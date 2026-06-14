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Revolución de internet: nuevo sistema de fibra óptica permite transferir hasta 5 veces más datos

La tecnología incorpora cuatro núcleos independientes en cada cable, optimizando el flujo de información

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Primer plano de múltiples cables de fibra óptica con secciones transparentes. Haces de luz verde brillan dentro y rayos de luz azul emergen de los extremos.
El nuevo sistema de fibra óptica utiliza tres bandas de luz para multiplicar la capacidad de transmisión de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores chinos han desarrollado un nuevo sistema de fibra óptica que permite aumentar hasta cinco veces la transferencia de datos en redes de internet. La tecnología, conocida como “autopista de tres carriles”, amplía el espectro de luz utilizado en los cables de fibra óptica convencionales y podría impactar en la infraestructura de comunicaciones, con aplicaciones en inteligencia artificial y transferencia de grandes volúmenes de información.

Hoy, la mayoría del tráfico de internet viaja por fibras ópticas de vidrio, donde la luz láser transporta información en diferentes longitudes de onda simultáneamente. Tradicionalmente, los sistemas comerciales utilizan dos bandas principales de luz: la C-band y la L-band.

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El avance, ahora activo en Qingdao, provincia de Shandong, se basó en agregar una tercera banda de transmisión, la S-band, lo que permite transportar más datos sin necesidad de instalar nuevos cables, informa Interesting Engineering. La analogía de la “autopista de tres carriles” describe el aprovechamiento ampliado del espectro de luz disponible en la fibra óptica.

El avance permite aprovechar mejor la infraestructura existente, sin reemplazar el tendido de fibra óptica. (Referencial/Reuters)
El avance permite aprovechar mejor la infraestructura existente, sin reemplazar el tendido de fibra óptica. (Referencial/Reuters)

Desafíos técnicos y salto a la práctica

El uso de la S-band no era nuevo en la teoría, pero hasta ahora resultaba inviable en la práctica: las señales ópticas en esta banda solían debilitarse a largas distancias y requerían amplificadores costosos y poco eficientes. La novedad del equipo chino fue superar esos obstáculos de ingeniería y abrir la puerta a una aplicación comercial.

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Además, las nuevas fibras ópticas incorporan cuatro núcleos independientes en un solo cable. Cada núcleo funciona como una fibra individual, por lo que el sistema multiplica la capacidad total del cable. Con este diseño, se logra un aumento cercano al 50% en la capacidad de cada núcleo y hasta cinco veces más datos transportados respecto a la fibra tradicional.

Impacto para la inteligencia artificial y los grandes centros de datos

En la actualidad, los modelos de inteligencia artificial de gran escala dependen de miles de procesadores gráficos (GPU) que intercambian información a altas velocidades. El cuello de botella suele estar en la transferencia de datos entre clústeres de GPU.

Esta mejora resulta clave para acelerar la transferencia de datos en inteligencia artificial y grandes centros de datos. (Reuters)
Esta mejora resulta clave para acelerar la transferencia de datos en inteligencia artificial y grandes centros de datos. (Reuters)

Con una fibra óptica capaz de mover cinco veces más información, se acelera el entrenamiento de modelos, se habilitan arquitecturas más distribuidas y se reduce la congestión de la red.

Según los desarrolladores, la nueva fibra fue probada en una red comercial existente y cubrió una distancia de 35 kilómetros (21,7 millas). El ensayo representó un avance frente a pruebas previas realizadas solo en laboratorio en Japón, Europa y Estados Unidos.

Futuro y despliegue internacional

El equipo de investigación anticipó que la tecnología podría implementarse en cables submarinos y redes internacionales, con el objetivo de interconectar continentes o regiones con mayor eficiencia. También destacaron su potencial para el programa “Eastern Data, Western Computing”, orientado a trasladar procesos informáticos intensivos en datos desde el este hacia provincias occidentales del país.

El sistema podría implementarse en cables submarinos y apoyar proyectos estratégicos de conectividad. (Reuters)
El sistema podría implementarse en cables submarinos y apoyar proyectos estratégicos de conectividad. (Reuters)

Esta evolución en el diseño y uso de la fibra óptica apunta a una red capaz de absorber el crecimiento del tráfico digital, impulsado por la inteligencia artificial, el video en alta definición y la demanda de servicios en la nube. Asimismo, plantea una nueva vía para ampliar capacidad sin reemplazar toda la infraestructura existente.

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