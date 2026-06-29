Tecno

La película de Luca Guadagnino sobre Sam Altman queda sin distribuidor tras el retiro de Amazon

Amazon MGM Studios, que originalmente iba a distribuir la obra, decidió retirarse después de que la empresa matriz realizara una fuerte inversión en OpenAI

Guardar
Google icon
Jeff Bezos - Sam Altman - tecnología - 29 de junio
La cinta sufrió un duro revés tras perder el respaldo de Amazon MGM Studios, el gigante del entretenimiento que forma parte del imperio fundado por Jeff Bezos. (Composición Infobae: REUTERS/Kylie Cooper / Abdul Saboor)

La película 'Artificial’, dirigida por Luca Guadagnino y centrada en la figura de Sam Altman, CEO de OpenAI, enfrenta serias dificultades para llegar al público debido a la falta de distribuidor. El proyecto perdió el respaldo de Amazon MGM Studios tras una multimillonaria inversión de Amazon en OpenAI, lo que ha generado un debate sobre censura y presión empresarial en Hollywood.

El largometraje, protagonizado por Andrew Garfield, retrata el controvertido episodio de la salida y regreso de Altman en OpenAI, mostrando a figuras como Altman y Elon Musk bajo una luz poco favorable. Tras la negativa de grandes estudios, la plataforma Mubi surge como una posible salvación para su estreno.

PUBLICIDAD

Este caso revive discusiones históricas sobre el poder de los grandes magnates en la industria del cine, comparándose incluso con la censura que casi sufrió Ciudadano Kane en los años 40.

La película 'Artificial' está centrada en la figura de Sam Altman, CEO de OpenAI. REUTERS/Evelyn Hockstein
La película 'Artificial' está centrada en la figura de Sam Altman, CEO de OpenAI. REUTERS/Evelyn Hockstein

Problemas de distribución y censura en Hollywood: el caso ‘Artificial’

‘Artificial’, la nueva apuesta cinematográfica de Luca Guadagnino, se ve envuelta en una controversia que va más allá de su argumento. La película pone en primer plano el papel de Sam Altman, máximo responsable de OpenAI, y revive el debate sobre la influencia de las grandes empresas tecnológicas en la industria audiovisual.

PUBLICIDAD

Amazon MGM Studios, que originalmente iba a distribuir la obra, decidió retirarse después de que la empresa matriz realizara una inversión de cincuenta mil millones de dólares en OpenAI. Esta decisión ha sido interpretada como una forma de censura indirecta por parte de algunos medios estadounidenses, que mencionan la existencia de listas negras y otras prácticas restrictivas en Hollywood.

El corte final de la película, según fuentes citadas, resultó más sombrío y crítico de lo esperado. Tanto Sam Altman como Elon Musk aparecen retratados en situaciones desfavorables, lo que habría motivado el alejamiento de Amazon MGM Studios.

Amazon MGM Studios pertenece indirectamente a Jeff Bezos, ya que es la filial cinematográfica de Amazon, la compañía que él fundó. REUTERS/Mario Anzuoni
Amazon MGM Studios pertenece indirectamente a Jeff Bezos, ya que es la filial cinematográfica de Amazon, la compañía que él fundó. REUTERS/Mario Anzuoni

El estudio expresó públicamente su admiración por Guadagnino, pero aclaró que considera que la película estaría mejor representada por otro distribuidor. Actualmente, el equipo de producción trabaja intensamente para encontrar una nueva plataforma que asegure el futuro del film.

Rechazo de grandes estudios y el posible rescate de Mubi

Con un presupuesto cercano a los cuarenta millones de dólares, 'Artificial fue ofrecida a compañías de primera línea como Netflix, A24 y Focus Features, todas las cuales rechazaron la propuesta.

La única alternativa viable que se mantiene en pie es Mubi, una plataforma independiente que ya ha trabajado previamente con Guadagnino. De concretarse el acuerdo, 'Artificial podría presentarse en el Festival de Venecia y, posteriormente, llegar a las salas de cine a principios de 2027.

Jeff Bezos es un magnate, empresario y filántropo estadounidense, mundialmente conocido por ser el fundador y presidente ejecutivo de Amazon. REUTERS/Abdul Saboor
Jeff Bezos es un magnate, empresario y filántropo estadounidense, mundialmente conocido por ser el fundador y presidente ejecutivo de Amazon. REUTERS/Abdul Saboor

Este tipo de situaciones no solo afecta el destino de una película, sino que también pone de manifiesto el peso que tienen los intereses corporativos en la toma de decisiones de la industria cultural.

El reflejo de la censura histórica en el cine

El propio Luca Guadagnino, en una reciente aparición televisiva en Italia, evitó profundizar en los motivos detrás de la ruptura con Amazon MGM Studios por cuestiones de confidencialidad contractual. Sin embargo, contextualizó la situación con ejemplos de censura previos en la historia de Hollywood.

Mencionó que en 2003, la cadena CBS canceló una serie sobre la familia de Ronald Reagan por presiones de sectores conservadores. Este episodio guarda similitud con el despido reciente de Stephen Colbert por la misma cadena.

La película Artificial de Luca Guadagnino es una comedia dramática que narra el caótico drama corporativo ocurrido en OpenAI durante 2023. REUTERS/Dado Ruvic
La película Artificial de Luca Guadagnino es una comedia dramática que narra el caótico drama corporativo ocurrido en OpenAI durante 2023. REUTERS/Dado Ruvic

Estos antecedentes refuerzan la idea de que la censura y la presión de grandes conglomerados no son fenómenos nuevos en la industria. La historia de Ciudadano Kane, dirigida por Orson Welles, es un ejemplo paradigmático.

