El Salvador

Junio cerró como el mes con menos homicidios registrados en El Salvador, según autoridades policiales

Las cifras oficiales de la Policía Nacional Civil confirman que solo se reportó un homicidio en todo el país durante junio, resultado que marca un mínimo histórico en el marco de la implementación del Plan Control Territorial

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Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia
La Policía Nacional Civil reportó un solo homicidio en El Salvador durante junio de 2026. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

El mes de junio concluyó con un solo homicidio reportado en todo el territorio de El Salvador, según cifras de la Policía Nacional Civil (PNC). Esta cifra constituye el nivel más bajo registrado en la estadística oficial mensual y se presenta en el contexto de la aplicación sostenida del Plan Control Territorial, la principal estrategia de seguridad implementada por el gobierno en los últimos años.

La escena de violencia fue procesada el 16 de junio por las autoridades de Medicina Legal, según información oficial las autoridades capturaron a José Roberto Arévalo Mójica, de 28 años, tras el homicidio de su padrastro de 78 años en una vivienda del sector este de San Salvador.

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La víctima fue hallada sin vida con lesiones provocadas por un objeto contundente. Arévalo Mójica, quien presenta discapacidad mental y antecedentes de violencia intrafamiliar, había sido arrestado meses antes por incumplir restricciones, pero fue liberado por orden judicial.

Las autoridades atribuyen el caso a conflictos familiares previos y confirmaron que el acusado enfrentará cargos por homicidio ante las instancias judiciales correspondientes.

Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
Junio de 2026 registró el nivel más bajo de homicidios en la estadística oficial de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Plan Control Territorial fue puesto en marcha desde junio de 2019 como respuesta estatal al alto índice de violencia homicida. Esta política se diseñó con el objetivo de debilitar las estructuras criminales y restaurar el control institucional en áreas de alta incidencia delictiva.

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El plan abarca operativos policiales y militares, despliegues territoriales, incremento de patrullajes, control de accesos y acciones de inteligencia para desarticular pandillas. La estrategia también contempla el reforzamiento de la presencia policial en zonas consideradas de alto riesgo.

De acuerdo con los datos oficiales, los homicidios mensuales en 2026 han mantenido una tendencia a la baja. La estadística muestra cuatro homicidios en enero, cinco en febrero, diez en marzo, tres en abril, seis en mayo y uno en junio. Estas cifras contrastan de manera significativa con los registros de años previos. En 2018, los homicidios diarios fluctuaban entre ocho y 17 casos, lo que evidencia una situación de violencia mucho más elevada en ese periodo.

El Plan Control Territorial fue lanzado en junio de 2019 para debilitar estructuras criminales y recuperar el control institucional en zonas de alta incidencia delictiva. (Foto cortesía redes sociales)
El Plan Control Territorial fue lanzado en junio de 2019 para debilitar estructuras criminales y recuperar el control institucional en zonas de alta incidencia delictiva. (Foto cortesía redes sociales)

El análisis de los gráficos oficiales revela que en 2025 y 2026 los homicidios diarios se han mantenido cercanos a cero, sin repuntes notorios a lo largo de los meses evaluados. Un dato relevante en el histórico reciente se encuentra en marzo de 2022, cuando se reportaron más de 60 homicidios en un solo día, cifra que no ha vuelto a repetirse desde la aplicación más estricta de las medidas de seguridad nacional.

Las autoridades salvadoreñas atribuyen la disminución sostenida en los homicidios a la continuidad operativa del Plan Control Territorial y a la coordinación interinstitucional con la Fuerza Armada de El Salvador.

De acuerdo con los informes oficiales, la estrategia ha permitido mantener el promedio mensual de homicidios en niveles históricamente bajos a lo largo de 2026, consolidando una tendencia de reducción que se ha acentuado especialmente durante el primer semestre del año.

Los registros actuales posicionan a junio de 2026 como el periodo de menor letalidad desde el inicio de la serie estadística, según los datos difundidos por las autoridades policiales.

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