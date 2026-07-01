Las mujeres sostienen casi la mitad de los hogares en Nicaragua, según un informe

Una anciana en Nicaragua cuenta billetes de dólar y córdoba, frente a una ventana, con una bandera nicaragüense y la foto de un joven en Nueva York colgadas en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Nicaragua, las mujeres encabezan el 49.3% de los hogares, según el informe La molestia social en Nicaragua del politólogo Manuel Orozco y citado por el medio 100% Noticias. El estudio vincula ese cambio con la migración desde 2018, el aumento del costo de vida y la falta de políticas públicas, en un contexto de mayor dependencia de las remesas.

Ese porcentaje equivale a 826,064 hogares sostenidos por mujeres sobre un total de 1,674,888, según proyecciones para 2026. La situación se explica, en parte, porque seis de cada diez migrantes que dejaron el país desde 2018 son hombres, lo que dejó a parejas, madres o hijas a cargo del hogar.

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El informe señala que el 72% de los hogares recibe dinero enviado desde el extranjero, casi el doble que hace una década. Las mujeres administran casi la mitad de esos hogares receptores y, aunque ese ingreso mejora en un 40% los recursos de quienes lo reciben frente a quienes no, sigue sin alcanzar para ahorrar o mejorar de manera sostenida la calidad de vida.

Migración, remesas y cambio en los hogares

Los hogares con remesas provenientes de Estados Unidos perciben unos USD 7,200 anuales, una cifra similar al costo de la canasta básica, mientras que los hogares sin remesas sobreviven con menos de USD 5,000 al año.

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Desde 2018, más de 800,000 personas emigraron del país, en su mayoría en edad productiva. Esa salida redujo el ritmo de crecimiento poblacional y alteró la composición de la fuerza laboral: muchas mujeres, aunque siguen participando menos que los hombres en el mercado laboral, pasaron a ser las principales proveedoras.

El informe plantea que la combinación de desigualdad, dependencia de remesas y falta de oportunidades laborales incrementó la presión sobre las mujeres, en especial las más jóvenes y las madres solteras, que suelen recibir menos remesas y tienen más dificultades para acceder a empleos formales.

La imagen muestra a una mujer con la boca cubierta por un pañuelo con la bandera de Nicaragua, y sus ojos reflejan una expresión de tristeza ante un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mujeres entre la informalidad y la pérdida de empleo

El estudio identifica dos grupos vulnerables. Por un lado, mujeres que sobreviven en la economía informal, dedicadas a pequeños comercios, servicios domésticos o tareas de cuidado, muchas de ellas con ingresos mensuales cercanos a USD 300 y más de un empleo para cubrir necesidades básicas.

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Por otro, mujeres con formación técnica o universitaria que perdieron sus empleos tras el cierre de más de 5,000 organizaciones no gubernamentales y la reducción de 20,000 puestos de trabajo en zonas francas, y se vieron obligadas a incorporarse al sector informal pese a su preparación profesional.

Según el informe, otra dimensión es la presión emocional y social. Menciona “la obligación de aparentar éxito y estabilidad” en medio de las dificultades económicas, una carga que agrava el estrés entre las mujeres que deben conciliar tareas de madres, proveedoras y cuidadoras.

El riesgo de una crisis mayor

El estudio- retomado en un extenso reportaje por el medio citado- sostiene que el modelo familiar tradicional cambió y que las mujeres pasaron a ocupar un lugar central en la economía del hogar en casi la mitad de los casos.

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También afirma que el Estado no implementó políticas públicas eficaces para reducir las brechas sociales y de género, y que la estrategia oficial se centra en el clientelismo político y en discursos de igualdad sin efectos en la vida diaria de las familias más vulnerables.

Esta ilustración en blanco y negro presenta a cuatro mujeres adultas abrazándose, simbolizando la unidad y solidaridad en Nicaragua, con el mapa del país de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis advierte que el riesgo de una crisis mayor crece a medida que el país depende más de las remesas. Estima que, si hacia fines de 2026 se registra una caída de entre 10% y 15% en los envíos familiares, miles de hogares podrían tener dificultades para comprar alimentos y otros bienes esenciales, sobre todo ante el endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos.

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Manuel Orozco señala que, mientras Rosario Murillo reorganiza el Frente Sandinista de cara a las próximas elecciones, la población enfrenta problemas de empleo, costo de vida e inseguridad económica.

El documento advierte que la convergencia de esos factores podría derivar en una crisis colectiva, en un entorno marcado por la migración masiva, la dependencia de remesas y la falta de políticas públicas frente a desigualdades que afectan, principalmente, a las mujeres.