En 1941, la película estuvo al borde de la censura y posible destrucción debido a la influencia de William Randolph Hearst, quien utilizó su poder mediático para frenar la exhibición y promoción del film, al sentirse aludido por el retrato crítico de su figura.

Paradojas del poder empresarial y la creación artística en la era digital

‘Artificial’, al centrarse en el origen y las tensiones internas de OpenAI, se sitúa en la línea de producciones como La red social, que exploró el nacimiento de Facebook y el comportamiento de Mark Zuckerberg. La diferencia radica en que, en este caso, el peso de los intereses corporativos parece haber influido directamente en el proceso de distribución antes incluso de que la película llegue al público.

Jeff Bezos fundó Amazon en 1994, transformándola desde una pequeña librería virtual operada en un garaje de Seattle hasta convertirla en el minorista online más grande del mundo. REUTERS/Remo Casilli
Jeff Bezos fundó Amazon en 1994, transformándola desde una pequeña librería virtual operada en un garaje de Seattle hasta convertirla en el minorista online más grande del mundo. REUTERS/Remo Casilli

La presión ejercida por los llamados tecnólgarcas o tecnócratas recuerda el accionar de los grandes magnates del siglo XX, como Hearst. La historia demuestra que las obras que desafían el statu quo suelen encontrar obstáculos para acceder a los canales de difusión tradicionales.

La reacción de los estudios y plataformas frente a ‘Artificial’ muestra cómo las dinámicas de poder se actualizan en la era digital, manteniendo vigentes las tensiones entre creación artística y control empresarial.

En este contexto, el futuro de ‘Artificial’ depende de la voluntad de plataformas independientes como Mubi para asumir el riesgo y garantizar que la película llegue a la audiencia.

Temas Relacionados

Sam AltmanAmazonPelículaLuca GuadagninoAmazon MGM StudiosOpenAILo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La advertencia de los fundadores de Anthropic sobre el futuro de la IA: “Enamorarse de estos sistemas es una mala idea”

Durante una entrevista en The Oprah Podcast, Dario y Daniela Amodei abordaron cuestiones vinculadas al impacto de la inteligencia artificial en la sociedad, el empleo, la seguridad digital y el papel de la regulación frente al rápido avance de esta tecnología

La advertencia de los fundadores de Anthropic sobre el futuro de la IA: “Enamorarse de estos sistemas es una mala idea”

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy lunes 29 de junio

Estos han sido los movimientos de las criptomonedas en las últimas horas

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy lunes 29 de junio

Dónde ver el partido Paraguay vs. Alemania, a qué hora juegan y más preguntas trend en Google

Uno de los recuerdos más recurrentes en las búsquedas sobre la selección paraguaya está vinculado a su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010

Dónde ver el partido Paraguay vs. Alemania, a qué hora juegan y más preguntas trend en Google

Tu celular puede acceder al Wi-Fi sin contraseña y de forma instantánea

Muchos routers modernos incluyen un código QR visible en alguna parte del aparato, generalmente en la parte inferior

Tu celular puede acceder al Wi-Fi sin contraseña y de forma instantánea

Feliz cumpleaños Elon Musk: cuántos años tiene, cuántos hijos, por qué es billonario y todo su emporio

El año 2026 marca un hito en la historia de la riqueza global: elmagnate se convierte en el primer billonario del mundo tras la salida a bolsa de SpaceX

Feliz cumpleaños Elon Musk: cuántos años tiene, cuántos hijos, por qué es billonario y todo su emporio

DEPORTES

La llegada de Bielsa a Uruguay tras la eliminación en el Mundial: la solitaria caminata y el jugador que lo respaldó

La llegada de Bielsa a Uruguay tras la eliminación en el Mundial: la solitaria caminata y el jugador que lo respaldó

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ronaldo Nazário: “Me gustaría disculparme con todos los padres por mi peinado de 2002”

La periodista que entrevistó a Bielsa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial reveló el motivo de su ataque de furia

TELESHOW

La profunda emoción del papá de Sofi Martínez a la distancia por su regalo por el día del padre: “Tan feliz”

La profunda emoción del papá de Sofi Martínez a la distancia por su regalo por el día del padre: “Tan feliz”

El dolor de Mario Pergolini por la muerte de Ernestina Pais: “Fue un golpe horrendo”

Los días de Zaira Nara en Miami: trabajo, playa y una sorpresa con sus valijas en la travesía de regreso

República Folklore llega a Buenos Aires: dos días con La Sole, Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Cazzu y más de 50 artistas

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

INFOBAE AMÉRICA

El misterio del avión que se estrelló en la torre más alta de Beijing: silencio oficial y reducción del tráfico aéreo en China

El misterio del avión que se estrelló en la torre más alta de Beijing: silencio oficial y reducción del tráfico aéreo en China

Fovial ha colocado más de 112 mil toneladas de asfalto para renovar rutas clave en El Salvador

La Policía Nacional Civil abate a un presunto sicario del Barrio 18 tras un enfrentamiento en Ciudad Quetzal

La resiliencia de Centroamérica depende del margen fiscal y la credibilidad macroeconómica, según estudio

Bolivia abre mesas de diálogo con sindicatos tras más de 50 días de tensión social