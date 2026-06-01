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Cuántas veces limpiar la lavadora al año para que dure más años y no tenga daños, según fabricantes

La limpieza regular de compartimentos, filtro, tambor y goma, junto con el uso de vinagre y bicarbonato, reduce la aparición de malos olores en el electrodoméstico

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Un hombre arrodillado con camiseta azul y vaqueros limpia el tambor metálico de una lavadora blanca de carga frontal con un paño azul.
Se deben aplicar varias pautas de higiene para prevenir problemas en la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida útil de una lavadora depende en gran medida de los hábitos de mantenimiento. Según todos los fabricantes una limpieza periódica es clave para evitar acumulaciones de suciedad, residuos de detergente y la aparición de malos olores.

Además, los problemas más frecuentes, como errores en el funcionamiento o bloqueos, suelen relacionarse con la falta de higiene en componentes clave. Por esta razón, mantener limpios el tambor, la goma, el filtro y el cajón del detergente es esencial para reducir incidencias y evitar visitas técnicas innecesarias.

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Cada cuánto tiempo sugieren los fabricantes limpiar la lavadora

De acuerdo con fabricantes como LG, la periodicidad mínima sugerida para limpiar una lavadora es de dos veces al año. Esta frecuencia evita obstrucciones y mantiene el interior libre de residuos y moho.

Primer plano de manos con guantes azules limpiando el tambor de acero inoxidable de una lavadora blanca con un cepillo, visible espuma y suciedad.
El tiempo de limpieza depende del uso que tenga el aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque este intervalo cubre una limpieza completa, existen componentes que pueden requerir atención más frecuente. Se aconseja revisar regularmente la goma de la puerta, el cajón del detergente y el filtro de drenaje, porque en estos puntos suelen acumularse residuos y bacterias.

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Si el uso de la máquina es intensivo, como en familias grandes, conviene considerar limpiezas mensuales en áreas específicas. Una adecuada frecuencia reduce el riesgo de fallas y mantiene el aparato en óptimas condiciones.

Qué pasos seguir para limpiar el cajón del detergente de la lavadora

El cajón del detergente suele ser uno de los puntos con mayor acumulación de residuos y hongos. Los fabricantes sugieren retirarlo completamente y sumergirlo en agua caliente mezclada con jabón para lavavajillas o vinagre blanco.

Primer plano de una persona limpiando el cajón abierto del detergente de una lavadora blanca con un cepillo. El cajón muestra acumulación de suciedad y moho.
La acumulación de residuos en el compartimento del detergente puede afectar el rendimiento del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras permanece en remojo, se debe limpiar el compartimento usando un paño de microfibra y un cepillo de dientes para acceder a los rincones menos visibles, siendo un procedimiento que elimina depósitos sólidos y restos de jabón, que pueden afectar el flujo de detergente durante el lavado.

Limpiar el cajón con regularidad, al menos una vez cada tres meses, ayuda a prevenir la formación de moho y mantiene la ropa libre de residuos indeseados. Este hábito mejora la eficacia del lavado y minimiza los olores desagradables.

Cómo limpiar el filtro de drenaje y por qué es importante hacerlo

El filtro de drenaje es responsable de retener pelusas y objetos pequeños, evitando obstrucciones en el sistema. Para limpiarlo, primero es necesario localizarlo, generalmente en la esquina inferior de la máquina.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El filtro de drenaje retiene pelusas y objetos pequeños; su limpieza regular previene bloqueos y fallas en la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe retirar el filtro y sumergirlo en agua caliente para eliminar residuos de detergente y fibras textiles. Posteriormente, se debe limpiar el interior del compartimento antes de volver a colocarlo.

Este mantenimiento previene bloqueos que podrían derivar en errores de drenaje o inundaciones. La falta de limpieza del filtro es una causa frecuente de fallas, así que se debe revisar este elemento al menos cuatro veces al año.

Cuál es el método seguro para limpiar el tambor y la goma de la lavadora

El tambor de la lavadora puede limpiarse aplicando vinagre blanco y pasando un paño de microfibra sobre toda la superficie. Es importante evitar la aplicación directa y frecuente de vinagre en la goma del sello para prevenir la corrosión.

Para eliminar olores y bacterias, los fabricantes sugieren ejecutar un ciclo de lavado vacío con bicarbonato de sodio a 90°C, seguido de una limpieza con agua tibia y jabón.

Persona adulta inclinada frente a lavadora abierta, tapándose la nariz por mal olor y con ropa en la mano.
La goma de la puerta suele ser el origen de los malos olores y requiere una desinfección periódica para evitar la formación de moho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la goma de la puerta suele ser el origen de muchos malos olores. LG sugiere limpiar esta zona después de cada ciclo, secando el exceso de agua y pasando un paño limpio.

Qué productos sugieren los fabricantes para una limpieza segura

El uso de vinagre blanco y bicarbonato de sodio figura entre los consejos principales de las empresas para combatir olores y moho. Ambos productos resultan eficaces y seguros para la mayoría de los componentes internos y externos del electrodoméstico. El vinagre desinfecta y desodoriza, mientras que el bicarbonato ayuda a eliminar residuos adheridos.

Por otro lado, se sugiere emplear líquido o jabón para lavavajillas en la limpieza de piezas desmontables, como el cajón del detergente. Estos productos contribuyen a eliminar hongos sin agredir los materiales.

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