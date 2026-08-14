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El tren Mitre estará interrumpido durante el fin de semana largo por obras de renovación en las vías

El servicio a Tigre estará completamente cortado, mientras que los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre también verán afectada su operación: circularán de forma limitada hasta Belgrano R

El ramal Tigre de la línea Mitre estará sin servicio del 15 al 17 de agosto por obras de renovación de vías durante el fin de semana largo
El ramal Tigre de la línea Mitre estará sin servicio del 15 al 17 de agosto por obras de renovación de vías durante el fin de semana largo
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El ramal Tigre de la línea Mitre tendrá tres días sin servicio entre el 15 y el 17 de agosto, en el marco de una serie de obras de renovación de infraestructura de vías enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Durante ese período, los servicios a J. L. Suárez y Bmé. Mitre también verá afectada su operación: circulará de forma limitada hasta Belgrano R.

El corte se extiende durante tres días porque las intervenciones se realizarán de manera simultánea en varios sectores de la traza. En las inmediaciones de la estación Vicente López se trabajará sobre puentes y alcantarillas; desde la avenida Dorrego hasta la estación Lisandro de la Torre, el tercer riel eléctrico será reemplazado por uno de aluminio; y en cercanías de San Fernando se cambiará un aparato de vía.

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La magnitud de esas tareas demanda más tiempo del que permiten los cortes nocturnos habituales, razón por la que se eligió el fin de semana largo para ejecutarlas.

Las obras en la línea Mitre incluirán trabajos en puentes y alcantarillas en Vicente López, el reemplazo del tercer riel entre Dorrego y Lisandro de la Torre y el cambio de un aparato de vía cerca de San Fernando
Las obras en la línea Mitre incluirán trabajos en puentes y alcantarillas en Vicente López, el reemplazo del tercer riel entre Dorrego y Lisandro de la Torre y el cambio de un aparato de vía cerca de San Fernando

La readecuación de los tendidos responde a un objetivo estrictamente operativo: reducir las afectaciones futuras en el servicio al realizar de forma continua los trabajos en sectores de difícil acceso que requieren ventanas de tiempo prolongadas.

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Hasta la fecha, se han renovado integralmente 34 kilómetros de vías en el ramal, con intervenciones en 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y 6 puentes o alcantarillas.

La urgencia de las obras tiene un fundamento concreto: los durmientes y rieles del ramal Tigre superan los 40 años de antigüedad y presentan un deterioro avanzado. Varios sectores de la traza operan actualmente a velocidad precautoria, lo que genera demoras y cancelaciones recurrentes en el servicio. Ese estado de situación es el que motivó la declaración de la Emergencia Ferroviaria y el plan de trabajos que ahora avanza sobre el corredor.

El alcance total de las obras contempla la renovación de 40 kilómetros de vía y el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel. A eso se suman la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, el recambio de 4 paragolpes en la estación Tigre, la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas, una cifra que refleja la escala de la transformación prevista para el corredor.

El tren San Martín amplió nuevamente su flota para mejorar las frecuencias

La línea San Martín incorporó una tercera locomotora para mejorar las frecuencias entre Retiro, Pilar y Cabred y reforzar la regularidad del servicio
La línea San Martín incorporó una tercera locomotora para mejorar las frecuencias entre Retiro, Pilar y Cabred y reforzar la regularidad del servicio

Esta semana, la línea San Martín incorporó una tercera locomotora nueva a su flota operativa, en el marco de la Emergencia Ferroviaria declarada por el Gobierno Nacional, con el fin de mejorar la regularidad del servicio que conecta Retiro con Pilar y Cabred. La primera de estas unidades entró en funciones el 28 de mayo.

La medida no responde a una decisión aislada, sino a un plan de refuerzo escalonado que la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía puso en marcha como parte de las acciones orientadas a la recuperación de la seguridad operacional del sistema ferroviario metropolitano.

De acuerdo con lo informado por Trenes Argentinos, la incorporación apunta a ampliar la disponibilidad de material operativo, fortalecer la capacidad de respuesta ante contingencias y elevar el cumplimiento de los horarios.

Con tres locomotoras en servicio, el ramal gana margen para una planificación más ordenada de sus frecuencias. La nueva unidad tractiva permitirá proyectar avances graduales en la operación diaria, en función de la demanda y las condiciones de infraestructura disponibles.

El efecto esperado se traduce en tiempos de circulación más regulares para los pasajeros que recorren este ramal a diario, ya sea por razones laborales, educativas, administrativas o recreativas.

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