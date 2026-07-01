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Cuál es la mejor clasificación energética en lavadoras

La mejor clasificación para un electrodoméstico es la clase A, la más alta de la escala establecida por la Unión Europea

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Mujer joven arrodillada ajusta el dial de una lavadora blanca de carga frontal, con un cesto de ropa en el suelo y estantes con productos.
La clase A es la máxima calificación energética que puede alcanzar una lavadora según la escala de la Unión Europea, vigente desde marzo de 2021. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor clasificación energética en lavadoras es la A, la más alta de la escala establecida por la Unión Europea.

Este etiquetado fue implementado con el objetivo de fomentar la transición ecológica y una mayor eficiencia. A pesar de que este cambio se aprobó en 2017, su implementación ha sido gradual, siendo obligatoria para la mayoría de los electrodomésticos el 1 de marzo de 2021.

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Una mujer de cabello rizado y suéter marrón se inclina para ajustar un ciclo en una lavadora plateada; botellas de detergente y una cesta de ropa están cerca.
El sistema se creó para impulsar el ahorro energético y reducir el impacto ambiental de los electrodomésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva escala simplificó el sistema anterior —que incluía categorías como A+++, A++ y A+— y lo redujo a siete letras, de la A a la G, con colores que van del verde oscuro al rojo. La clase A representa la máxima eficiencia; la G, la mínima.

El cambio no fue solo estético. Los umbrales de consumo se redefinieron con criterios más exigentes, lo que provocó que los electrodomésticos que antes lucían un A+++ pasaran a clasificarse como B en el nuevo sistema.

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Los que tenían A++ quedaron en C, y los de A+ bajaron a D. La clase A quedó vacía al momento del lanzamiento para garantizar un margen de mejora tecnológica.

Persona con gafas revisa la etiqueta de energía pegada en una lavadora blanca en un cuarto de lavado.
Los nuevos límites de consumo son más estrictos, por lo que los aparatos que antes tenían etiqueta A+++ ahora figuran como clase B. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué información incluye la etiqueta de una lavadora

La etiqueta energética de una lavadora no solo informa sobre el consumo eléctrico.

Según el Reglamento delegado (UE) 2019/2014, también debe indicar el consumo de energía ponderado por 100 ciclos en kWh, la capacidad de carga en kilogramos para el programa Eco 40-60, el consumo de agua por ciclo en litros, la eficiencia del centrifugado y el nivel de ruido en decibelios. Además, incorpora un código QR con información técnica adicional.

Cuánto ahorra una lavadora eficiente

La diferencia de consumo entre clases es considerable. Una lavadora de clase B consume aproximadamente 130 kWh al año, lo que equivale a unos 28 euros anuales en la factura eléctrica.

Una de clase C sube a 162 kWh y cerca de 35 euros; una de clase E puede llegar a 300 kWh y 65 euros. Una lavadora de clase F supera los 400 kWh anuales, más del triple que una de clase B.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una lavadora clase B gasta unos 130 kWh anuales, con un coste aproximado de 28 euros al año en electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La escala se actualizará cuando el 30% de los productos del mercado europeo alcance la clase A o cuando el 50% se concentre entre las clases A y B.

Cómo ahorrar energía al usar la lavadora

Usar la lavadora con cargas completas, agua fría y en las franjas horarias más baratas son las medidas más efectivas para reducir el consumo energético de este electrodoméstico, que representa el 11,8% del gasto eléctrico total de los electrodomésticos en un hogar español medio, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España (IDAE).

En términos concretos, una lavadora consume una media de 255 kWh al año en los hogares de España.

Más del 80% del consumo eléctrico de una lavadora proviene únicamente de calentar el agua. Por eso, reservar los lavados a más de 30°C para ropa muy sucia es una de las decisiones con mayor impacto en la factura.

Persona vista de espaldas examinando una lavadora con la puerta abierta en un pasillo de tienda. Filas de lavadoras blancas y carteles de precios visibles.
Llenar la lavadora, lavar en frío y aprovechar las horas de tarifa reducida son los hábitos que más recortan el gasto energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), lavar a 40°C en lugar de a 60°C reduce el gasto energético de la lavadora hasta un 55%.

Además de la temperatura y la carga, Endesa señala otros ajustes que contribuyen al ahorro:

  • Ciclos más cortos: la mayoría de la ropa no requiere programas largos diseñados para tejidos muy sucios.
  • Menos detergente: los productos actuales son más concentrados; una cantidad menor es suficiente y reduce la contaminación del agua.
  • Uso mínimo de la secadora: estos aparatos consumen entre 2,1 y 4,2 kWh por programa. Un buen centrifugado y el tendido al aire son alternativas más eficientes.
  • Franjas horarias: algunas tarifas del mercado libre aplican discriminación horaria, por lo que programar el lavado en las horas de menor precio puede generar un ahorro adicional en la factura mensual.

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