Crimen y Justicia
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El comerciante que mató de un disparo a un adolescente de 16 años en Mar del Plata ya había baleado a un ladrón en 2024

El 7 de enero de ese año, U.A.C. le disparó a un hombre que había ingresado a su fábrica y que, según denunció, intentó atacarlo con un cuchillo. Este lunes se negó a declarar ante la fiscal y permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán. La defensa pidió asistencia psicológica

Mar del Plata robo
El hombre de 36 años fue aprehendido por matar a un joven de 16 años y herir a otro de 15
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El comerciante de 36 años que mató a un adolescente de 16 años e hirió gravemente a otro, de 15, en Mar del Plata ya había protagonizado otro episodio con un arma de fuego hace dos años y medio. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, en 2024, baleó a un presunto ladrón que había ingresado a su fábrica.

Aquel hecho ocurrió durante la madrugada del 7 de enero de 2024. Alrededor de las 4.40, tras un llamado al 911, personal policial se dirigió a un galpón ubicado en Magallanes al 7800, en el barrio Santa Rita, ubicado en la zona oeste de la ciudad balnearia.

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Según consta en el parte policial, U.A.C. y su hermano, propietarios del lugar, habían llegado a la fábrica luego de que se activara la alarma. Allí sorprendieron a un hombre que había ingresado al establecimiento y que, de acuerdo con su relato, intentó agredirlos con un cuchillo.

Ante esa situación, U.A.C. sacó una pistola Taurus G3 calibre 9 milímetros y le disparó en la pierna derecha. El comerciante tenía credencial de legítimo usuario vigente y tenencia del arma, pero no autorización para portarla, según la información policial.

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Las cámaras de seguridad permitieron establecer que el intruso había ingresado a la fábrica a través de una chapa ubicada en uno de los laterales del inmueble.

Mar del Plata robo antecedentes
El episodio ocurrió en un galpón ubicado en la calle Magallanes al 7800

El hombre recibió un disparo en la pierna derecha y sufrió además una herida cortante en la cabeza producto de un golpe. Fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internado. Horas después, un médico policial informó que se encontraba intubado y en estado reservado.

El hecho fue investigado por la UFI N° 1, a cargo de la fiscal María Florencia Salas, en el marco de una causa caratulada “Robo agravado por escalamiento”, en la que U. A. C. figuraba como víctima y el presunto ladrón como imputado. Sin embargo, a raíz del disparo, la fiscal dispuso notificar al comerciante por homicidio en grado de tentativa. Horas después, ordenó que se le formara causa por lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y dispuso que permaneciera en libertad.

Dos años después, U.A.C. volvió a quedar bajo investigación por un episodio con un arma de fuego, esta vez con un adolescente muerto y otro gravemente herido.

Este lunes, el comerciante se negó a declarar ante la fiscal Constanza Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Mar del Plata. Por el momento permanece alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán, a la espera de una decisión de la jueza Rosa Frende, del Juzgado de Garantías N°3, sobre su situación procesal.

Fuentes cercanas al caso indicaron que la defensa del imputado pidió que se le brinde asistencia psicológica.

El comerciante permanece alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán
El comerciante permanece alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán

El caso

El episodio por el que U.A.C. permanece detenido ocurrió este domingo, alrededor de las 5, en la intersección de la avenida Champagnat y la calle Saavedra, a unas 25 cuadras de la fábrica donde se había producido el hecho de 2024. El comerciante se encontraba junto a un acompañante dentro de una Toyota Hilux, custodiando su comercio, que había sido asaltado el día anterior.

De acuerdo con la declaración del acompañante, mientras permanecían en la camioneta observaron a un grupo de adolescentes que circulaba en bicicleta por la zona. Los jóvenes dieron la vuelta a la manzana y ambos los perdieron de vista. Segundos después, siempre según la versión del testigo, reaparecieron junto al vehículo y habrían intentado abrir las puertas de la Hilux. En ese momento, U.A.C. efectuó siete disparos.

Personal de la Comisaría 4ª detuvo al comerciante y secuestró armas, municiones, la camioneta y las bicicletas
Personal de la Comisaría 4ª detuvo al comerciante y secuestró armas, municiones, la camioneta y las bicicletas

Uno de los proyectiles impactó en el pecho de un adolescente de 16 años, que murió a pocos metros de la camioneta. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el joven registraba un proceso penal iniciado el 2 de febrero de este año por encubrimiento, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

El resto del grupo escapó. Horas después, un adolescente de 15 años ingresó herido de bala al Hospital Regional. En un primer momento aseguró que habían intentado asaltarlo en una estación de servicio, pero luego reconoció que había estado en el lugar donde se produjeron los disparos y que conocía al adolescente fallecido. Debido a la gravedad de las heridas, fue operado y permanece internado.

HIGA Mar del Plata
El menor de 15 permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Oscar Alende"

Tras el ataque, fue el propio comerciante quien llamó al 911. Personal de la Comisaría 4ª llegó poco después y lo aprehendió. En la escena fueron encontradas siete vainas servidas y, durante la inspección de la Hilux, los investigadores secuestraron una escopeta Taurus cargada con siete cartuchos, un arma de aire comprimido y una pistola Taurus calibre 9 milímetros, además de cargadores y municiones.

La fiscal Constanza Mandagarán, titular de la UFI N° 4 de Mar del Plata, lo imputó por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lesiones graves y portación de arma atenuada. En paralelo, el fiscal Carlos Russo, de la UFI N° 7 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, investiga si los adolescentes efectivamente intentaron asaltar a los ocupantes de la camioneta.

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