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Limpiar la pantalla del celular con alcohol: se recomienda o no, según los fabricantes

Para eliminar manchas o polvo, Google y Apple sugieren emplear un paño suave que no deje pelusa

celular - pantalla - pantalla del celular - alcohol - tecnología - 13 de agosto
Apple autoriza el uso de toallitas con alcohol isopropílico al 70 %, alcohol etílico al 75 % o toallitas desinfectantes para limpiar suavemente las superficies externas del iPhone. (Imagen ilustrativa Infobae)
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La limpieza y desinfección de los teléfonos móviles es una preocupación recurrente para millones de usuarios. En ese sentido, Google y Apple han emitido pautas específicas sobre cómo limpiar correctamente la pantalla y otras partes de los dispositivos, con especial énfasis en el uso de alcohol.

Ambas coinciden en que sí es posible emplear ciertos tipos de alcohol para la desinfección, pero advierten sobre prácticas que pueden dañar el equipo. La elección del producto, la técnica y las precauciones varían ligeramente en función del fabricante, por lo que seguir las indicaciones oficiales resulta fundamental para preservar la integridad y el funcionamiento de los smartphones.

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Cómo limpiar la pantalla del celular según Google y Apple

Tanto Google como Apple han publicado en sus blogs oficiales guías detalladas para limpiar los teléfonos Pixel y iPhone, respectivamente. En ambos casos, la primera recomendación es apagar el dispositivo y desconectarlo de cualquier fuente de energía antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Apple recuerda que el iPhone cuenta con un recubrimiento oleofóbico que lo protege de las huellas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para eliminar manchas o polvo, ambas empresas sugieren emplear un paño suave que no deje pelusa. Si se trata de suciedad más persistente, como residuos de maquillaje o pigmentos de prendas de vestir, se puede optar por un trapo ligeramente humedecido.

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En relación con el uso de alcohol, ambas compañías permiten utilizar toallitas desinfectantes con una concentración específica. Google señala que se pueden emplear toallitas desinfectantes convencionales o aquellas que contengan un 70 % de alcohol isopropílico para limpiar la pantalla y otras superficies del teléfono Pixel.

No obstante, advierte que no se deben utilizar toallitas con lejía ni permitir que el líquido penetre en las ranuras del dispositivo, como el puerto USB-C.

celular - pantalla - pantalla del celular - alcohol - tecnología - 13 de agosto
En relación con el uso de alcohol, ambas compañías permiten utilizar toallitas desinfectantes con una concentración específica. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, Apple autoriza el uso de toallitas con alcohol isopropílico al 70 %, alcohol etílico al 75 % o toallitas desinfectantes para limpiar suavemente las superficies externas del iPhone. Sin embargo, desaconseja el empleo de productos que contengan blanqueadores o peróxido de hidrógeno y recalca la importancia de evitar la humedad en las aberturas del aparato.

La respuesta directa a la pregunta sobre si se puede limpiar la pantalla del celular con alcohol es afirmativa. Google y Apple permiten el uso de toallitas con alcohol isopropílico al 70 % para desinfectar la pantalla y otras superficies. Es esencial no emplear productos abrasivos ni dejar que el líquido entre en las ranuras o aberturas del dispositivo. Esto ayuda a mantener la higiene del teléfono sin comprometer su funcionamiento ni su apariencia.

En el caso de los teléfonos Pixel, Google hace hincapié en no usar productos de limpieza agresivos ni frotar con demasiada fuerza. Además, recomienda evitar la utilización de aire comprimido o pulverizadores, ya que estos métodos pueden dañar los componentes internos o dispersar la humedad en zonas sensibles.

Hombre joven con chaqueta de mezclilla mira un teléfono celular negro en su mano izquierda. Su mano derecha toca su frente.
Es esencial no emplear productos abrasivos ni dejar que el líquido entre en las ranuras o aberturas del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual manera, Apple recuerda que el iPhone cuenta con un recubrimiento oleofóbico que lo protege de las huellas digitales, pero advierte que el uso repetido de productos de limpieza puede desgastar este recubrimiento y aumentar el riesgo de rayones.

Consejos adicionales para limpiar y desinfectar tu celular

Más allá de la limpieza ocasional, tanto Google como Apple aconsejan mantener ciertos hábitos para prolongar la vida útil del teléfono y reducir el desgaste. Entre estos, destaca la sugerencia de evitar caídas, no permitir la entrada de humedad o jabón en las ranuras y no emplear productos de limpieza abrasivos.

Al limpiar la pantalla, es mejor evitar movimientos excesivos con la toallita desinfectante. Si el teléfono entra en contacto con sustancias que puedan dejar manchas o causar daños, como arena, tinta, maquillaje, detergentes, ácidos o lociones, la recomendación es limpiarlo inmediatamente con un paño suave y húmedo.

Primer plano de una mano utilizando una aguja para extraer un cúmulo de pelusa y suciedad de un puerto de carga USB-C negro en la parte inferior de un smartphone.
Si la suciedad es persistente, un alfiler humedecido en alcohol puede ayudar a desprender los residuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dispositivos de Apple con acabados de vidrio mate texturizado o Ceramic Shield requieren cuidados puntuales. Estos materiales pueden impregnarse de pigmentos procedentes de telas o bolsillos, generando la apariencia de rayones que, en la mayoría de los casos, se eliminan con una limpieza adecuada.

En modelos recientes como el iPhone 16 Pro y 15 Pro, la grasa de la piel puede afectar temporalmente el color de la correa exterior, pero se recupera su aspecto original tras pasar un paño suave y levemente húmedo.

En todos los casos, es fundamental no sumergir el teléfono en ningún líquido de limpieza ni utilizar aire comprimido para eliminar la suciedad. Tampoco se recomienda levantar los bordes ni intentar retirar la lámina protectora de la pantalla en equipos como el Pixel Fold, ya que esto podría causar daños irreversibles en el panel plegable.

Una mujer sentada en un sillón de cuero mira un teléfono móvil con texto en pantalla, junto a una mesa de madera y una ventana con jardín.
La limpieza y desinfección de los teléfonos móviles es una preocupación recurrente para millones de usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos recomendados y prácticas seguras según las empresas

Google y Apple mencionan productos específicos y prácticas recomendadas para la limpieza y desinfección de sus dispositivos. Google sugiere el uso de paños secos o húmedos, toallitas para pantallas o limpiadores de gafas para la pantalla, y toallitas sin lejía o jabón neutro para la parte trasera y los laterales.

Para desinfección, se pueden emplear toallitas desinfectantes normales o con alcohol isopropílico al 70 %, excluyendo cualquier variante con lejía.

Apple, por su parte, respalda el uso de toallitas con alcohol isopropílico al 70 %, alcohol etílico al 75 % o toallitas desinfectantes. Desaconseja terminantemente los productos con blanqueadores, peróxido de hidrógeno, aire comprimido y cualquier agente abrasivo. En cada limpieza, la instrucción es utilizar movimientos suaves y evitar el exceso de humedad, sobre todo en las aberturas y conectores del teléfono.

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