la llegada de los nombres de usuario en WhatsApp se genera la curiosidad de si alguien podría llamarse Google, Apple o Shakira. Pero Meta tiene un plan para contrarrestar esa situación, que es parte de la base de esta función que busca proteger la identidad de los usuarios.

Esto no solo beneficiaría a las marcas grandes, sino que ayudará a que los creadores de contenido y emprendimientos puedan mantener la marca que manejan en otras redes sociales como Instagram y Facebook.

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Qué es la nueva función de nombres de usuario en WhatsApp

WhatsApp ha implementado recientemente la posibilidad de escoger un nombre de usuario personalizado. Esta función busca facilitar la identificación de cuentas en la aplicación y permitir búsquedas más directas, sin necesidad de compartir el número de teléfono.

El sistema de nombres de usuario no solo responde a una demanda de comodidad, sino que también introduce una capa de identidad digital similar a lo que ocurre en otras plataformas como Instagram o Facebook. Cada usuario puede seleccionar un nombre único para su cuenta, sujeto a disponibilidad y a ciertas reglas internas de la aplicación.

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(WhatsApp)
WhatsApp impide que los usuarios registren nombres de marcas, organizaciones y figuras públicas como Google, Nvidia o Shakira. (WhatsApp)

¿Es posible registrar nombres de marcas o famosos en WhatsApp?

La expectativa de poder hacerse con el nombre de una empresa reconocida o de una celebridad ha surgido en cuanto la función se hizo pública. La pregunta concreta es si cualquiera puede adelantarse y registrar nombres como “Google”, “Nvidia” o “Shakira”, para después intentar revenderlos o simplemente usarlos como propios. La respuesta corta es no: el sistema está diseñado para evitar estas situaciones.

WhatsApp ha anticipado este escenario y ha implementado mecanismos para reservar y proteger los nombres asociados a marcas, organizaciones y figuras públicas. Esto significa que, aunque un usuario sea el primero en intentar registrar un nombre famoso, no podrá acceder a él si la plataforma ya lo ha bloqueado o reservado previamente.

Cómo protege WhatsApp los nombres de marcas y figuras conocidas

Meta, la empresa matriz de WhatsApp, ha reforzado el sistema de reservas de nombres. La protección se basa en varios niveles:

Por un lado, WhatsApp ha realizado una prerreserva de la mayoría de nombres vinculados a empresas, instituciones y personalidades reconocidas, impidiendo que cualquier otro usuario pueda seleccionarlos. Esto incluye tanto nombres de grandes marcas como de organizaciones y figuras públicas.

Meta realizó una prerreserva de nombres vinculados a empresas, instituciones y personalidades reconocidas dentro de WhatsApp. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Meta realizó una prerreserva de nombres vinculados a empresas, instituciones y personalidades reconocidas dentro de WhatsApp. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Además, si una empresa o persona ya tiene registrado un nombre en WhatsApp Business —la versión empresarial de la aplicación—, ese mismo nombre queda automáticamente bloqueado para el nuevo sistema de selección de usuarios. De esta forma, los nombres de usuario ya existentes en la mensajería para empresas no pueden ser reclamados por otros en la versión estándar de WhatsApp.

Otro aspecto clave es la integración del sistema de cuentas de Meta. Aquellos usuarios o entidades que tengan vinculados sus perfiles de Instagram o Facebook con WhatsApp podrán reclamar el mismo nombre de usuario que utilizan en esas redes, garantizando la coherencia y continuidad de su identidad digital en todas las plataformas del grupo.

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp y excepciones del sistema

El proceso para reservar un nombre de usuario en WhatsApp es sencillo para la mayoría de los usuarios: basta con ingresar a la aplicación y acceder a la sección correspondiente para elegir el nombre deseado, siempre y cuando esté disponible. El sistema validará automáticamente si el nombre seleccionado puede ser registrado o si ya está reservado o bloqueado.

(WhatsApp)
El proceso para reservar un nombre de usuario en WhatsApp depende de la disponibilidad y de la validación automática del sistema. (WhatsApp)

Existen, no obstante, algunas excepciones y rendijas en el sistema. Es posible que ciertos nombres de marcas pequeñas o de usuarios que no hayan protegido su identidad digital en otras plataformas estén disponibles.

El sistema de nombres de usuario en WhatsApp ofrece una nueva herramienta de identidad digital, pero con fuertes salvaguardas para evitar la apropiación indebida de nombres de marcas o personalidades conocidas.

La plataforma ha priorizado la protección de la identidad y la continuidad de nombres dentro del ecosistema de Meta, bloqueando casi por completo las oportunidades de negocio especulativo que se vieron en otros momentos de la historia de internet.

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