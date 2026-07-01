Un banco público lanzó un nuevo plan para regularizar deudas en mora: cómo funciona y quiénes pueden acceder

"Ponete al día", el plan del Banco Provincia, busca aliviar la situación financiera de los clientes que se encuentran en situación irregular en el pago de sus deudas.

El Banco Provincia presentó “Ponete al día”, un plan de refinanciación dirigido a personas en situación de morosidad hasta el 31 de mayo con el objetivo de ofrecer alivio financiero y facilitar la regularización de deudas mediante reducción de tasas, ampliación de plazos y condiciones más accesibles.

En medio de una mora récord, que en mayo volvió a tocar el mayor nivel en más de 20 años, el nuevo esquema contempla una baja de tasas y la posibilidad de extender los plazos de refinanciación hasta 72 meses, con alternativas segmentadas según el perfil y la situación crediticia de cada cliente.

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Refinanciación para mora temprana y avanzada

“Ponete al día” diferencia entre dos tipos de mora: temprana y avanzada. Para la mora temprana, definida como hasta 90 días de atraso, quienes cobren sueldos, jubilaciones o pensiones en el Banco podrán acceder a una tasa anual del 50 por ciento. Para aquellas personas cuyos ingresos no superen los cuatro salarios mínimos ($1.470.000), la tasa se reduce al 39% anual. En este segmento, la cuota mensual estimada por cada $1.000.000 de deuda, a 72 meses, es de 36.110 pesos.

En el caso de mora avanzada, es decir, cuando el atraso supera los 90 días, se ofrece una tasa especial del 31% anual, destinada exclusivamente a personas en situación de sobreendeudamiento, aquellas que, con una tasa convencional, verían comprometido más del 50% de sus ingresos. En estos casos, la cuota mensual estimada por cada $1.000.000 de deuda, también a 72 meses, es de 30.732 pesos.

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Además, hay una tasa diferenciada del 32,5% anual para trabajadores del sector público que cobran haberes y/o beneficios previsionales en el banco y se encuentren en mora avanzada.

Plan especial para tarjetas de crédito

El comunicado detalla una opción específica para quienes necesitan refinanciar deudas generadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. Los clientes con un atraso de hasta 70 días en el pago de la tarjeta y deudas de hasta $10 millones podrán acceder a una tasa del 41% anual en 60 cuotas mensuales. Por cada $1.000.000 refinanciado a 60 meses, la cuota mensual será de 39.418 pesos.

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Un aspecto destacado de esta propuesta es que permite mantener operativa la tarjeta por el margen disponible luego de concretar la refinanciación. El banco ejemplifica: si una persona tenía un disponible de $2 millones y refinancia $500.000, el nuevo monto máximo para el uso del plástico será de 1,5 millones de pesos.

Foco en sectores vulnerables y resultados del plan

“Ponete al día” está disponible para todas las personas en mora, aunque el foco principal está puesto en los 2,1 millones de clientes que cobran haberes y beneficios previsionales en el banco. Según la entidad, este grupo enfrenta mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros, por lo que se busca acompañarlo con condiciones más accesibles y sostenibles.

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En los primeros cinco meses del año, se alcanzaron más de 66.000 acuerdos de recupero de deuda por $234.000 millones dentro del Banco Provincia.

En el comunicado se subrayó que, desde comienzos de 2026, Banco Provincia sostiene un esquema de refinanciación para quienes entraron en mora durante junio, combinando tasas bajas, plazos extendidos y soluciones adaptadas tanto para familias como para empresas. Los resultados indican que, durante los primeros cinco meses de 2026, se alcanzaron más de 66.000 acuerdos de recupero de deuda por 234.000 millones de pesos, un aumento del 157% respecto al mismo período de 2025.

Cómo acceder a la refinanciación

Las gestiones para adherirse a “Ponete al día” pueden realizarse en sucursales de lunes a viernes de 10 a 15, a través de la línea telefónica exclusiva 0810 222 6672, o mediante el WhatsApp oficial de la entidad. Además, algunos clientes recibirán ofertas personalizadas de refinanciación en sus perfiles de Home Banking BIP y en la app BIP móvil, donde podrán aceptar la propuesta y autogestionar el trámite.

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El plan detalla el esquema de tasas según el atraso registrado al 31 de mayo: hasta 72 meses de plazo, 39% anual para trabajadores con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, 50% anual para trabajadores del sector público con haberes y beneficios previsionales en el banco, 31% anual para casos de sobreendeudamiento y 32,5% anual para trabajadores públicos en mora avanzada.