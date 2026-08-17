Cerrarán por 48 horas el tramo Los Chorros de la Panamericana en El Salvador por voladuras controladas

El MOPT confirmó la suspensión completa desde la madrugada del 22 hasta la noche del 23 de agosto de 2026. Habrá detonaciones controladas y retiro de material. Las vías recomendadas cambian según el punto de salida (Foto cortesía MOPT)

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El ministro de Obras Públicas y Transporte de El Salvador, Romeo Rodríguez Herrera, anunció este lunes en conferencia de prensa el cierre total del tramo Los Chorros de la carretera Panamericana desde las 00:00 del sábado 22 hasta las 23:59 del domingo 23 de agosto de 2026.

La medida responde a la realización de voladuras controladas con explosivos en uno de los taludes del sector de Tadisa, como parte de los trabajos de avance en el proyecto de ampliación de la vía.

De acuerdo con lo informado por el titular de Obras Públicas y Transporte (MOPT), la intervención busca remover grandes cantidades de roca en la zona para garantizar la seguridad de los usuarios y agilizar el desarrollo de la obra.

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“Este próximo sábado y domingo vamos a tener un cierre total en la carretera de Los Chorros por las actividades de voladura de roca en la zona. Sábado en la madrugada vamos a hacer la voladura de roca y vamos a estar trabajando el sábado y el domingo para poder quitar toda la roca que va a caer en la arteria y poder removerla lo más rápido posible para que el tráfico se habilite en la zona. Entonces, vamos a tener que hacer este tipo de actividad y la estamos anunciando este día para que la población pueda estar debidamente informada y que pueda tomar todas las rutas alternas necesarias”, declaró el ministro Rodríguez Herrera.

El MOPT anunció el cierre total del tramo Los Chorros durante el sábado 22 y el domingo 23 de agosto de 2026 por trabajos en Tadisa (Foto cortesía MOPT)

El MOPT precisó que el cierre afecta el tramo entre El Poliedro y Las Delicias, donde no se permitirá el paso de vehículos durante el periodo indicado. El objetivo de la operación es prevenir riesgos para automovilistas y trabajadores, priorizando la seguridad ante los trabajos de voladura y retiro de escombros.

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Las rutas alternas y accesos controlados

Para facilitar la movilidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte difundió un mapa con rutas alternas y zonas de acceso controlado. Entre las alternativas habilitadas se encuentran el desvío de Quezaltepeque, la vía Comasagua-Jayaque, el acceso por Ateos, la carretera a Opico y conexiones vía Nejapa y el Redondel de Integración hacia Apopa.

El tramo cerrado se señala en rojo en la cartografía oficial, mientras que los segmentos con paso controlado están en amarillo y las rutas libres en verde.

La medida deja sin circulación el segmento entre El Poliedro y Las Delicias durante dos días. La cartera de Obras Públicas pide organizar traslados y optar por Comasagua-Jayaque, Quezaltepeque u otras conexiones. El VMT dará actualizaciones (Foto cortesía MOPT)

El mapa oficial recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos y utilizar los desvíos establecidos para evitar contratiempos, ya que el retorno en la zona de Colón quedará restringido. El Parque recreativo Los Chorros se mantiene como referencia en este operativo vial.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la población a seguir las indicaciones y consultar los canales oficiales del MOPT y el Viceministerio de Transporte (VMT) para actualizaciones sobre el avance de los trabajos y la habilitación de la vía.

El operativo se enmarca en el proceso de modernización y ampliación de la carretera Panamericana, considerado uno de los proyectos estratégicos para mejorar la conectividad en el occidente del país.

Las autoridades activan rutas alternas y accesos controlados ante el corte de la vía (Foto cortesía MOPT)

Este tramo de la carretera Panamericana representa uno de los espacios de mayor flujo vehicular en el territorio salvadoreño, conectando la gran San Salvador con el occidente del país y viceversa.

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