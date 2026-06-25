GTA 6 precio en preventa: cuánto cuesta el juego de Rockstar en Argentina, Colombia, México y España

El precio de GTA 6 varía según el país, la plataforma, la cotización del dólar y los impuestos aplicados en cada mercado.

La preventa de Grand Theft Auto 6 ya está activa y ha generado un gran interés en países como Argentina, Colombia, México, Perú y España. El anuncio oficial de Rockstar Games y Take-Two acabó con las dudas sobre el precio del videojuego, así como los beneficios que acompañan a cada edición disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Desde este 25 de junio, los jugadores pueden reservar su copia digital o física y acceder a incentivos exclusivos. El lanzamiento global del juego está previsto para el 19 de noviembre de 2026, a la espera de que se confirme la fecha de la versión para PC.

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Precios de GTA 6 en Argentina, Colombia, México, Perú y España

El valor de GTA 6 varía según la región y la plataforma, además de estar sujeto a la cotización del dólar y a impuestos adicionales en algunos países.

El precio de GTA 6 será de 79,99 dólares en la edición estándar y de 99,99 dólares en la Ultimate Edition.

Xbox Series X|S:

Argentina: Edición Estándar: $113.299 pesos argentinos. Edición Ultimate: $141.990 pesos argentinos.

Colombia: Edición Estándar: $339.900 pesos colombianos. Edición Ultimate: $424.900 pesos colombianos.

México: Edición Estándar: $1.499 pesos mexicanos. Edición Ultimate: $1.879 pesos mexicanos.

Chile: Edición Estándar: $74.990 pesos chilenos. Edición Ultimate: $93.990 pesos chilenos.



PlayStation 5 (valores aproximados al 25 de junio de 2026):

Argentina: Edición Estándar: $118.140 pesos argentinos. Edición Ultimate: $147.700 pesos argentinos.

Colombia: Edición Estándar: $276.000 pesos colombianos. Edición Ultimate: $345.000 pesos colombianos.

México: Edición Estándar: $1.405 pesos mexicanos. Edición Ultimate: $1.757 pesos mexicanos.

Chile: Edición Estándar: $73.300 pesos chilenos. Edición Ultimate: $91.600 pesos chilenos.



España (PS5 y Xbox Series X|S):

Edición Estándar: 79,99 euros.

Edición Ultimate: 99,99 euros.

En el caso de Perú, Xbox no cuenta con una tienda oficial y localizada en el país. Así que los precios dependerán del valor del dolar al momento de la compra y los impuestos, por lo que el costo del juego, tanto en la consola de Microsoft como en la de PlayStation, será de aproximadamente de 274 soles para la versión base y de 345 soles para la Ultimate.

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La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Cuáles son las ediciones disponibles de GTA 6

GTA 6 se encuentra disponible en dos versiones:

Edición Estándar : acceso completo a la historia y al contenido base del juego.

Ultimate Edition : incluye contenido exclusivo como vehículos prémium, armas y objetos cosméticos para los protagonistas Jason y Lucía. Entre los beneficios se destacan: Vehículos únicos (como el Vapid Dominator Buggy del 67 y el Grotti Cheetah del 95) Talleres de personalización de vehículos, uno de ellos dedicado a autos todoterreno. Variantes exclusivas de armas y estilos. Acceso prioritario a comercios y servicios exclusivos: tienda de ropa Stock 305, peluquería unisex Sara’s, y el local de tatuajes Electric Fang Tattoo con más de 50 diseños originales del colectivo FAILE.



Además, reservar cualquier edición de GTA 6 otorga acceso inmediato al Pack Vintage de Vice City, que incluye:

El vehículo Vapid Stanier del 55 con garaje propio.

Atuendos y peinados vintage.

Un patrón de arma inspirado en la emblemática camisa de Tommy Vercetti.

Este pack solo está disponible para quienes realicen la reserva antes del 20 de noviembre. Adicionalmente, los usuarios de la Ultimate Edition accederán a las recompensas de esta edición a lo largo de la historia, con nuevos contenidos en cada capítulo.

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Quienes reserven Grand Theft Auto VI antes del 20 de noviembre recibirán automáticamente el Pack Vintage como recompensa.

Por primera vez en la franquicia, la edición física de GTA 6 solo contendrá un código de descarga y no un CD, reflejando la transición definitiva hacia el modelo digital en los grandes lanzamientos, como ya lo ha hecho Nintendo con otros juegos.

No se ha confirmado si se incluirán elementos tradicionales como mapas o folletos dentro de la caja, marcando un cambio respecto a entregas anteriores de Rockstar Games.

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