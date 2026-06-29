El manual esencial para entender y sacar partido a cada conector de tu televisor moderno

En la parte trasera de un televisor reciente, es común encontrar una variedad de puertos, cada uno diseñado para una función específica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los televisores actuales se han transformado en verdaderos centros multimedia, integrando una amplia variedad de puertos y conexiones que les permiten interactuar con múltiples dispositivos y ofrecer una experiencia audiovisual mucho más completa y personalizada.

Esta evolución, que abarca desde conectores digitales de alta velocidad hasta entradas analógicas pensadas para equipos antiguos, hace que conocer la función y utilidad de cada puerto sea clave a la hora de elegir o aprovechar al máximo un televisor moderno.

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Explicación de los puertos más usados en televisores modernos

En la parte trasera de un televisor reciente, es común encontrar una variedad de puertos, cada uno diseñado para una función específica. El conector HDMI se ha consolidado como el estándar principal, ya que posibilita la transmisión de video y audio digital de alta calidad mediante un solo cable.

Los televisores actuales se han transformado en verdaderos centros multimedia, integrando una amplia variedad de puertos y conexiones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde su aparición en 2002, el HDMI ha evolucionado significativamente, y la versión 2.1, presente en modelos de gama media desde 2020, soporta resoluciones de hasta 8K a 60 Hz y 4K a 120 Hz, además de funciones como el modo automático de baja latencia y la frecuencia de actualización variable, apreciadas por quienes utilizan consolas de última generación o computadoras para videojuegos.

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Gracias a la función eARC, esta conexión puede transportar audio de alta calidad hasta equipos externos, superando las limitaciones de versiones anteriores.

El puerto de audio óptico digital, identificado muchas veces como TosLink o S/PDIF, permite llevar audio digital desde el televisor hacia barras de sonido o receptores AV. Aunque no alcanza la capacidad de transmitir formatos avanzados como Dolby TrueHD o DTS-HD Master Audio, resulta suficiente para la mayoría de usuarios y ofrece la ventaja de ser inmune a interferencias electromagnéticas, lo cual lo convierte en una opción confiable en entornos con mucho ruido eléctrico.

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El puerto de audio óptico digital, identificado muchas veces como TosLink o S/PDIF, permite llevar audio digital desde el televisor hacia barras de sonido o receptores AV. (Imagen ilustrativa Infobae)

El puerto Ethernet sigue vigente como alternativa a la conexión inalámbrica. Aunque el WiFi es práctico, la conexión directa por cable asegura estabilidad y velocidad, sobre todo si se va a reproducir contenido en streaming de alta resolución.

Mientras los modelos de alta gama pueden lograr velocidades de hasta 1 Gbps, muchos televisores ofrecen puertos de 100 Mbps, suficientes para la mayoría de los servicios actuales.

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Los puertos USB han ampliado las posibilidades del televisor, permitiendo conectar desde discos duros y memorias hasta teclados, ratones y cámaras web. Los modelos actuales suelen incluir puertos USB 2.0 y, en algunos casos, USB 3.0, que ofrecen mayores velocidades de transferencia, útiles principalmente para la copia de archivos de gran tamaño. La presencia de varios puertos USB garantiza flexibilidad para conectar diferentes periféricos y aprovechar funciones adicionales.

Las ranuras para tarjetas CI/CAM son otro elemento que, aunque ha perdido relevancia con la proliferación de la televisión por internet, todavía está presente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Toma de antena y ranura para tarjetas CI/CAM

Pese al avance de las plataformas de streaming, la toma de antena tradicional continúa siendo una característica básica. Este conector, generalmente del tipo Belling-Lee, permite recibir señales de televisión terrestre y, en algunos casos, también de satélite mediante conectores tipo F.

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Cabe señalar que la señal se transporta por un cable coaxial desde la antena de la vivienda hasta el televisor, que la decodifica gracias a su sintonizador interno.

Las ranuras para tarjetas CI/CAM son otro elemento que, aunque ha perdido relevancia con la proliferación de la televisión por internet, todavía está presente. Su función principal es facilitar el acceso a canales de pago, especialmente en paquetes de cine o deportes, sin necesidad de un decodificador externo.

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En cuanto a video, las conexiones analógicas siguen teniendo un espacio mediante el video compuesto (cable amarillo) y el video por componentes (cables rojo, verde y azul). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conectores de audio y video analógicos: RCA, jack y componentes

Aún existen televisores que incluyen conectores RCA, diseñados originalmente en la década de los 40 y utilizados principalmente para transmitir sonido analógico a equipos antiguos como reproductores de DVD o sistemas de audio clásicos. Aunque el HDMI ha reemplazado en gran medida a estos conectores, su presencia responde a la necesidad de compatibilidad con dispositivos más antiguos.

El conector jack de 3,5 mm mantiene su utilidad para quienes prefieren usar auriculares con cable o desean conectar un subwoofer externo. Es una de las opciones de audio analógico más versátiles y sigue siendo habitual en la mayoría de los televisores.

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En cuanto a video, las conexiones analógicas siguen teniendo un espacio mediante el video compuesto (cable amarillo) y el video por componentes (cables rojo, verde y azul). Ambas opciones permiten conectar equipos antiguos como videocámaras o reproductores de VHS, aunque la calidad de imagen del video por componentes es superior a la del compuesto.

La conectividad USB amplía las posibilidades de interacción y almacenamiento, y la toma de antena garantiza el acceso a la televisión tradicional. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los cables se identifican fácilmente por sus colores: el compuesto utiliza amarillo para video y rojo y blanco para audio; el de componentes suma verde, azul y un rojo adicional para distribuir la información de imagen.

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Elección y uso adecuado de los conectores en el hogar

Elegir el puerto adecuado para cada dispositivo puede marcar la diferencia en la calidad de la experiencia audiovisual en el hogar. El HDMI es indispensable para consolas, reproductores Blu-ray y computadoras modernas, mientras que los puertos ópticos y coaxiales siguen siendo útiles para sistemas de audio externos.

La conectividad USB amplía las posibilidades de interacción y almacenamiento, y la toma de antena garantiza el acceso a la televisión tradicional.

La variedad de puertos responde a la necesidad de compatibilidad con tecnologías tanto nuevas como antiguas. Conocer la función específica de cada uno permite aprovechar al máximo las prestaciones del televisor, adaptarlo a diferentes dispositivos y mantenerlo vigente a medida que evolucionan los formatos de contenido y las necesidades del usuario.