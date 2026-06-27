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¿Una lata de cerveza puede mejorar la señal del WiFi? Esto es lo que realmente ocurre

Aunque el aluminio puede modificar la dirección de la señal, no aumenta la velocidad de internet ni reemplaza un repetidor de WiFi

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Router blanco y negro, dos antenas, seis puertos Ethernet, cable, mesa de madera, lata de aluminio cilíndrica, lata de aluminio cortada y curvada, fondo blanco.
Un router doméstico se sitúa en una mesa de madera clara, mientras una lata de aluminio cortada y curvada se encuentra detrás. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de colocar una lata de cerveza vacía junto al router para mejorar la señal de WiFi se ha popularizado en internet desde hace años y vuelve a ganar atención entre los usuarios que buscan soluciones rápidas para mejorar la conexión en casa.

Aunque algunas personas aseguran haber notado una diferencia, este método no cuenta con evidencia científica suficiente que respalde su eficacia y, en el mejor de los casos, solo podría modificar la dirección en la que se propaga parte de la señal.

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La teoría detrás de este truco casero se basa en las propiedades del aluminio. Al transformar una lata en una superficie curva y ubicarla detrás del router, el metal podría actuar como un reflector que desvía parte de las ondas inalámbricas hacia una zona específica de la vivienda. Sin embargo, esto no significa que aumente la velocidad contratada con el proveedor de internet ni que incremente la potencia del equipo.

Un router WiFi blanco con dos antenas sobre una mesa blanca, una lata de cerveza vacía y cortada detrás de las antenas, y ondas WiFi azules saliendo del dispositivo.
Un router WiFi en una mesa muestra cómo una lata de cerveza direcciona las ondas para mejorar la señal en un ambiente doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el truco de la lata de cerveza

El método consiste en tomar una lata de aluminio vacía, retirar la parte superior e inferior y abrirla parcialmente para formar una lámina curva.

Posteriormente, esta pieza se coloca detrás del router o de sus antenas, orientando la parte curva hacia el lugar donde se desea mejorar la cobertura, como una habitación, una oficina o un espacio donde la señal suele ser débil.

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Según la explicación difundida por distintos medios especializados, el aluminio puede reflejar parte de las ondas de radio emitidas por el router. Esto hace que una mayor cantidad de señal se concentre en una dirección determinada en lugar de dispersarse de manera uniforme.

No obstante, este efecto depende de múltiples factores, como la distribución de la vivienda, la ubicación del router, la cantidad de paredes, muebles u otros obstáculos, además del modelo del equipo utilizado.

Primer plano de una lata de cerveza de aluminio vacía, cortada y doblada, detrás de un router WiFi negro con antenas. Ondas digitales azules salen del router y se reflejan en el aluminio.
Una lata de aluminio curva se coloca detrás de un router WiFi para mostrar la interacción con las ondas digitales azules en un entorno doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que realmente puede hacer —y lo que no— este método

Aunque algunos usuarios afirman haber percibido una mejor cobertura tras probar este truco, los especialistas coinciden en que sus efectos son muy limitados. La lata no amplifica la señal del WiFi ni incrementa la velocidad de internet. Tampoco mejora el ancho de banda disponible ni corrige problemas relacionados con el proveedor del servicio.

En el mejor de los casos, podría modificar ligeramente la dirección de propagación de las ondas inalámbricas hacia un punto concreto del hogar. Eso significa que una habitación podría recibir una señal algo más estable, pero otras zonas podrían experimentar el efecto contrario al recibir menos cobertura.

Además, los resultados no son consistentes entre distintos hogares, ya que dependen de la disposición física del espacio y de las características de cada red inalámbrica.

Interior de casa moderna con un hombre en un sofá frente a un portátil con "NO INTERNET CONNECTION". En otra habitación, un router con una lata y ondas WiFi azules.
Una persona intenta conectarse a internet sin éxito desde una habitación, mientras las ondas WiFi de un router con una lata de cerveza detrás atraviesan parcialmente las paredes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el WiFi puede funcionar mal dentro de una casa

Una conexión lenta no siempre significa que exista una falla en el servicio de internet. En muchos casos, el rendimiento del WiFi disminuye debido a factores completamente ajenos al proveedor.

Entre los principales se encuentran:

  • La ubicación del router dentro de la vivienda.
  • Las paredes de concreto, ladrillo o metal que bloquean parte de la señal.
  • Electrodomésticos que generan interferencias.
  • La cantidad de dispositivos conectados simultáneamente.
  • La distancia entre el router y los equipos.

Por ello, antes de recurrir a soluciones caseras, suele ser más efectivo revisar dónde está instalado el router y evitar colocarlo dentro de muebles, detrás de televisores o cerca de objetos metálicos que dificulten la propagación de las ondas.

Router WiFi con ondas y dispositivos conectados, incluyendo laptop, smartphones y Smart TV. Dos latas de cerveza, una cortada como reflector, y un signo de interrogación.
Una ilustración fotorrealista compara un router WiFi y sus dispositivos conectados con un reflector casero hecho con una lata de cerveza, junto a un signo de interrogación que representa el debate sobre su utilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alternativas existen para mejorar la cobertura

Si los problemas de conexión son frecuentes, los especialistas recomiendan utilizar soluciones diseñadas específicamente para ampliar la cobertura del WiFi. Entre ellas se encuentran los repetidores inalámbricos, los sistemas WiFi Mesh y los puntos de acceso adicionales, que permiten distribuir mejor la señal en viviendas grandes o con varios pisos.

También resulta útil ubicar el router en una posición elevada y céntrica dentro del hogar, mantener actualizado su firmware y utilizar la banda de 5 GHz cuando sea posible para obtener mayor velocidad a distancias cortas.

En definitiva, colocar una lata de cerveza junto al router puede convertirse en un experimento curioso, pero no representa una solución definitiva para los problemas de conexión. Si bien el aluminio podría alterar ligeramente la dirección de algunas ondas inalámbricas, no existe evidencia científica sólida que demuestre mejoras significativas en la calidad del WiFi.

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