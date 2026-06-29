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WhatsApp se renueva 100% ya no debes dar tu número personal ahora solo tu nombre y es exclusivo

Para quienes no tengan claro qué nombre elegir, la plataforma incorporó un generador de sugerencias. Los cambios están permitidos

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(WhatsApp)
WhatsApp activó la reserva de nombres de usuario, una función largamente pedida que permitirá escribirle a alguien sin compartir el número de teléfono. (WhatsApp)

WhatsApp ha habilitado la reserva de nombres de usuario. La función permitirá chatear con otras personas sin revelar el número de teléfono, una demanda que, según la propia compañía, lleva años acumulándose entre las personas que utilizan la plataforma.

La lógica detrás de la función es sencilla: cuando alguien nuevo entra a la vida de un usuario (un compañero de clase, un vecino, alguien en un evento) compartir el número de teléfono puede sentirse como un paso demasiado grande. Los nombres de usuario resuelven exactamente ese dilema.

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El usuario elige su nombre, puede cambiarlo o eliminarlo, y no tiene que coincidir con su cuenta en ninguna otra aplicación. Una vez activado, cuando alguien envíe un mensaje por primera vez a otra persona o empresa, ya no verá su número de teléfono.

Cabe mencionar que la herramienta es completamente opcional y que los números seguirán siendo necesarios para usar el servicio.

(WhatsApp)
Cada usuario selecciona su nombre de usuario, modifica o borra cuando quiere, sin obligación de que coincida con otras redes.(WhatsApp)

“La privacidad consiste fundamentalmente en darle control a las personas. Siempre les hemos dado control sobre sus mensajes a través del cifrado de extremo a extremo”, afirmó Alice Newton-Rex, vicepresidenta de Producto de WhatsApp a nivel global.

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Cómo reservar el nombre de usuario

El proceso toma solo unos segundos desde la versión más reciente de WhatsApp: hay que ir a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario.

La reserva ya está disponible y sirve para asegurar el nombre elegido antes del lanzamiento oficial de la función, previsto para más adelante en 2026.

La plataforma abrió las reservas de forma simultánea para todos los usuarios a nivel global, precisamente porque, con más de tres mil millones de personas en la aplicación, muchos nombres coinciden.

(WhatsApp)
Reservarlo lleva segundos: Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario. (WhatsApp)

“Creemos que las personas tendrán una opinión muy definida sobre qué nombre de usuario quieren en WhatsApp, así que abrimos las reservas al mismo tiempo para todos, globalmente”, explicó Newton-Rex.

Para quienes no tengan claro qué nombre elegir, WhatsApp incorporó un generador de nombres de usuario que ofrece sugerencias. Además, los creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones que ya tienen presencia en Instagram o Facebook podrán reclamar ese mismo nombre de usuario en WhatsApp durante el período de reserva.

Todo lo que hay que saber sobre cómo usar esta función

Los nombres de usuario en WhatsApp admiten letras latinas, números, puntos y guiones bajos, en una estructura similar a la de Instagram y Facebook. Son únicos: si alguien ya reservó un nombre, nadie más podrá usarlo.

“Hemos diseñado esto como una función de privacidad central, por lo que no hay ningún directorio para explorar, no hay sugerencias; las personas necesitarán conocer tu nombre de usuario exacto para contactarte por primera vez”, detalló Newton-Rex. Ningún nombre de usuario será indexado en la web ni aparecerá en búsquedas externas.

(WhatsApp)
Las reservas abrieron al mismo tiempo en todo el mundo para evitar conflictos entre los más de tres mil millones de usuarios de la app. (WhatsApp)

La plataforma también incorporó una clave de nombre de usuario opcional: una capa adicional de privacidad que exige que el interlocutor conozca esa clave para poder enviar un mensaje.

Quienes prefieran no adoptar la función pueden ignorarla sin consecuencias: su experiencia en WhatsApp continuará exactamente igual, con el número de teléfono como único medio de contacto.

Los cambios de nombre de usuario estarán permitidos, aunque con límites de frecuencia para desalentar el uso malicioso.

La compañía no precisó cuántas veces por período se podrá modificar, y aclaró que esa información no se divulgará para no facilitar prácticas de spam o estafa.

La app suma una clave de usuario opcional: quien quiera escribirte deberá conocerla primero. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La app suma una clave de usuario opcional: quien quiera escribirte deberá conocerla primero. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo planea WhatsApp combatir la suplantación de identidad

La apertura masiva de reservas plantea un riesgo evidente: que alguien registre el nombre de usuario de una figura pública antes de que esa persona pueda hacerlo.

WhatsApp anticipó esa amenaza con una medida preventiva. “Para proteger contra la suplantación de identidad, hemos reservado los nombres de usuario de alto valor —piensen en celebridades o figuras gubernamentales importantes— para que nadie más pueda tomarlos”, confirmó Newton-Rex.

Los nombres considerados de alto valor, por ejemplo, Lionel Messi, quedaron bloqueados del sistema de reserva abierta.

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