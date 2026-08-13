Qué hacen los hijos de Bill Gates, el fundador de Microsoft que solo les dejará menos del 1% de herencia

Bill Gates decidió que sus hijos recibirán menos del 1% de su fortuna. (Reuters)

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Bill Gates, uno de los empresarios más influyentes del sector tecnológico, ha decidido que la mayor parte de su fortuna multimillonaria no será heredada por sus hijos. Esta determinación implica que el 99% de su patrimonio financiará la labor de la Fundación Bill y Melinda Gates, organización filantrópica fundada en el año 2000 junto a su exesposa.

Gates explicó que sus hijos recibirán “sumas grandes y generosas, pero es sólo un porcentaje”, en palabras ofrecidas durante una entrevista con el programa Sept à Huit del canal francés TF1.

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La postura de Bill Gates se alinea con una tendencia creciente entre figuras de la élite económica mundial. Personalidades como Mark Zuckerberg, Gordon Ramsay, Daniel Craig y Ashton Kutcher han manifestado posiciones similares, defendiendo la idea de que sus hijos deben construir su propio camino profesional sin depender de una herencia millonaria.

El propósito de Gates, según ha reiterado en distintas ocasiones, es devolver a la sociedad parte de lo que acumuló, con especial énfasis en la salud y la educación.

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Los hijos de Bill Gates, Jennifer, Rory, y Phoebe Gates, mantienen perfiles relativamente bajos, a pesar de ser parte de una de las familias más conocidas en el mundo de la tecnología y la filantropía. (Melinda Gates)

Aunque la mayor parte de la riqueza de Bill Gates tendrá destino filantrópico, sus hijos sí recibirán una suma considerable. Cada uno obtendrá aproximadamente 10 millones de dólares, cifra que representa menos del 1% del total de su patrimonio, estimado por Forbes en 128 mil millones de dólares. Esta decisión marca una diferencia notable frente a otros multimillonarios que optan por dejar la mayor parte de su fortuna a sus descendientes.

Los hijos de Bill Gates y sus carreras

El empresario y su exesposa, Melinda French, tienen tres hijos: Jennifer Katharine, Rory John y Phoebe Adele. Pese a haber crecido en un entorno de gran privilegio económico, cada uno ha forjado una identidad profesional propia, alejada de la gestión directa de la fortuna familiar.

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Jennifer Gates estudia medicina y comparte su pasión por la equitación con su esposo. (@jenngatesnassar)

Jennifer Katharine Gates

Jennifer Katharine Gates, de 29 años, es la hija mayor. Desde muy joven mostró interés por la equitación, una pasión que comparte con su esposo, Nayel Nassar, jinete de origen egipcio. Sin embargo, su principal actividad profesional se orienta a la medicina. Actualmente estudia en la Escuela Icahn de Mount Sinai y se prevé que culmine su formación en 2023.

Rory Gates mantiene un perfil bajo y se especializó en informática y economía. (@jenngatesnassar)

Rory John Gates

El hijo del medio, Rory John Gates, de 26 años, mantiene un perfil bajo y evita la exposición mediática. No utiliza redes sociales y se conocen pocos detalles sobre su vida personal. En el plano académico, eligió una trayectoria vinculada a los negocios y la tecnología. Se graduó en la Duke University, donde estudió Informática y Economía.

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Phoebe Gates estudia en Stanford y se formó en ballet en instituciones de renombre. (REUTERS)

Phoebe Adele Gates

La menor de la familia, Phoebe Adele Gates, de 23 años, creció en Seattle y actualmente reside en San Francisco, donde estudia en la Universidad de Stanford, con graduación prevista para 2025. Además de su formación universitaria, Phoebe se volcó hacia las artes, especialmente el ballet. Se preparó en instituciones de renombre como The School of American Ballet y The Juilliard School en Nueva York, por donde han pasado reconocidas figuras del arte internacional.

El origen y la gestión del patrimonio de Bill Gates

La fortuna de Bill Gates comenzó a gestarse en los años setenta, cuando fundó Microsoft junto a Paul Allen. El desarrollo del sistema operativo Windows lo impulsó al liderazgo del sector informático, permitiendo que millones de computadoras en el mundo adoptaran su tecnología.

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Con el tiempo, Gates diversificó sus inversiones hacia sectores como energías renovables, biotecnología, inteligencia artificial y la industria agrícola. Su portafolio se gestiona a través de Cascade Investment, compañía que administra su capital y que ha mantenido el crecimiento de su patrimonio incluso después de reducir su participación en Microsoft.

La decisión de Gates de destinar casi toda su fortuna a la filantropía y limitar la herencia de sus hijos representa un cambio de paradigma en la gestión de grandes patrimonios familiares y refuerza su compromiso con el impacto social.

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