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El secreto para una señal de TV sin interferencias: todo lo que debes saber sobre el cable coaxial

Este tipo de cable suele instalarse en redes urbanas de televisión por cable y también en sistemas de videovigilancia de circuito cerrado

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cable coaxial - TV - señal - televisor - tecnología - 29 de junio
El cable coaxial fue ideado para transportar señales de radiofrecuencia, que son las que viajan desde una antena hasta los dispositivos receptores. (Imagen ilustrativa Infobae)

La calidad de la señal de televisión en el hogar depende en gran medida del tipo de cable utilizado para conectar el televisor a la antena. El cable coaxial, aún presente en muchas instalaciones, es el responsable de que la imagen y el sonido lleguen limpios, sin ruidos ni distorsiones.

Comprender cómo funciona este cable, en qué se diferencia de otros sistemas de conexión y cuáles son las alternativas disponibles, es esencial para quienes desean optimizar su experiencia audiovisual.

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Funcionamiento y características del cable coaxial para televisión

El cable coaxial fue ideado para transportar señales de radiofrecuencia, que son las que viajan desde una antena hasta los dispositivos receptores. Este tipo de cable se reconoce por su fabricación, compuesta por dos conductores alineados en el mismo eje.

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Dentro del cable, un hilo de cobre transmite la información, protegido inicialmente por una capa aislante gruesa y, después, por una malla metálica trenzada. (Gemini)

El conductor central, generalmente un hilo de cobre, es quien transporta la información; lo rodea una gruesa capa aislante, seguida de una malla metálica trenzada.

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Este entramado metálico actúa como conductor de retorno y, al mismo tiempo, protege el núcleo de las interferencias externas estabilizando las propiedades eléctricas del cable. Finalmente, una cubierta exterior aísla y protege todos los componentes internos.

La estructura interna del cable coaxial no solo garantiza que la señal viaje de forma eficiente, sino que también minimiza la posibilidad de que sufra interferencias o pérdidas. Esta protección es la clave para mantener la nitidez en la transmisión de señales de imagen y sonido, razón por la cual se sigue empleando tanto en sistemas de televisión domésticos como en aplicaciones profesionales de audio y video.

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El uso más extendido del cable coaxial en la actualidad es la conexión de televisores domésticos a la toma de antena en viviendas y edificios. (Imagen ilustrativa Infobae)

La principal ventaja de este diseño radica en su capacidad para aislar el núcleo conductor. La señal viaja protegida gracias a la combinación de la capa aislante y la malla metálica, evitando que los ruidos eléctricos perturben la calidad de la transmisión. Este detalle es determinante cuando se trata de asegurar una experiencia de televisión libre de interrupciones o distorsiones.

Usos actuales del cable coaxial en sistemas audiovisuales

El uso más extendido del cable coaxial en la actualidad es la conexión de televisores domésticos a la toma de antena en viviendas y edificios. Es habitual encontrar este tipo de cable en redes urbanas de televisión por cable y en los sistemas de videovigilancia mediante circuito cerrado de televisión.

Aunque el avance de la fibra óptica ha modificado el panorama de las telecomunicaciones, el cable coaxial aún conserva su lugar en determinadas aplicaciones, sobre todo en tramos de redes híbridas que combinan fibra y coaxial.

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Una característica fundamental del cable coaxial es su alta capacidad de blindaje contra interferencias. (Imagen ilustrativa Infobae)

Antes de la llegada masiva de la fibra óptica, el cable coaxial también se empleaba en sistemas telefónicos analógicos que funcionaban bajo el principio de multiplexación por división de frecuencia. Además, versiones antiguas de la red de datos Ethernet utilizaban este cable para transportar información entre dispositivos.

En el ámbito profesional, el cable coaxial sigue siendo una opción para radioaficionados, quienes lo utilizan para conectar sus emisores a las antenas. También es habitual encontrarlo en tarjetas de sonido profesionales y en capturadoras de video, y sigue teniendo presencia en redes telefónicas interurbanas y en cables submarinos diseñados para grandes distancias.

Tipos de cable coaxial: RG-6, RG-59 y RG-11

Existen numerosos modelos de cable coaxial, pero solo tres se mantienen con uso frecuente en la actualidad. El primero es el RG-6, el estándar en la mayoría de los hogares para la conexión de televisores a la antena. Este modelo soporta la transmisión de señales de alta definición y puede cubrir distancias de varias decenas de metros sin presentar pérdidas notables de señal.

El RG-59, por su parte, es una versión anterior, más delgada y económica. Aunque su capacidad para transportar la señal es inferior y no es adecuado para video en alta definición, sigue encontrando su lugar en sistemas de videovigilancia y en algunas instalaciones donde las distancias a cubrir son cortas.

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Una característica clave del cable coaxial con respecto a su capacidad es su alto ancho de banda. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que este tipo de cable fue común en equipos de videocassette y en antiguos receptores de televisión por cable antes de la llegada de la alta definición.

El RG-11 destaca por su menor pérdida de señal y su mayor grosor, lo que le permite cubrir distancias mucho mayores que el RG-6. Por este motivo, el RG-11 se emplea principalmente en instalaciones de gran extensión, como las conexiones entre antenas de alta definición y receptores situados a larga distancia. Sin embargo, su coste y menor flexibilidad hacen que no sea habitual en el ámbito doméstico.

Para elegir el cable coaxial más adecuado, se recomienda el modelo RG-6 para instalaciones en viviendas. El RG-11 es recomendable solo para tramos muy largos, mientras que el RG-59 ha quedado relegado a usos muy puntuales o secundarios.

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Antes de la fibra óptica, el cable coaxial permitía a las operadoras enviar la señal de cientos de canales de televisión en alta definición (HD) por un solo cable al mismo tiempo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Preguntas frecuentes sobre el uso del cable coaxial

Conectar un cable coaxial resulta sencillo: cuenta con dos extremos, uno macho y otro hembra. El extremo macho se enchufa directamente al puerto correspondiente del televisor, mientras que el hembra se inserta en la toma de antena de la pared.

Identificar si se dispone de un cable coaxial es fácil. Todos los televisores, tanto antiguos como modernos, utilizan este tipo de cable para recibir la señal de antena. La entrada suele estar situada en la parte trasera del aparato, junto a otros puertos de conexión.

El cable coaxial sigue siendo habitual en la conexión de televisores a la antena, pero también se emplea en tarjetas de sonido profesionales y en capturadoras de video, donde su capacidad para preservar la integridad de la señal es especialmente valorada.

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