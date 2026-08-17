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Gobierno de República Dominicana reordena mandos militares y policiales

La administración de Luis Abinader hizo cambios en mandos y cargos clave, con ascensos y retiros, e incluyó nuevos comandantes generales en ambas instituciones y un relevo en la Inspectoría

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, tuvo una sesión de trabajo con el gabinete de seguridad en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional. Foto: Presidencia de República Dominicana
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, tuvo una sesión de trabajo con el gabinete de seguridad en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional. Foto: Presidencia de República Dominicana
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Los cambios en el gobierno de República Dominicana continúan. El presidente Luis Abinader designó al general Ernesto Rodríguez García como nuevo director general de la Policía Nacional, lo ascendió a mayor general y dispuso una reorganización en las Fuerzas Armadas y otras áreas del Estado mediante los decretos 558-26 y 557-26, firmados el 16 de agosto.

La decisión también colocó en honrosa situación de retiro al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, tras el cese de sus funciones al frente de la Policía Nacional. La medida derogó además el artículo 1 del Decreto 111-26, del 17 de febrero de 2026, que había nombrado al titular anterior de la institución.

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Según la Presidencia de la República Dominicana, Rodríguez García asumirá la conducción de la Policía en cumplimiento de la Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que exige que el director general sea un oficial general policial activo y ostente el rango de mayor general durante el ejercicio del cargo.

El Gobierno también reordenó la cúpula militar en el Ejército y la Fuerza Aérea

En el Ejército de la República Dominicana, el mayor general Jimmy Arias Grullón fue designado comandante general en sustitución del mayor general Jorge Iván Camino Pérez. Camino Pérez pasó a ser inspector general de las Fuerzas Armadas, en reemplazo del mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario.

El mandatario dominicano, Luis Abinader, saludando previo al pronunciamiento de su discurso, en el cual realizó importantes anuncios a su nación./(Redes de Presidencia de la República Dominicana)
El mandatario dominicano, Luis Abinader, saludando previo al pronunciamiento de su discurso, en el cual realizó importantes anuncios a su nación./(Redes de Presidencia de la República Dominicana)

Colón Rosario fue nombrado viceministro de Defensa para Asuntos Militares en sustitución del mayor general Miguel Ángel Rubio Báez, quien quedó en honrosa posición de retiro. La misma disposición alcanzó al general de brigada Rafael Antonio Núñez Veloz por antigüedad en el servicio.

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En la Fuerza Aérea de la República Dominicana, el general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo fue ascendido a mayor general y designado comandante general en sustitución del mayor general Floreal T. Suárez Martínez, quien fue colocado en retiro. El general piloto Manuel José Brito Estepan quedó designado subcomandante general.

El coronel paracaidista Dionisio de la Rosa Hernández fue ascendido a general de brigada paracaidista y designado inspector general de la Fuerza Aérea. La publicación oficial también informó que el mayor general Celin Rubio Terreno fue nombrado asesor militar del presidente de la República en sustitución del mayor general Rafael Antonio Carrasco Paulino.

El general de brigada José Manuel Duran Infante fue designado subcomandante general del Ejército. El general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández quedó como inspector general de esa institución.

Renuncia y promoción se entrelazan en una semana decisiva para la defensa nacional. Destacados oficiales cierran ciclos y nuevas designaciones prometen cambios. La expectativa crece entre filas y expertos militares (Foto cortesía Presidencia de la República)
Renuncia y promoción se entrelazan en una semana decisiva para la defensa nacional. Destacados oficiales cierran ciclos y nuevas designaciones prometen cambios. La expectativa crece entre filas y expertos militares (Foto cortesía Presidencia de la República)

Los decretos incluyeron ascensos, relevo en seguridad presidencial y retiros

Abinader designó al general de brigada Rafael Raimundo Ramírez Tejeda como comandante del Regimiento de la Guardia Presidencial del Ejército de la República Dominicana, en sustitución del general de brigada Guillermo Caro Cruz. Caro Cruz fue ascendido a mayor general del Ejército de la República Dominicana y designado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Cusep.

El mandatario también ascendió al teniente coronel Enmanuel Almonte Polanco al rango de coronel del Ejército de la República Dominicana y lo designó subjefe del Cusep. La disposición incluyó además el ascenso del general Enrique Armando Aguilera Trujillo al rango de mayor general del Ejército.

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