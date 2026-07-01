Política

El Gobierno designó nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional y prepara un plan de inversión para modernizarlo

El ministro de Defensa, Carlos Presti, decidió reemplazar con el científico Pedro Di Nezio al anterior titular (Antonio Mauad), que estuvo a cargo de la reorganización del ente oficial

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Pedro Di Nezio, nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional
Pedro Di Nezio, nuevo titular del Servicio Meteorológico Nacional

Pedro Di Nezio, científico con trayectoria académica en Estados Unidos y especialista en predicción climática, asumió hoy la conducción del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en reemplazo de Antonio Mauad, quien completó la primera etapa de reestructuración del organismo. La nueva gestión tendrá a su cargo la puesta en marcha de un plan de inversión para automatizar la red de estaciones meteorológicas del país.

Di Nezio es doctor en Meteorología y Oceanografía Física por la Universidad de Miami e ingeniero mecánico egresado del ITBA. Su designación formal rige desde este 1° de julio, aunque, según pudo reconstruir Infobae, ya había comenzado a trabajar antes en articulación directa con el equipo saliente, en el marco de lo que fuentes oficiales describieron como “una transición ordenada”.

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La decisión la tomó el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, cartera de la que depende el SMN. Di Nezio llega con un perfil infrecuente para la conducción de un organismo estatal argentino: veinte años radicado en Estados Unidos, donde lideró programas de investigación aplicada en las universidades de Colorado, Texas y Hawái, con pasos también por NOAA y el Centro Nacional de Investigación Atmosférica.

A lo largo de su carrera, estuvo a cargo de proyectos que demandaron inversiones millonarias en el ámbito privado, con responsabilidad técnica y administrativa directa. Además, según consta en su currículum, publicó más de sesenta trabajos científicos, varios de ellos en Science y Nature. En 2017 firmó, además, uno de los primeros pronósticos de La Niña con dos años de anticipación, una capacidad especialmente valorada en el sector agropecuario por su incidencia en la planificación de campañas y en la anticipación de sequías prolongadas.

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El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, junto al jefe de Gabinete, Diego Santili, y la ministra Monteoliva
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, junto al jefe de Gabinete, Diego Santili, y la ministra Monteoliva

Su trayectoria incluye, además, experiencia de gestión por fuera del ámbito académico: desde 2011 integra el panel internacional de diagnóstico de El Niño/La Niña que coordina el Centro de Predicción Climática de la NOAA, y en los últimos dos años se desempeñó como consultor en riesgo climático para la red de reaseguros WTW Research Network, un antecedente que el equipo de conducción del ministerio destaca como prueba de su capacidad para articular información técnica con la toma de decisiones en sectores productivos. En 2024 fue disertante invitado en el Simposio Fronteras de la Ciencia de la Fundación Kavli, en Kyoto, uno de los encuentros científicos internacionales de mayor prestigio en su área.

Su llegada a la conducción del SMN no es una novedad completa: en octubre de 2025, la cartera de Defensa ya había confirmado que Di Nezio ocuparía el cargo, aunque aquella designación no llegó a formalizarse en el Boletín Oficial. En los meses siguientes, la conducción del organismo quedó en manos de Antonio Mauad, quien asumió el compromiso de completar una primera etapa de reestructuración antes de dar paso a la gestión que el Gobierno proyectaba desde un principio para Di Nezio.

Según pudo reconstruir este medio con fuentes con acceso directo al proceso, el esquema de recambio estuvo planificado desde el verano. Mauad solicitó en diciembre un plazo de seis meses para llevar adelante una reestructuración que consideraba necesaria, con foco en ordenar una estructura territorial que, según el diagnóstico oficial, arrastraba numerosas designaciones de origen político.

El Gobierno indicó que, de los entre 120 y 125 puntos de observación meteorológica distribuidos en el país, cada uno llegó a contar con hasta ocho personas asignadas a tareas de relevamiento, en muchos casos sin formación ni certificación como observadores meteorológicos.

Antonio José Mauad ex Director del Servicio Meteorológico Nacional
Antonio José Mauad ex Director del Servicio Meteorológico Nacional

En ese diagnóstico, fuentes oficiales describieron una lógica de designaciones que respondía en buena medida a pedidos de intendencias del norte y el litoral del país, más que a necesidades operativas del organismo. En ese marco, el SMN avanzó en los últimos meses en la desvinculación de alrededor de 100 agentes. En ese momento, el Ejecutivo resaltó que las medidas no habían afectado al personal científico del SMN.

Cumplida esa etapa, el Gobierno decidió dar paso a la fase de expansión y modernización que reservaba para Di Nezio desde el momento en que definió su incorporación. La nueva gestión pondrá el foco en una inversión de varios millones de dólares destinada a automatizar buena parte de la red de estaciones y reemplazar de manera progresiva el esquema de observadores humanos por tecnología de última generación, en línea con el perfil técnico y científico del nuevo director.

La estrategia oficial para el SMN y el rol del organismo

El nombramiento se enmarca, además, en una estrategia más amplia del Gobierno para el organismo. En el equipo de conducción sostienen que el SMN funciona como una de las principales vías de contacto cotidiano entre la gestión y la ciudadanía —a través de alertas y pronósticos— y le asignan también una función estratégica vinculada al sistema de defensa nacional.

La elección de un perfil científico de trayectoria internacional busca, según esa misma lectura, dotar al organismo de mayor jerarquía técnica y despegarlo de una lógica de gestión tradicional, en un ámbito que históricamente mostró resistencia a conducciones ajenas a la propia comunidad meteorológica local. También apunta a responder a reclamos que distintos sectores venían planteando en torno a la conducción del organismo.

Mauad, por su parte, continuará ligado al Ministerio de Defensa y se reincorporará a tareas vinculadas a las Islas Malvinas, área en la que ya había tenido desempeño previo y que en su momento condujo con buenos resultados, según la evaluación del propio ministerio.

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