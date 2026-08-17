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Relevos en Salud: Asume nuevo viceministro en Guatemala

El nuevo responsable de la atención comunitaria se suma a una cadena de relevos que también ha alcanzado a Seguridad, Infraestructura y Ambiente, alimentando dudas sobre la continuidad técnica en la ejecución pública

La inestabilidad en Salud Pública incluyó la salida de Óscar Cordón del MSPAS y rotaciones en viceministerios, con el abastecimiento de hospitales y las demandas gremiales en la agenda.
El MSPAS de Guatemala relevó a José Donato Camey del Viceministerio de Atención Primaria en Salud y designó a Carlos Enrique Santa Cruz Hernández. (MSPAS)
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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala anunció el relevo en el Viceministerio de Atención Primaria en Salud, con la salida de José Donato Camey y la designación de Carlos Enrique Santa Cruz Hernández.

Según comunicó el MSPAS, Camey concluyó su gestión tras una etapa marcada por el impulso al Modelo de Atención Integral e Incluyente, basado en redes integradas de servicios de salud.

La cartera agradeció el compromiso y la dedicación de Camey, subrayando sus aportes al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.

Perfil del nuevo viceministro

El recién nombrado Carlos Enrique Santa Cruz Hernández asumió el cargo con el respaldo de una trayectoria en el ámbito de la salud pública.

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Economista y magíster en estadística aplicada, Santa Cruz ha sumado más de siete años de experiencia en áreas como epidemiología, atención primaria y análisis de datos sanitarios.

De acuerdo con el MSPAS, ocupó la dirección técnica de Planificación y Desarrollo Institucional y se desempeñó como asesor para la implementación del Modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud.

Además, cuenta con experiencia en cooperación internacional y docencia universitaria, elementos señalados como claves para la continuidad de la agenda institucional.

La inestabilidad en Salud Pública incluyó la salida de Óscar Cordón del MSPAS y rotaciones en viceministerios, con el abastecimiento de hospitales y las demandas gremiales en la agenda.
El cambio en el Viceministerio de Atención Primaria ocurre en medio de renovaciones en el gabinete de Bernardo Arévalo desde la llegada de Semilla al poder en 2024. (MSPAS)

Contexto de renovaciones en el gobierno de Arévalo

El cambio en el Viceministerio de Atención Primaria se produce en un contexto de renovaciones constantes en el gabinete del presidente Bernardo Arévalo.

Desde que el movimiento político Semilla asumió la presidencia en enero de 2024, la administración ha registrado más de medio centenar de modificaciones en altos niveles, incluidas carteras estratégicas y puestos viceministeriales.

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El objetivo inicial de renovar los cuadros institucionales y técnicos derivó en una dinámica de relevos marcada por renuncias y destituciones.

Turbulencias en sectores clave

El área de Salud Pública ha enfrentado desafíos asociados a la inestabilidad en los equipos directivos. Óscar Cordón, primer titular del MSPAS en la administración Arévalo, dejó el cargo por motivos de salud.

Su salida dio paso a una serie de reemplazos en la conducción ministerial, que incluyeron rotaciones de viceministros de hospitales y áreas administrativas.

El abastecimiento de hospitales y las demandas gremiales han sido temas recurrentes en la agenda sanitaria, según han reportado medios locales y fuentes oficiales.

El fenómeno de rotaciones también se ha replicado en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), donde la ejecución presupuestaria y las demandas sobre la red vial motivaron la búsqueda reiterada de perfiles técnicos.

De acuerdo con reportes de diversos medios, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales atravesó una situación similar tras la salida de María José Iturbide, con ajustes en la orientación de políticas y nuevos nombramientos.

Seguridad y crisis en Gobernación

El Ministerio de Gobernación (Mingob) ha sido el área más expuesta a cambios durante la actual administración. Francisco Jiménez lideró la cartera durante la mayor parte del período, hasta la fuga de cabecillas de pandillas en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, a finales de 2025.

Tras estos hechos, el presidente Arévalo exigió y aceptó la renuncia de Jiménez, así como la de los viceministros de Seguridad y de Antinarcóticos, Claudia Palencia y José Portillo.

La conducción del Mingob fue reestructurada, con la designación de nuevas autoridades orientadas a retomar el control penitenciario y la coordinación internacional en materia de seguridad.

La inestabilidad en Salud Pública incluyó la salida de Óscar Cordón del MSPAS y rotaciones en viceministerios, con el abastecimiento de hospitales y las demandas gremiales en la agenda.
Carlos Enrique Santa Cruz Hernández asumió el Viceministerio de Atención Primaria con experiencia en salud pública, epidemiología, atención primaria y análisis de datos sanitarios. (MSPAS)

Perspectivas para la agenda sanitaria

La llegada de Santa Cruz Hernández al Viceministerio de Atención Primaria ocurre en un momento en que el MSPAS busca consolidar la implementación del Modelo de Atención Integral e Incluyente y responder a los desafíos estructurales del sector.

Según fuentes oficiales, el nombramiento busca garantizar la continuidad y el fortalecimiento del trabajo en redes integradas de servicios, en un escenario de cambios en el gabinete que ha alcanzado a áreas clave del gobierno.

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