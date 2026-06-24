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Así puedes configurar tu Android para identificar llamadas y protegerte del spam

Los usuarios pueden bloquear automáticamente llamadas de spam desde la configuración de la app de Teléfono

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llamadas spam - teléfonos - llamadas - estafas - tecnología - 17 de mayo
Android integra funciones para identificar y filtrar llamadas de números desconocidos y sospechosos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada día, millones de personas reciben en sus teléfonos Android llamadas de números desconocidos que van desde encuestas automatizadas hasta intentos de fraude y suplantación de identidad. Para enfrentar este problema, Google integró en su aplicación de Teléfono un sistema capaz de identificar llamadas y filtrar el spam, una herramienta que ofrece mayor seguridad y control a los usuarios.

La aplicación de Teléfono de Google incluye una función que, al recibir o realizar una llamada de un número que no figura en la agenda, remite ese número a la base de datos de Google. Allí se compara con registros de empresas y reportes previos de spam. Google aclara que no accede a los números almacenados en la agenda del usuario, sino solo a aquellos desconocidos para el dispositivo. Este sistema ayuda a mostrar al usuario quién llama antes de contestar y evita la entrada de llamadas no deseadas.

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La función está activa por defecto en la mayoría de los dispositivos con Android 6.0 o superior, aunque muchos usuarios nunca la han configurado de forma consciente. El sistema permite filtrar automáticamente las llamadas detectadas como spam, y también alerta cuando alguien intenta suplantar la identidad de un contacto conocido.

Android 16 llega con grandes novedades para sus usuarios. (Foto: Android)
El sistema compara números desconocidos con una base de datos de reportes y empresas. (Foto: Android)

Pasos para configurar el identificador de llamadas y el filtro de spam

Personalizar la protección contra llamadas no deseadas en Android es un proceso sencillo que puede completarse en menos de dos minutos. Para ajustar estas funciones, basta con seguir estos pasos:

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  1. Abrir la aplicación Teléfono de Google.
  2. Presionar el ícono de menú (tres puntos) y seleccionar Configuración.
  3. Ingresar en la opción Identificador de llamada y spam.
  4. Activar o desactivar “Ver ID de emisor y spam” según la preferencia.

Existe una opción adicional denominada “Filtrar llamadas de spam”, que bloquea automáticamente las llamadas identificadas como spam. Estas llamadas no generan notificaciones ni registros de buzón de voz, aunque sí quedan en el historial para consulta futura.

Detección de llamadas falsas y suplantación de identidad

La detección de suplantación de identidad ayuda a prevenir fraudes y estafas telefónicas. (Europa Press)
La detección de suplantación de identidad ayuda a prevenir fraudes y estafas telefónicas. (Europa Press)

Uno de los recursos menos conocidos, disponible desde Android 5.0 para quienes utilizan las aplicaciones de Teléfono, Contactos y Mensajes de Google junto al protocolo RCS, es la detección de llamadas falsas. Esta función advierte al usuario cuando alguien intenta ocultar su identidad o hacerse pasar por un contacto de la agenda, una táctica habitual en estafas telefónicas.

En los Pixel 6 y modelos posteriores, este filtro se integra como parte del sistema de protección automática, mientras que en modelos anteriores actúa como un rechazo silencioso para llamadas sospechosas.

Etiqueta un número como spam

Si una llamada sospechosa logra pasar los filtros automáticos, el usuario puede reportarla manualmente:

  1. Abrir la app de Teléfono y acceder al historial de llamadas.
  2. Seleccionar la llamada que se quiere reportar.
  3. Elegir la opción “Bloquear o marcar como spam”.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Al reportar manualmente llamadas sospechosas, se contribuye a mejorar la protección colectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al marcar un número, el reporte se suma a la base de datos colectiva de Google, mejorando la protección para todos los usuarios. Si una llamada legítima fue etiquetada como spam por error, el sistema permite corregirlo seleccionando “No es spam” desde el historial, para que ese número no vuelva a recibir esa clasificación.

Anuncio del nombre del que llama en voz alta

La app de Teléfono de Google también ofrece la función “Anuncio del identificador de llamada”, que lee en voz alta el nombre o número del emisor antes de contestar. Esta opción puede configurarse para activarse siempre, solo con auriculares conectados, o nunca, desde el menú de configuración.

Además, la aplicación permite a los usuarios confirmar o corregir la identidad de números empresariales. En la pantalla de llamadas recientes puede aparecer la opción “¿Era una empresa?”, que invita a validar si el número pertenece a una organización. Esta información se comparte de forma anónima para beneficio de otros usuarios.

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