Anthropic ofrece USD 85.000 anuales por usar su IA mientras trabajas para otra empresa

Anthropic anunció la beca Claude Corps, destinada a formar jóvenes en el uso de inteligencia artificial en proyectos sociales. (Reuters)

Anthropic lanzó esta semana un programa nacional de becas dotado con 150 millones de dólares que paga 85.000 dólares al año a jóvenes profesionales para trabajar en organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos usando inteligencia artificial.

El anuncio se produjo el mismo día en que el director ejecutivo de la compañía publicó un ensayo donde reconoce que la tecnología desarrollada por la empresa podría provocar una disrupción en el empleo que requeriría, incluso, la implementación de una renta básica universal.

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A diferencia de otras empresas del sector, Anthropic se posiciona como una de las primeras en admitir abiertamente los riesgos de desplazamiento laboral derivados de sus propias tecnologías. La compañía, que presentó una oferta pública inicial confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el 1 de junio con una valoración reportada de 965 mil millones de dólares, anunció un compromiso voluntario de 350 millones de dólares para abordar este impacto.

El programa ofrece un salario de 85.000 dólares al año, acceso a créditos de la API y beneficios completos para los seleccionados. (Reuters)

De ese monto, 150 millones se destinan al programa Claude Corps y 200 millones a un fondo independiente de investigación para el futuro económico.

¿Qué es Claude Corps y quién puede postularse?

Claude Corps es una beca remunerada de 12 meses a tiempo completo que inserta a jóvenes profesionales en organizaciones no lucrativas de todo el país. Los seleccionados reciben capacitación en el uso de Claude, la inteligencia artificial de Anthropic, y se integran durante un año en proyectos de desarrollo laboral, seguridad alimentaria, servicios para veteranos, salud pública y vivienda.

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El programa funciona mediante una alianza tripartita. Anthropic financia y define la estrategia. CodePath, identificada como la mayor proveedora de educación en ciencias de la computación a nivel universitario en Estados Unidos y dedicada a facilitar el acceso de estudiantes de bajos recursos al sector tecnológico, actúa como empleador formal y lidera la formación semanal de los becarios. Social Finance, una organización sin fines de lucro y asesora financiera registrada, supervisa la evaluación, el impacto y la creación de mecanismos de financiamiento a largo plazo.

El primer grupo de becarios se integrará en organizaciones como International Rescue Committee, YMCA y Goodwill Industries. (Reuters)

Cada participante es empleado por CodePath con un salario anual de 85.000 dólares, pagado quincenalmente y con beneficios completos. Además, reciben hasta 2.500 dólares en créditos para el uso de la API de Claude y cinco horas semanales de formación, así como acceso directo a ingenieros de Anthropic en sesiones de oficina. Las organizaciones que alojan a los becarios obtienen una subvención de 10.000 dólares para implementación y acceso gratuito a créditos de Claude.

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La convocatoria es accesible: no exige título universitario. Pueden postular personas mayores de 18 años, autorizadas para trabajar en Estados Unidos, con menos de dos años de experiencia laboral a tiempo completo y que se sientan cómodas usando Claude. El programa contempla apoyo para relocalización si la asignación supera los 160 kilómetros (100 millas) de la residencia del becario.

Primeras organizaciones beneficiarias

El primer grupo, compuesto por 100 becarios y con inicio previsto para el 19 de octubre de 2026, se distribuirá en nueve entidades, entre ellas la International Rescue Committee, Code for America, YMCA of Greater Charlotte, Reef Environmental Education Foundation en Florida, Team Red White & Blue en Indiana, Goodwill Industries International y Braven.

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Los participantes recibirán formación semanal, apoyo en relocalización y acceso directo a ingenieros de Anthropic. (Europa Press)

En el caso del Montgomery County Food Bank en Texas, cuya labor beneficia a más de 100.000 personas en situación de inseguridad alimentaria al norte de Houston, el becario se enfocará en la optimización logística, la previsión en la distribución y el soporte para decisiones basadas en datos. El presidente y director ejecutivo del banco de alimentos, Scott Burns, subrayó la urgencia de innovar frente al desafío del hambre.

Durante los próximos 12 meses, Anthropic espera asignar becarios a más de 400 organizaciones en todo el país. El programa está diseñado para crecer y convertirse en un pilar estratégico para maximizar los beneficios de la inteligencia artificial gestionando, al mismo tiempo, sus riesgos. Daniela Amodei, presidenta y cofundadora de la empresa, explicó a la Associated Press que la intención es escalar el modelo y liberar su infraestructura central como código abierto, para que otras entidades, públicas o privadas, puedan replicar iniciativas similares.

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