Los 5 mejores juegos para Android que puedes descargar gratis desde Google Play Store

Google Play Store tiene juegos para Android que son totalmente gratuito. (Google)

Los teléfonos Android han dejado de ser dispositivos destinados únicamente a juegos casuales. Gracias al avance del hardware y al creciente interés de los estudios por el mercado móvil, hoy es posible disfrutar de experiencias con gráficos avanzados, mecánicas complejas y modos multijugador comparables a los de las consolas.

La oferta disponible en Google Play Store es cada vez más amplia, por lo que elegir un título puede resultar complicado. Sin embargo, algunos videojuegos destacan por ofrecer una experiencia sólida, un buen rendimiento y sistemas de progresión que priorizan la habilidad del jugador antes que las compras dentro de la aplicación.

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A continuación, cinco juegos para Android que sobresalen por su calidad y que pueden descargarse desde la tienda oficial de Google.

Google Play Store cuenta con juegos sobresalientes. (Google)

1. Destiny: Rising, un shooter con acción y cooperación

Destiny: Rising traslada la experiencia de la reconocida franquicia de Bungie al ecosistema móvil sin perder los elementos que la hicieron popular. El título combina combates en primera persona con un sistema de progresión basado en la obtención de equipamiento y mejoras.

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Uno de sus principales atractivos es el sistema de apuntado híbrido, que mezcla asistencia inteligente con precisión manual para adaptarse a los controles táctiles. Esto permite mantener un ritmo de juego dinámico sin sacrificar la precisión durante los enfrentamientos.

Además, incorpora eventos cooperativos y misiones compartidas que amplían la experiencia para quienes prefieren jugar en equipo.

Destiny: Rising, de NetEase Games.

2. Balatro, el juego de cartas que apuesta por la estrategia

Aunque toma como punto de partida las reglas básicas del póker, Balatro transforma esa mecánica en un roguelike donde cada partida presenta nuevos desafíos.

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El objetivo consiste en formar combinaciones de cartas para alcanzar determinadas puntuaciones, pero el verdadero protagonismo recae en los comodines, que modifican las reglas y permiten crear estrategias completamente diferentes en cada sesión.

Su interfaz adaptada al formato vertical del celular facilita partidas rápidas y lo convierte en una alternativa ideal para jugar durante trayectos cortos o momentos libres.

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Balatro. (Google Play Store)

3. Prince of Persia: Lost Crown, una exitosa adaptación al móvil

La llegada de Prince of Persia: Lost Crown a Android demuestra que un juego originalmente diseñado para consolas puede ofrecer una experiencia de calidad en un teléfono.

Este metroidvania combina exploración, plataformas y combates rápidos, manteniendo intactas las mecánicas que caracterizan a la versión original.

Uno de los aspectos mejor valorados es la adaptación de los controles táctiles, que ofrecen buena respuesta y una distribución cómoda de los botones en pantalla. Además, el título mantiene un rendimiento estable incluso en dispositivos de gama media, lo que amplía su alcance entre los usuarios.

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Prince of Persia: The Lost Crown, de Ubisoft.

4. Slime Rancher, gestión y exploración sin prisas

Para quienes buscan una experiencia más relajada, Slime Rancher propone administrar una granja espacial habitada por coloridas criaturas conocidas como slimes.

El jugador controla a Beatrix, una exploradora encargada de capturar, alimentar y combinar estas criaturas para obtener recursos que permitan ampliar y mejorar las instalaciones.

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Su ritmo pausado, la libertad para explorar y la ausencia de presión constante hacen que sea una opción ideal para quienes prefieren juegos de gestión y exploración antes que la acción frenética.

Slime Rancher es la historia de Beatrix LeBeau, una joven y valiente ranchera que emprende una vida a mil años luz de la Tierra, en la "Lejana, Lejana Cordillera", donde intenta ganarse la vida criando slimes.

5. DREDGE, exploración con un toque de terror

DREDGE ofrece una propuesta diferente dentro del catálogo de Android al combinar pesca, exploración y elementos inspirados en el terror lovecraftiano.

Durante el día, el jugador navega para conseguir recursos, mejorar su embarcación y descubrir nuevas zonas. Sin embargo, cuando cae la noche aparecen criaturas y fenómenos que convierten cada viaje en un desafío.

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Otro de sus puntos fuertes es el sistema de inventario, basado en una distribución similar a un rompecabezas, que obliga a gestionar cuidadosamente el espacio disponible. Su ambientación y dirección artística contribuyen a mantener una sensación constante de tensión.

DREDGE. (Google Play Store)

Android amplía su oferta de videojuegos

La evolución del hardware de los smartphones ha permitido que los desarrolladores adapten franquicias reconocidas y creen nuevas experiencias pensadas específicamente para dispositivos móviles.

Actualmente, Google Play Store reúne títulos que abarcan géneros como acción, estrategia, gestión, exploración y supervivencia, ofreciendo alternativas para distintos tipos de jugadores.

Juegos como Destiny: Rising, Balatro, Prince of Persia: Lost Crown, Slime Rancher y DREDGE reflejan cómo el ecosistema Android se ha consolidado como una plataforma capaz de ofrecer experiencias cada vez más cercanas a las de las consolas tradicionales, sin necesidad de recurrir a hardware especializado.

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