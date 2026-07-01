Bajaron los accidentes laborales, pero los juicios no paran de aumentar: la paradoja que jaquea a un sector de la economía

Durante los primeros cuatro meses de 2026 ingresaron casi 40.000 nuevas demandas judiciales contra las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). EFE/Felipe Trueba/Archivo

La Argentina enfrenta una paradoja en el sistema de riesgos del trabajo: mientras disminuyen los accidentes y las muertes en el ámbito laboral, la cantidad de juicios continúa en aumento, lo que pone en jaque la sostenibilidad financiera y operativa del sistema.

A 30 años de la sanción de la Ley 24.557, que estableció el actual sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) con el objetivo de garantizar la prevención de accidentes, la reparación integral de los daños y la cobertura universal de los trabajadores en relación de dependencia; el sector reconoce logros en prevención y reparación, pero alerta sobre el impacto de los juicios crecientes sobre el financiamiento y la eficiencia del sistema.

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En este sentido, para la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), “la reforma reemplazó un círculo vicioso por un circuito virtuoso: menos opacidad, más prevención; menos litigio como primera respuesta, más prestación oportuna; menos incertidumbre de costos, más previsibilidad para invertir y emplear”.

Según datos de la UART, en marzo había 10.116.346 trabajadores y 984.973 empleadores cubiertos. El promedio anual de 2025 muestra que el sistema protegió a 10,2 millones de trabajadores. En ese año se notificaron 536.140 casos globales y 358.573 accidentes y enfermedades profesionales, sin incluir accidentes in itinere.

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Según datos de la UART, en marzo había 10.116.346 trabajadores y 984.973 empleadores cubiertos. EFE/EPA/ADAM DAVIS

La UART destacó que el mayor valor del sistema reside en “accidentes evitados, enfermedades prevenidas, muertes que no se produjeron y trabajadores que pudieron regresar a su actividad”.

En paralelo, la litigiosidad no cede. En el primer cuatrimestre del año se acumularon 39.687 nuevos casos. Solo en abril se registraron 12.727 juicios y el volumen acumulado se ubica un 2,3% por encima del ingresado durante el mismo período de 2025, que ya había sido particularmente elevado. En el sector aseguran que los juicios siguieron en ascenso en los últimos meses, pero la información del semestre se conocerá a mediados de julio.

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El reporte alertó: “La judicialización sigue tensionando el financiamiento, la previsibilidad y la asignación eficiente de recursos”. Y señala que la litigiosidad genera “una paradoja institucional: mientras los indicadores de accidentabilidad y mortalidad muestran una mejora histórica, el volumen de demandas se mantiene elevado y muchas veces desconectado de la existencia de incapacidad real o de diferencias técnicas sustantivas”.

La UART también subrayó el contraste respecto a países de referencia como España o Chile, donde la litigiosidad es mucho menor. En cambio, el modelo argentino combina estándares prestacionales elevados con un problema judicial severo.

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“El desafío para sostener el sistema tan valorado por empleadores y trabajadores radica en preservar su capacidad preventiva y reparadora, corrigiendo los desvíos que absorben recursos y generan incentivos contrarios al interés del trabajador”, sostiene el informe.

La reforma de la seguridad social implementada en 1996 reemplazó un régimen fragmentado, donde la reparación era tardía y costosa y la prevención resultaba insuficiente.

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Antes de la Ley 24.557, ante un accidente, el trabajador dependía de respuestas parciales: “la obra social, el hospital público, la capacidad económica del empleador o un juicio de resultado incierto que conllevaba muchísimo tiempo”.

Antes de la Ley 24.557, ante un accidente, el trabajador dependía de respuestas parciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de UART, Mara Bettiol, advirtió: “La litigiosidad creciente desvía recursos que deberían financiar prevención, asistencia y reparación y menores costos”.

Las prioridades urgentes

Para el sector, aplicar con consistencia las herramientas de la ley, fortalecer criterios médicos uniformes y desalentar incentivos que premian la judicialización por encima de la solución técnica constituyen prioridades urgentes.

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El sistema argentino se distingue por su integralidad. Brinda atención médica sin límite de gasto hasta el alta, prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria, indemnizaciones por incapacidad permanente, recalificación profesional y prestaciones por fallecimiento.

De acuerdo a estimaciones de la UART, la política de riesgos del trabajo salvó 20.000 vidas, evitó 5,1 millones de accidentes y proporciona más de 14 millones de prestaciones asistenciales y de seguimiento por año.

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La Ley 27.348, sancionada en 2017, fortaleció la actuación de las Comisiones Médicas jurisdiccionales como instancia administrativa previa y obligatoria. El objetivo fue resolver de manera técnica y rápida casos que no requieren años de juicio.

No obstante, la entidad observa que la brecha entre el procedimiento administrativo y la sentencia judicial sigue generando incertidumbre y costos adicionales para el sistema.

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Entre los desafíos futuros, el informe destacó la necesidad de reducir la litigiosidad evitable, ampliar la cobertura a trabajadores aún fuera del sistema, innovar en la salud laboral y profundizar la prevención basada en datos.

“La agenda futura también exige reconocer cambios profundos en el mundo del trabajo. La digitalización, las plataformas, el teletrabajo, la robotización, la movilidad urbana, el envejecimiento de la población activa y la transición energética modifican la forma en que se producen accidentes y enfermedades profesionales”, explicó.

“Los próximos treinta años deben encontrar a la Argentina con más trabajadores cubiertos, más prevención, mejor información, criterios médicos uniformes y una reparación cada vez más cercana, rápida y justa”, concluyó Bettiol.

El caso de Santa Fe

La provincia de Santa Fe volvió a ubicarse en el centro de la escena por el sostenido crecimiento de la litigiosidad en el sistema de riesgos del trabajo. En abril de 2026 fue la jurisdicción de mayor incremento interanual entre las cinco provincias con mayor volumen de causas, al registrar un alza del 24,9% respecto del mismo mes de 2025.

Si bien otras jurisdicciones también exhibieron variaciones significativas —como Entre Ríos, con un incremento del 33%, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una suba del 9,4% interanual—, Santa Fe alcanzó los 2.241 nuevos juicios durante abril y acumuló 6.535 causas en el primer cuatrimestre del año, un 19,5% más que en igual período de 2025.

Este escenario de fuerte crecimiento de la litigiosidad impulsó la reciente aprobación de una reforma al Código Procesal Laboral de la provincia, una iniciativa orientada a reducir la cantidad de juicios que ingresan al sistema de ART.

Desde la UART destacaron que la modificación representa un paso importante para aportar mayor previsibilidad al empleo en Santa Fe y fortalecer la sostenibilidad del sistema. Entre los principales cambios introducidos por la reforma se encuentran:

La reducción del plazo de caducidad para iniciar acciones judiciales a 90 días, cuando anteriormente era de dos años.

El establecimiento de límites a los honorarios periciales.

La creación de Cuerpos Médicos Forenses.

Para la entidad, estas medidas constituyen herramientas clave para revertir una dinámica de litigiosidad considerada desproporcionada y representan un avance decisivo para garantizar la sustentabilidad del sistema de riesgos del trabajo en la provincia.