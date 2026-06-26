Si recibes una llamada de un número oculto, piénsalo dos veces antes de contestar: estos son los riesgos

Una pantalla de smartphone muestra las opciones para una llamada entrante: Recordarme, Mensaje, Rechazar (botón rojo) y Aceptar (botón verde), contra un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas provenientes de números ocultos o privados se han convertido en una preocupación creciente para millones de usuarios de telefonía móvil. Aunque algunas pueden corresponder a empresas, instituciones o personas que buscan proteger su privacidad, expertos en ciberseguridad advierten que este tipo de comunicaciones también son utilizadas por estafadores para engañar a las víctimas y obtener información personal o financiera.

Ante el aumento del spam telefónico y de las estafas mediante llamadas, la principal recomendación es pensarlo dos veces antes de contestar un número oculto. Si la comunicación es realmente importante, lo habitual es que el remitente vuelva a llamar desde un número identificable o utilice otro canal de contacto, como un mensaje de texto o correo electrónico.

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Por qué los números ocultos pueden representar un riesgo

Un número oculto aparece cuando quien realiza la llamada bloquea deliberadamente la visualización de su identificación o utiliza sistemas que impiden mostrar el número telefónico.

Aunque esta función también puede emplearse por motivos legítimos, como proteger la privacidad de determinadas instituciones o profesionales, especialistas señalan que este mecanismo también es utilizado por ciberdelincuentes para dificultar su identificación.

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Evita responder llamadas de números que esten ocultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, las llamadas forman parte de campañas masivas de spam telefónico, mientras que en otros buscan obtener información confidencial mediante técnicas de ingeniería social.

Los delincuentes pueden intentar convencer a la víctima de revelar contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios o información personal haciéndose pasar por bancos, empresas de mensajería, operadores de telefonía o entidades gubernamentales.

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Qué hacer si recibes una llamada de un número oculto

Los expertos coinciden en que la medida más segura es no contestar llamadas provenientes de números privados cuando no se espera una comunicación de ese tipo.

Si la llamada resulta importante, lo más probable es que la persona vuelva a comunicarse desde un número visible o deje un mensaje en el buzón de voz explicando el motivo del contacto.

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También se recomienda evitar devolver la llamada, especialmente si no se conoce su origen. En algunos casos, esta práctica puede derivar en fraudes telefónicos que generan cargos elevados por llamadas internacionales o servicios de tarificación especial.

Una persona escucha atentamente una llamada desconocida en su smartphone, simbolizando el creciente problema de las estafas telefónicas y el fraude cibernético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los engaños más conocidos es el fraude Wangiri, una modalidad en la que los delincuentes realizan llamadas breves para inducir a la víctima a devolver la comunicación, generando costos económicos importantes.

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Cómo bloquear llamadas de números privados

Tanto Android como iPhone permiten configurar el teléfono para bloquear automáticamente llamadas provenientes de números ocultos o privados.

Esta función ayuda a reducir las interrupciones diarias y disminuye la posibilidad de interactuar con campañas de spam o intentos de fraude.

Además del bloqueo integrado en el sistema operativo, algunos operadores de telefonía y aplicaciones especializadas ofrecen filtros capaces de identificar llamadas sospechosas antes de que el usuario responda.

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Estas herramientas analizan bases de datos colaborativas y detectan números asociados previamente con actividades fraudulentas o campañas masivas de telemercadeo.

Si recibes la llamada de un número oculto, lo mejor es no contestas y que se vuelva a comunicar desde otro medio. (Imagen ilustrativa Infobae)

Nunca compartas información durante una llamada inesperada

Una de las principales recomendaciones de los especialistas en ciberseguridad consiste en no proporcionar datos personales durante llamadas no solicitadas.

Ninguna entidad financiera legítima solicita por teléfono contraseñas, códigos enviados por SMS, números completos de tarjetas bancarias o claves de acceso.

Ante cualquier duda, lo más recomendable es finalizar la llamada y contactar directamente con la empresa utilizando los canales oficiales publicados en su sitio web o en la documentación del servicio.

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Este sencillo hábito permite verificar la autenticidad de la comunicación y evita caer en intentos de suplantación de identidad.

Nunca debes compartir información bancaria o personal durante una llamada. (Gemini)

Cómo protegerte del spam telefónico

Además de bloquear los números ocultos, los expertos aconsejan adoptar otras medidas preventivas para reducir el riesgo de fraude.

Entre ellas destacan compartir el número telefónico únicamente con personas y empresas de confianza, activar el buzón de voz para que los contactos legítimos puedan dejar mensajes y mantener actualizado el sistema operativo del teléfono.

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Si las llamadas sospechosas se repiten de manera constante o se convierten en una forma de acoso, también es recomendable conservar registros de las comunicaciones y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

Asimismo, especialistas recomiendan informar a familiares, especialmente adultos mayores y menores de edad, sobre este tipo de engaños, ya que suelen ser algunos de los grupos más vulnerables frente a las estafas telefónicas.