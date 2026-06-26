OpenAI retrasa el lanzamiento de GPT-5.6: Gobierno de Estados Unidos frenó su despliegue por motivos de seguridad

FILE PHOTO: The OpenAI logo in this illustration taken June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

OpenAI modificará la estrategia de lanzamiento de GPT-5.6, su próximo modelo de inteligencia artificial de vanguardia, luego de que el Gobierno de Estados Unidos solicitara revisar previamente sus capacidades antes de permitir un despliegue más amplio.

En lugar de estar disponible para todos los usuarios desde el primer día, el modelo llegará inicialmente a un grupo reducido de clientes empresariales que deberán ser aprobados por la administración estadounidense.

PUBLICIDAD

La medida representa un cambio importante en la forma en que OpenAI presenta sus desarrollos más avanzados. Hasta ahora, la compañía dirigida por Sam Altman acostumbraba lanzar sus nuevos modelos de manera simultánea para la mayoría de sus usuarios. Sin embargo, GPT-5.6 seguirá un proceso escalonado motivado por preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y el posible uso indebido de sistemas de inteligencia artificial de alta capacidad.

OpenAI lanzará GPT-5.6 de forma escalonada y llegará primero a socios aprobados por el Gobierno de Estados Unidos.

GPT-5.6 llegará primero a empresas autorizadas

Según reveló The Information, citando fuentes internas de OpenAI, Sam Altman explicó durante una reunión con empleados que GPT-5.6 estará disponible primero únicamente para un grupo específico de clientes empresariales.

PUBLICIDAD

La característica más llamativa del proceso es que cada organización deberá recibir la aprobación del Gobierno de Estados Unidos antes de acceder al modelo durante el período de prueba. La revisión se realizará “cliente por cliente”, lo que permitirá a las autoridades evaluar quién puede utilizar inicialmente esta tecnología.

Una vez concluida esa etapa preliminar, OpenAI prevé realizar un lanzamiento general unas semanas después, siempre que no existan nuevos cambios regulatorios.

Este procedimiento rompe con la estrategia tradicional de la empresa, que desde la aparición de ChatGPT había apostado por lanzamientos relativamente abiertos para acelerar la adopción de sus avances en inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Sam Altman dio a conocer que su último modelo de IA solo estará disponible para clientes seleccionados. REUTERS/Kylie Cooper

El Gobierno busca controlar los modelos más avanzados

La decisión responde al creciente interés del Gobierno estadounidense por supervisar los sistemas de inteligencia artificial considerados de frontera o “frontier models”, es decir, aquellos con capacidades muy superiores a las de generaciones anteriores.

El objetivo es evitar que estas herramientas puedan ser utilizadas para actividades consideradas de alto riesgo, como ciberataques sofisticados, desarrollo de armas digitales, campañas masivas de desinformación o por organizaciones extranjeras que puedan representar una amenaza para la seguridad nacional.

PUBLICIDAD

Como parte de esta estrategia, el presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva que solicita a las principales empresas de inteligencia artificial permitir una revisión federal de sus modelos más potentes antes de hacerlos públicos.

El Gobierno de Donald Trump se encuentra supervisando el lanzamiento de los últimos modelos de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La medida busca que el gobierno conozca con anticipación las capacidades de estas tecnologías y pueda establecer mecanismos de control antes de su distribución masiva.

PUBLICIDAD

Sam Altman admite que no es el modelo ideal

Aunque OpenAI colaborará con las autoridades estadounidenses, Sam Altman dejó claro que este sistema no representa el modelo de lanzamiento que la empresa desea mantener en el futuro.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por The Information, el ejecutivo señaló que OpenAI ya comunicó al Gobierno que considera este mecanismo una solución temporal.

PUBLICIDAD

“Nuestra preferencia no es mantener este sistema a largo plazo”, explicó Altman, quien añadió que la empresa continuará trabajando junto con las autoridades y otros actores del sector para desarrollar un modelo de supervisión que resulte sostenible sin frenar el desarrollo tecnológico.

La postura refleja el delicado equilibrio que actualmente enfrentan las compañías de inteligencia artificial: avanzar rápidamente en investigación mientras responden a crecientes exigencias regulatorias.

Sam Altman asegura que OpenAI no quiere seguir el modelo de lanzamiento impuesto por Estados Unidos. (AP Foto/Richard Drew)

Anthropic ya aplicó una estrategia similar

El caso de OpenAI no es el primero dentro de la industria. Anthropic ya recurrió a un esquema parecido con Claude Mythos, uno de sus modelos más avanzados, cuyo acceso quedó restringido desde el inicio a organizaciones seleccionadas dentro del denominado Proyecto Glasswing.

PUBLICIDAD

La empresa justificó esa decisión señalando que las capacidades del modelo podían representar riesgos importantes para la ciberseguridad si llegaban a manos equivocadas.

Posteriormente, Anthropic también restringió el acceso a Fable 5 y Mythos 5 después de que el Gobierno estadounidense emitiera nuevas directrices relacionadas con la seguridad nacional.

PUBLICIDAD

Según la compañía, las limitaciones surgieron tras detectar que un grupo vinculado a China había intentado acceder a estas tecnologías, situación que fue considerada un riesgo estratégico para Estados Unidos.