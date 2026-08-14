Días nublados y probabilidad de lluvias: qué dice el pronóstico del tiempo para el fin de semana largo

El clima del fin de semana largo en Argentina mantendrá nubosidad, frío y lluvias aisladas en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fin de semana largo que se avecina en Argentina llega con un panorama meteorológico que no sorprende: las mismas condiciones que dominaron las últimas semanas —nubosidad persistente, temperaturas por debajo de los valores habituales para la época y precipitaciones de todo tipo— se mantendrán sobre gran parte del territorio nacional, con algunos episodios que podrían intensificarse antes del lunes.

El escenario tiene su explicación en la dinámica atmosférica que viene predominando. Un sistema de alta presión superficial ubicado frente a las costas del norte de la Patagonia actúa como el motor principal: aporta aire húmedo del este en los niveles bajos de la atmósfera sobre gran parte del país.

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A ese factor se suman perturbaciones en altura que ingresan desde el océano Pacífico, atraviesan la cordillera de los Andes y generan los movimientos ascendentes de aire que producen condensación, nubes y, en muchos casos, precipitaciones.

Este patrón, sin embargo, no permanecerá estático. Según Meteored, las altas presiones sobre el océano Atlántico cederán terreno a sistemas de baja presión que se irán reorganizando en un centro cerrado de circulación a través de un proceso de ciclogénesis. La rama frontal fría de ese sistema podría activar tormentas de mayor magnitud en el Litoral argentino durante el fin de semana.

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De acuerdo con los datos del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en CABA el viernes tendrá una mínima de 10 °C por la mañana, mientras que a la tarde incrementará apenas 3 grados para llegar a la máxima. Estará nublado, pero no se prevén lluvias.

En CABA, el pronóstico del SMN indica máximas de entre 16 °C y 17 °C, con lluvias probables entre el sábado y el domingo

Ya para el sábado la situación en cuanto a precipitaciones cambia, aunque levemente. Las chances para la noche son de entre 10% y 40%. El termómetro marcará de máxima 16 °C y 12 °C de mínima.

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El domingo, la primera mitad del día seguirá con una probabilidad máxima de 40% para las lluvias. Por la segunda, desaparecerá. La mínima será de 13 °C y la máxima de 17 °C.

Para el lunes, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, en conmemoración por su fallecimiento, será una jornada en la que no se esperan precipitaciones. Sin embargo, sobre el cierre del día las ráfagas de viento llegarían a los 50 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 16 °C y la mínima de 10 °C.

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El resto de la semana permanecerá nublado y las temperaturas tendrán brechas más marcadas: mínimas de entre 8 °C y 9 °C, con máximas que rondarán los 14 °C.

Cómo estará en el resto del país

Las alertas del SMN para el viernes

El cierre de la semana laboral, entre el jueves y el viernes, transcurrirá con cielo mayormente cubierto sobre las provincias del centro y norte, fenómenos de neblinas, nieblas, lluvias y lloviznas sin mayor trascendencia, y temperaturas muy acotadas. Misiones sería la excepción entre dichas provincias: tiempo más templado e inestable, con máximas del orden de los 25 °C y tormentas aisladas.

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Los fenómenos de mayor impacto, en tanto, siguen concentrados en la región cordillerana. Es la única zona del país con alertas oficiales activas, tanto por nevadas como por vientos fuertes, con alcance desde Río Negro hasta Jujuy. La alerta amarilla por vientos fuertes apunta principalmente a la alta cordillera del noroeste argentino (NOA), donde podrían registrarse ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora en las próximas 48 a 72 horas.

La alerta por nevadas fuertes, también de nivel amarillo, tiene un alcance espacial más amplio e intermitente, aunque el foco está puesto en la región cuyana, donde las acumulaciones podrían oscilar entre los 30 y los 60 centímetros, con valores localmente superiores.

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El sábado, el panorama gris se extenderá prácticamente a todo el país. Las lluvias y nevadas continuarán en todo el sector cordillerano, y los chaparrones se irán generalizando sobre la franja central del país, con especial incidencia entre el norte de la Patagonia, La Pampa y el sudoeste bonaerense.

La cordillera es la más afectada por las alertas que impuso el Servicio Meteorológico

El domingo traerá mayor complejidad. Conforme evolucione la ciclogénesis frente a las costas patagónicas, las lluvias y lloviznas serán propensas durante la primera parte del día sobre el este del país. Al mismo tiempo, una pendiente frontal sobre el centro del Litoral fomentaría tormentas de variada intensidad sobre el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes, sin descartar episodios de intensidad fuerte.

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El lunes, feriado, presentará el mapa más heterogéneo de los tres días. Mientras el norte del Litoral gozaría de tiempo estable y temperaturas que superarían los 30 °C (86 °F), el centro de esa misma región viviría la cara opuesta: lluvias y tormentas fuertes con capacidad de dejar precipitaciones totales con impacto real.

El fenómeno más llamativo del lunes podría producirse en el centro y sur de Mendoza: la nieve podría alcanzar el llano en las primeras horas del día, con posibilidad de teñir de blanco ciudades como San Rafael y todo el valle de Uco.

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